Baixa pressão aumenta muito o risco de chuva forte e temporais em 5 estados nesta sexta, 27; confira

As chuvas permanecem afetando o Brasil nesta sexta-feira. A baixa pressão próxima à costa do Sudeste do país aumenta os riscos de chuvas intensas e temporais, especialmente em áreas já afetadas pelos volumes elevados dos últimos dias. Veja também: Ciclone será subtropical e deixa alerta de chuvas extremas para 8 estados nesta semana

As chuvas não dão trégua sobre o Sudeste do Brasil. Nas últimas 12 horas, o volume de chuva superou os 100 mm em Juiz de Fora/MG, provocando novamente alagamentos de ruas e novos deslizamentos de terra na cidade da Zona da Mata.

No Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, as chuvas também marcaram presença nas últimas horas, superando os 50 mm. Os acumulados variaram entre 61 mm em São José dos Campos/SP e 104 mm em Resende/RJ.

E nesta sexta-feira (27) não será diferente. Apesar de o corredor de umidade avançar para parte do Nordeste, as chuvas permanecem em boa parte do Sudeste. Com a presença da baixa pressão na costa do país, os alertas seguem vigentes. Seis estados apresentam risco elevado de chuvas fortes e temporais. Confira:

São Paulo (Vale do Paraíba)

Rio de Janeiro (todo o estado)

Espírito Santo (todo o estado)

Minas Gerais (exceto Triângulo Mineiro)

Bahia (sul, leste e Vale do Rio São Francisco)



A seguir, veja a previsão do tempo para a sua região nesta sexta-feira (27).

Riscos de deslizamentos e alagamentos são altos nesta sexta-feira

A sexta-feira (27) começa com tempo fechado em boa parte do Brasil. Logo nas primeiras horas do dia, há previsão de chuvas espalhadas pelas regiões Norte e Centro-Oeste, com intensidade moderada. No Sudeste, a atenção se volta novamente para a porção leste, onde há previsão de chuva já durante a madrugada.

Mapa de precipitação e nebulosidade na tarde de sexta (27).

Ao longo da manhã, a previsão indica chuva leve e garoa em diversas áreas do país. Com a aproximação da tarde, as instabilidades ganham força, assim como o corredor de umidade, deixando a atmosfera muito saturada e favorecendo a formação de nuvens carregadas.

O período da tarde exige atenção redobrada, pois há alertas para chuvas intensas e volumosas, além de risco de temporais. Há previsão de chuva forte desde o oeste do Amazonas até o litoral do Sudeste, passando por estados como Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Pará.

Corredor de umidade na tarde desta sexta-feira (27).

No Nordeste, as instabilidades também predominam. Em todos os estados há risco de chuvas fortes devido ao transporte de umidade do Oceano Atlântico, que afeta principalmente a porção norte da região, além do canal de umidade vindo do Norte do Brasil. O estado mais afetado deve ser a Bahia, com previsão de chuvas intensas e volumosas em toda a faixa litorânea, no sul e no Vale do Rio São Francisco.

Mais uma vez, o Sudeste permanece em alerta para chuvas fortes e temporais nesta sexta-feira (27). A porção leste, já bastante impactada pelos grandes volumes acumulados, apresenta risco elevado de novos deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

Mapa de probabilidade de chuva para a tarde de sexta-feira (27).

Permanecem em alerta vermelho a Zona da Mata Mineira, a Região Serrana do Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira (entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) e o sul do Espírito Santo.

Com o solo encharcado devido às chuvas dos últimos dias, os riscos de deslizamentos e alagamentos continuam muito altos. A previsão indica volumes superiores a 100 mm entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) no leste de Minas Gerais.

Precipitação acumulada entre quinta (26) e sexta-feira (27).

No litoral de São Paulo, a expectativa é de acumulado próximo a 80 mm em Santos/SP e 50 mm em Ubatuba/SP. No estado do Rio de Janeiro, os volumes variam de 30 mm em Quissamã/RJ a 90 mm em Angra dos Reis/RJ, enquanto no Espírito Santo as chuvas se concentram na porção central, com volumes que podem chegar a 90 mm.