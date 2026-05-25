Virada no tempo: baixa pressão acende alerta para temporais no Sul e em SP

O tempo muda em áreas do Sul do Brasil e deixa estados em alerta. São Paulo, também fica em estado de atenção por conta de riscos de temporais por conta da presença de uma baixa pressão Veja também: Chuva e frio continuam nas capitais de SP e do RJ; saiba quais as chances de sol

A presença de uma área de baixa pressão provocará uma virada no tempo sobre os estados da Região Sul e em diversos municípios de São Paulo. O avanço do sistema acende alertas para temporais no decorrer desta terça-feira (26).

As instabilidades são provenientes do alongamento de uma baixa pressão, fenômeno conhecido como cavado, localizado entre a Bolívia e o Paraguai. Esse sistema deixa a atmosfera altamente instável, o que favorece o rápido surgimento de nuvens carregadas com potencial para provocar tempestades.

Alerta para temporais no Sul e Sudeste

A virada no tempo começa ainda nesta segunda-feira (25). Prevê-se um aumento de nebulosidade sobre o oeste e sudoeste do Paraná, regiões que no momento registram aberturas de sol. Em Santa Catarina, o céu já amanheceu encoberto nas porções oeste e central, cenário que se repete no noroeste do Rio Grande do Sul e em boa parte de São Paulo.

Para a tarde e noite de hoje, há previsão de chuvas intensas em Santa Catarina e no Paraná.

Probabilidade de precipitação para a madrugada desta terça-feira (26), segundo o modelo ECMWF.

A situação se agrava no decorrer da madrugada de terça-feira (26), com o aumento na intensidade das chuvas e a virada do tempo que chega ao nordeste do Rio Grande do Sul, atingindo também a capital Porto Alegre. Toda essa faixa entra em estado de atenção nas primeiras horas do dia.

À medida que o sistema ganha força, o cavado se desprende e dá origem a um novo centro de baixa pressão sobre a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esse mecanismo intensifica a convergência de umidade, gerando grandes instabilidades e elevando o risco de temporais severos na Região Sul.

Modelo prevê chuvas intensas afetando morados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (26).

Ao longo de toda a manhã de terça-feira (26), o modelo europeu ECMWF prevê chuvas fortes e temporais em uma faixa que vai do oeste do Paraná, passa pelo centro-oeste de Santa Catarina e alcança o nordeste gaúcho. Essa intensidade deve se manter até o início da tarde, quando as instabilidades perdem força nos estados sulistas e avançam para São Paulo.

Durante a tarde, os alertas principais voltam para o leste paulista, onde o sistema injeta grande quantidade de umidade, estimulando a formação de nuvens de tempestade. A atenção deve ser redobrada na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, que enfrentam riscos de transtornos.

Previsão indica chuvas com forte intensidade sobre a capital São Paulo, Região Metropolitana e Vale do Paraíba. Há riscos de temporais com potencial para transtornos.

Além da Grande São Paulo, áreas como o Vale do Paraíba, a região de Sorocaba e os municípios localizados na divisa com o Paraná ficam em observação devido às altas chances de descargas elétricas e rajadas de vento.

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Por fim, a baixa pressão começará a se deslocar em direção ao interior do Oceano Atlântico de forma gradual. Esse movimento ainda manterá o tempo carregado no leste do Brasil, garantindo maior presença de nuvens e a manutenção de pancadas isoladas de chuva.