Ciclone impulsiona massa de ar frio abrangente do outono em breve; confira

A formação de ciclone extratropical após a Páscoa irá trazer tempestades severas com formação de granizo e potencial para tornados, chuvas extremas e o primeiro frio do outono.

Previsão de formação de ciclone extratropical com tempestades severas - com risco de tornado - chuvas intensas e a chegada do frio.

Na segunda-feira (6) uma região de baixa pressão irá se estender sobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul durante um processo que irá formar um novo ciclone extratropical na terça-feira (7).

Este sistema de baixa pressão atmosférica atua como uma “âncora” na atmosfera, canalizando uma grande quantidade de vapor d’água transportado desde a região Amazônica até o Sul por um rio atmosférico via jato de baixos níveis - um núcleo intenso de ventos à leste da Cordilheira dos Andes.

Previsão de rio atmosférico nesta terça-feira (7), de acordo com o ECMWF.

Há alerta de tempestades severas sobre a região Sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, onde as chuvas podem ser extremas, com acumulados de 100 mm em 24 horas. A massa de ar frio na sua retaguarda irá trazer o primeiro frio do outono, mas não sobre uma ampla área. Confira os detalhes.

Alerta de tempo severo e chuvas incomuns

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para potencial de chuvas “incomuns” a “extremas” sobre a região Sul do Brasil entre segunda (6) e terça-feira (7). Este índice ressalta áreas onde os acumulados diários previstos ultrapassam o limiar estatístico considerado extremo para cada região, baseado na climatologia de previsões do modelo.

As áreas em alerta são destacadas pela escala de cores nos mapas abaixo, onde valores entre 0,5 e 0,8 (amarelo e laranja) representam chuvas “incomuns” e entre 0,8 e 1 (laranja escuro e vermelho) chuvas “extremas.

EFI do ECMWF para precipitação segunda (6) e terça-feira (7). Créditos: Organizado por Meteored/Adaptado de ECMWF.

Destaca-se que o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e Paraná estão na mira de chuvas incomuns a extremas, especialmente o Rio Grande do Sul, onde a chuva diária pode acumular até 100 mm em 24 horas.

Estas chuvas estão relacionadas a tempestades severas bem organizadas, com elevado risco de granizo e danos por ventos - com potencial de microexplosões, downbursts ou tornados - principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul.

As tempestades devem iniciar ainda na segunda-feira (6), quando há maior potencial de severidade. A região da Campanha, Oeste, Sul e Centro do Rio Grande do Sul estão em alerta máximo.

Previsão de tempestades nesta segunda-feira (6), de acordo com o ECMWF.

Entre terça (7) e quarta-feira (8) ainda há previsão de tempestades em toda a região Sul, parte do Centro-Oeste e Sudeste, com maior potencial de intensidade na fronteira oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Entrada de massa de ar frio

A massa de ar frio começa a avançar entre terça (7) e quarta-feira (8). Enquanto a sensação de frio ficará mais restrita às temperaturas mínimas, sobretudo na região Sul, as temperaturas serão abaixo da média em todo o centro-sul, aliviando o calor dos últimos dias.

Previsão de anomalia de temperatura na quarta-feira (8), de acordo com o ECMWF.

As anomalias previstas são de até 7°C abaixo da média na quarta-feira (8) em Santa Catarina, o que representa cerca de 18°C ao meio dia.

Previsão de temperatura na madrugada da sexta-feira (10), de acordo com o ECMWF.

A massa de ar frio avança em direção ao Sudeste até o final da semana, deixando as temperaturas entre 10°C e 14°C ao longo da madrugada em toda a região Sul, sul do Centro-Oeste e leste do Sudeste. As máximas devem ser abaixo dos 26°C nessas áreas.