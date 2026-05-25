Ruídos "fantasmas" que o ouvido humano não consegue ouvir, mas que afetam negativamente o humor

Existem sons presentes na natureza ou gerados pelas atividades de qualquer cidade que o ouvido humano não consegue perceber. No entanto, seus efeitos sobre o corpo são evidentes e não são positivos.

Um hipopótamo, um dos muitos animais que conseguem perceber infrassons, assim como talvez os humanos fizessem no passado.

Paola Cirino Meteored Itália 25/05/2026 09:09 5 min

Ondas sonoras com frequências muito baixas para serem percebidas pelo ouvido humano são, no entanto, registradas pelo cérebro e podem ter efeitos mensuráveis no humor e nos níveis de estresse.

Um experimento canadense realizado com uma amostra de 36 pessoas mostrou que os indivíduos expostos a infrassom apresentaram sintomas associados ao estresse, como irritabilidade, tristeza e níveis elevados de cortisol.

Este estudo poderá levar a mudanças no quotidiano. Por exemplo, sabe-se que as turbinas eólicas emitem sons de baixa frequência, mas também poderá modificar a forma como certas atividades são geridas nas cidades.

Um fato interessante: segundo o professor Schmaltz, coautor do estudo, a reação do corpo humano ao infrassom pode explicar por que algumas pessoas experimentam sensações desagradáveis em locais abandonados ou casas consideradas "assombradas".

Portanto, não seriam fantasmas, mas provavelmente canos antigos ou outras estruturas que emitem ondas sonoras de baixa frequência.

O que é infrassom?

O infrassom consiste em ondas sonoras com frequência inferior a 20 Hz e, portanto, é inaudível para o ouvido humano. Ele pode se propagar por longas distâncias e até mesmo penetrar obstáculos.

Essas ondas têm origem tanto natural quanto artificial. Fábricas, tubulações e diversas atividades humanas comumente geram infrassom.

Instrumentos como sismógrafos permitem detectar infrassons presentes na natureza em frequências muito baixas. As primeiras ondas desse tipo foram registradas em todo o mundo durante a devastadora erupção do vulcão Krakatoa em 1883.

Na natureza, os terremotos geram sons de frequência muito baixa, entre outras coisas.

Diversos animais, como golfinhos, hipopótamos, elefantes e muitos outros, usam essas ondas sonoras específicas para se comunicar ou detectar perigo. Mas o fato de os humanos não as perceberem conscientemente não significa que sejam imunes a elas. Na verdade, a capacidade do corpo humano de reagir a esses estímulos pode ser uma herança de nossos ancestrais.

Como sons que o ouvido não consegue perceber modificam o humor

O experimento, conduzido por pesquisadores da Universidade MacEwan, no Canadá, analisou um grupo diversificado de pessoas que ouviram músicas relaxantes ou estressantes. Infrassom oculto na frequência de 18 Hz também foi incluído nas faixas musicais para metade dos participantes.

Amostras de saliva foram coletadas antes e depois do experimento para avaliar os níveis de cortisol, enquanto, após ouvirem a música, os participantes descreveram seu estado emocional.

As diferenças entre aqueles que ouviram infrassom e aqueles que não foram expostos eram evidentes.

As pessoas expostas ao infrassom relataram perceber a música como triste, disseram sentir-se menos envolvidas e mais irritáveis, além de apresentarem níveis mais elevados de cortisol.

Algumas pessoas afirmaram ter ouvido o infrassom, enquanto outras não, mas as reações físicas naquelas que acreditavam tê-lo percebido não foram mais pronunciadas. Isso demonstra que a autossugestão e o condicionamento psicológico não desempenharam um papel significativo.

Os efeitos práticos da pesquisa em infrassom

Sabe-se que ondas sonoras entre 0,5 e 10 Hz, quando em alto volume, podem fazer vibrar o vestíbulo da orelha. No entanto, o mecanismo pelo qual o corpo reage a ondas sonoras de baixa frequência ainda não está totalmente esclarecido.

É ainda menos claro como o corpo humano reagiria a frequências ainda mais baixas do que as utilizadas no experimento descrito, ou a uma combinação de diferentes frequências, como é comum em ambientes urbanos e espaços habitados.

Em todo caso, é evidente que a exposição prolongada ao infrassom não é saudável. Os efeitos observados nos participantes do estudo foram suficientemente disseminados e sistemáticos para serem reconhecidos como padrões pelos algoritmos utilizados na pesquisa.

Níveis elevados de cortisol por períodos prolongados afetam negativamente tanto o corpo quanto o humor. Portanto, mais pesquisas sobre esse tema poderiam abrir caminho para novas regulamentações urbanas, por exemplo, relacionadas ao trânsito, obras e instalações prediais.

Referências da noticia

- Science Daily - The creepy feeling in old buildings might have a surprising cause. mayo 2026.