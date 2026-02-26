Ciclone subtropical e alta pressão afetam o Brasil na virada do mês
A formação de um ciclone subtropical na altura da região Sudeste ocasionará a formação de chuvas intensas e persistentes sobre a região neste fim de semana, enquanto uma região de alta pressão inibe a formação de chuvas no sul do país.
- Mais informações: SP, MG, RJ e ES estão sob alerta vermelho para chuvas extremas
Já nesta sexta-feira (27), um ciclone subtropical se configurará na costa da região Sudeste, trazendo chuvas intensas e persistentes para a região. A região de baixa pressão (cavado) associada ao fenômeno já está formando chuvas fortes nesta tarde de quinta-feira (26), e o sistema continuará atuando nos últimos dias de Fevereiro.
Ao todo, a situação traz risco de grandes transtornos para a população, incluindo a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, a ocorrência de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas já nesta sexta-feira (26).
Previsões indicam que estas tempestades ao longo do final de semana podem gerar acumulados de até 180 mm, especialmente no Espírito Santo e em Minas Gerais. Acumulados altíssimos de chuva também serão registrados no litoral de São Paulo, como podemos observar na imagem abaixo.
Isso fará com que a transição para o mês de março seja bastante chuvosa nesses estados. Também podemos observar que chuvas fortes se formarão em outros estados além da região Sudeste, incluindo norte de Goiás, Tocantins e Bahia, onde os acumulados totais também chegam a volumes similares e resultam em transtornos significativos.
Enquanto isso, no entanto, podemos perceber que uma região de alta pressão passará a atuar de maneira predominante sobre o sul do país, fazendo com que os acumulados de chuva esperados para essa região sejam baixíssimos ao longo dos próximos dias.
Alta pressão inibe a formação de chuvas no Sul
Essa região de alta pressão chega ao país associada à uma massa de ar frio e seco que avança pela região. Além de fazer as temperaturas caírem de maneira expressiva sobre a região Sul, o sistema inibe a formação de chuvas ao longo dos próximos dias.
Os estados mais afetados serão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a probabilidade de chuva cai consideravelmente nos próximos dias e o tempo permanecerá predominantemente firme e seco até o início de Março.
A partir do sábado (28), com o avanço dessa alta pressão em direção norte, outros estados também passarão a registrar tempo mais firme: São Paulo, Rio de Janeiro, oeste de Minas Gerais e sul de Goiás. Isso fará com que o mês de Março se inicie com tempo seco, logo após a ocorrência de tempestades severas no final de Fevereiro.
Essas regiões também registrarão quedas expressivas nas temperaturas máximas e mínimas durante a primeira semana de Março, graças ao avanço dessa massa de ar frio. O resultado será um clima típico de outono, mais frio e seco, ocorrendo em pleno verão.