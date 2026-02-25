Ar frio vai trazer madrugadas frias e temperaturas abaixo dos 10°C no Sul e no Sudeste; confira

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar frio avançará pelas regiões Sul e Sudeste ao longo dos próximos dias, fazendo as temperaturas caírem significativamente em vários estados.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na sexta-feira de madrugada mostra uma massa de ar frio avançando pela região Sul e fazendo as temperaturas caírem em RS, SC e PR.

Neste momento, uma massa de ar frio avança pela região Sul - especialmente sobre o Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem gradualmente no estado gaúcho. Até a quinta-feira (26) durante a tarde, a massa de ar frio estará bem posicionada cobrindo grande parte do estado.

Com o avanço deste sistema, a tendência em todos os estados da região Sul é de uma queda gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias.

Na sexta-feira (27), a massa passa a atuar também sobre Santa Catarina e Paraná, fazendo as temperaturas caírem nestes estados. Essa situação fará com que os próximos dias tenham um clima mais próximo do que se espera durante o outono, com madrugadas frias e tardes mais amenas.

Previsão de temperaturas mínimas no sábado de manhã mostra que as mínimas podem chegam a até 7°C na região da serra catarinense. Em outros municípios, chegam a até 12°C.

Com o avanço deste sistema, a tendência em todos os estados da região Sul é de uma queda gradual das temperaturas até o fim de semana. Já na sexta-feira (27), temperaturas abaixo dos 10°C estarão sendo registradas na serra gaúcha e especialmente na serra catarinense, com mínimas de até 7°C.

Embora não haja, no momento, previsão de geadas, o frio será significativo em toda a região Sul. As temperaturas mínimas, fora da região serrana, podem chegar a valores entre 12°C e 15°C, enquanto as máximas não passam dos 25°C na maior parte dos municípios.

Massa de ar frio também chega ao Sudeste

Ao longo do final de semana, entre o sábado (28) e o domingo (01), o primeiro dia de março, a massa de ar frio avançará também sobre o Sudeste - fazendo as temperaturas caírem em São Paulo, parte de Minas Gerais (especialmente no sul do estado), Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de manhã mostra a massa de ar frio avançando pela região Sudeste e fazendo as temperaturas caírem em SP, RJ, MG e sul do ES.

Isso fará com que as temperaturas nestes estados caiam gradualmente ao longo do final de semana. Previsões indicam que, durante a madrugada do domingo (1), o sul de Minas Gerais registrará temperaturas abaixo dos 15°C, com mínimas de até 6°C na região da Serra da Mantiqueira.

Vale notar que as temperaturas não vão cair de maneira extrema em nenhuma região e não há, neste momento, previsão de temperaturas negativas e nem geadas fora de época. Ainda assim, a situação como um todo resultará numa semana muito mais fria que o normal sobre o Brasil.

Embora as temperaturas sobre a região Sul voltem a esquentar ao longo do final de semana, as temperaturas no Sudeste continuarão caindo ao longo da semana que vem, com o ápice do frio ocorrendo entre a segunda (2) e a terça-feira (3), conforme a massa de ar frio avança pela região.

Previsão de temperaturas mínimas no domingo de manhã mostra que as mínimas podem chegam a até 6°C na região da serra da Mantiqueira. Em outros municípios, chegam a até 11°C.

A massa de ar frio sobre a região Sudeste segue atuando até a quarta-feira (4), quando começa a se afastar e as temperaturas voltam a subir gradualmente sobre a região. Até o sábado (7), o calor já terá retornado para a maior parte dos estados e regiões mencionados.

Vale notar que as temperaturas máximas e mínimas sempre variam bastante de um município para outro. Por isso, não deixe de acompanhar as previsões de temperatura específicas para a sua cidade, que estão disponíveis aqui no website da Meteored | Tempo.com.