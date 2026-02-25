SP, MG, RJ e ES estão sob alerta vermelho para chuvas extremas até o sábado, 28

A Região Sudeste do Brasil continuará sob alerta de grande perigo para chuvas intensas e acumulados elevados até o próximo sábado, o que mantém os riscos de transtornos ao longo desta semana.

Uma área de baixa pressão atmosférica está se aprofundando próximo à costa da Região Sudeste do Brasil e, já na noite de sexta-feira (27), dará origem a um ciclone subtropical.

Esses sistemas trazem condições para chuvas persistentes e intensas em boa parte do Sudeste nos próximos dias, o que vai deixar acumulados elevados, especialmente em Minas Gerais onde chegam aos 130 mm, entre hoje (25) e sábado (28).

Além disso, até o sábado (28) há alerta vermelho de grande perigo para altos acumulados na Região, com chuvas de 100 mm/dia ou pontualmente acima disso, e riscos potenciais de grandes alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e de encostas e enxurradas.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Quinta-feira

A quinta-feira (26) começa com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas em todo o Sudeste. Mas já a partir do fim da manhã e início da tarde, as instabilidades ganham força devido à área de baixa pressão.

Ao longo da tarde são esperadas chuvas de até forte intensidade, que podem pontualmente ocorrer em forma de pancadas fortes e com temporais isolados, em todos os estados da região, mas com maior potencial no sul do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no leste de São Paulo e no centro-leste de Minas Gerais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a quinta-feira (26) à tarde 913h), segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, a nebulosidade e as chuvas reduzem em boa parte de São Paulo e no Espírito Santo, mas continuam atuando de forma intensa e com trovoadas no extremo norte paulista, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Sexta-feira

Na sexta-feira (27) de manhã há possibilidade de pancadas rápidas no sul carioca, no Espírito Santo, no norte e nordeste mineiros e no leste paulista; nas demais áreas, chuvas fracas e isoladas.

Ao longo da tarde, com a influência do ciclone já estabelecido na costa da Região e sua frente fria associada, as condições para chuvas intensas e temporais aumentam. Contudo, essas chuvas ficam mais concentradas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o céu fica mais limpo e o potencial para chuvas diminui, sendo esperadas pancadas fortes apenas na região de Taubaté, litoral norte; mas não dá para descartar chance de chuviscos nas demais áreas do estado paulista.

Previsão de precipitação (em mm) para sexta-feira (27) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, a circulação do sistema continua favorecendo a ocorrência de chuvas fracas a moderadas e pancadas isoladas no Espírito Santo, no centro-norte de Minas Gerais, litoral norte paulista e sul carioca.

Sábado

O sábado (28) começa com tempo firme e poucas nuvens em boa parte de São Paulo; há possibilidade de chuvas fracas e rápidas apenas na faixa litorânea do estado. Minas Gerais tem chances de chuvas fracas e isoladas em todo o território. Já o Rio de Janeiro e o Espírito Santo devem ter chuvas moderadas pela manhã.

À tarde, o ciclone se afasta um pouco do continente e o risco de chuvas intensas e volumosas fica para áreas do norte, centro e leste de Minas Gerais, e no Espírito Santo. O estado carioca terá chuvas fracas a moderadas mas ocorrendo de forma irregular, e São Paulo chuvas fracas e isoladas no litoral. À noite, chuvas moderadas continuam atuando no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) até a noite do sábado (28), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (25) e a noite do sábado (28) (mapa acima) serão expressivos, chegando aos 190 mm no norte do Espírito Santo e no norte e leste de Minas Gerais.

Contudo, grande parte destes dois estados registrará chuvas acima dos 110 mm. Apenas a porção sul de Minas Gerais terá chuvas de até 60 mm. Grande parte de São Paulo também terá volumes abaixo dos 60 mm, com exceção do litoral norte e centro, onde eles chegam aos 100 mm e, pontualmente, até podem ultrapassar este valor.

REESUMINDO: nos próximos dias, há alerta vermelho de grande perigo para altos acumulados de chuva no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de São Paulo e de Minas Gerais, áreas em alto risco para ocorrências como grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Algumas localidades que registrarão volumes de chuva expressivos até o sábado (28) são:

Santa Terezinha (ES): 188 mm

Vila Pavão (ES): 183 mm

Poranga (ES): 182 mm

Água Doce do Norte (ES): 177 mm

São José do Divino (MG): 184 mm

Rodeio (MG): 170 mm

Ubá (MG): 155 mm

São Félix de Minas (MG): 168 mm

E nas capitais:

São Paulo: 39 mm

Rio de Janeiro: 58 mm

Vitória: 66 mm

Belo Horizonte: 96 mm

Por isso, visto que as chuvas não vão dar trégua nos próximos dias, fique atento aos alertas do tempo e aos possíveis transtornos, especialmente em áreas vulneráveis e que já estão sofrendo com as chuvas dos últimos dias, como é o caso do leste de Minas Gerais.