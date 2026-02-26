Os gigantes do nosso planeta: descubra quais são e onde estão os 14 picos mais altos do mundo

Nas altitudes mais extremas dos Himalaias e do Karakoram, erguem-se as únicas montanhas do mundo que ultrapassam os 8 mil metros acima do nível do mar. Esses "8 mil metros" representam alguns dos maiores desafios geográficos, meteorológicos e humanos do planeta.

Monte Everest, o pico mais alto do mundo.

Na Terra, existem montanhas tão altas que desafiam não apenas a gravidade, mas também os limites físicos e mentais dos seres humanos.

Essas são as montanhas com mais de 8 mil metros, conhecidas simplesmente como os oito mil. Todas elas estão localizadas na Ásia e se elevam dentro da chamada "zona da morte", onde os níveis de oxigênio são insuficientes para sustentar a vida humana por períodos prolongados.

Desde a primeira ascensão ao Annapurna em 1950, essas montanhas se tornaram símbolos de aventura, risco extremo e resistência.

Estes são os 14 principais picos do planeta

A seguir, uma jornada pelas 14 montanhas mais altas do planeta, classificadas da mais alta para a mais baixa em altitude.

1. Monte Everest (8.848 m)

Situada entre o Nepal e o Tibete, é a montanha mais alta do mundo. É também o pico mais escalado, o que tem gerado debates sobre o impacto ambiental e a superlotação no montanhismo.

2. K2 (8.611 m)

Situado na fronteira entre o Paquistão e a China, é considerado o pico de 8 mil metros mais perigoso do mundo.

O pico K2 é considerado o pico de oito mil metros mais perigoso.

Suas elevadas taxas de acidentes e fatalidades fazem dela um dos maiores desafios do montanhismo mundial.

3. Kangchenjunga (8.586 m)

Situada entre o Nepal e a Índia, numa região de grande valor cultural, foi considerada durante décadas a montanha mais alta do mundo, antes da confirmação da sua altura.

4. Lhotse (8.516 m)

Vizinho imediato do Everest, faz parte do mesmo maciço. Sua face sul representa um dos desafios técnicos mais complexos já enfrentados por alpinistas.

5. Makalu (8.485 m)

Destaca-se pela sua silhueta quase perfeitamente piramidal.

Monte Makalu, 8.485 m: imagem da imponente face sudoeste e do cume, a quinta montanha mais alta do mundo.

É um dos picos mais isolados e menos visitados entre os que ultrapassam os oito mil metros.

6. Cho Oyu (8.188 m)

Localizado na fronteira entre o Nepal e a China, perto do passo de Nangpa La, é frequentemente escolhido por alpinistas que tentam escalar seu primeiro pico de oito mil metros, embora o risco continue sendo alto.

7. Dhaulagiri I (8.167 m)

Ela se ergue abruptamente no oeste do Nepal. Seu nome significa "montanha branca", em referência às suas encostas permanentemente cobertas de neve.

Dhaulagiri I is basically a giant wall of white gold. ️ This peak is massive and moody, and Im 100% here for it. Nature really popped off with this one. #Dhaulagiri #WhiteMountain #EpicViews pic.twitter.com/ukvfZV9Y4n — Carolina Melnyk (@CaoXixi880637) February 1, 2026

8. Manaslu (8.163 m)

Conhecida como a “montanha do espírito”, está rodeada por vales profundos. Nos últimos anos, tem ganhado popularidade, aumentando o número de expedições comerciais.

9. Nanga Parbat (8.126 m)

Localizada no Paquistão, é famosa por seu Rosto Rupal.

Vista do Monte Nanga Parbat a partir de Fairy Meadows, na região de Gilgit-Baltistan, no Paquistão.

Recebeu o apelido de "montanha assassina" devido ao elevado número de fatalidades durante as primeiras expedições.

10. Annapurna I (8.091 m)

A primeira montanha com mais de oito mil metros a ser escalada. Ainda hoje apresenta uma das maiores taxas de mortalidade entre os picos com mais de oito mil metros.

11. Gasherbrum I (8.080 m)

Também conhecido como Pico Oculto, faz parte da Cordilheira do Karakoram (ou Caracórum), no Himalaia. Sua localização remota dificulta a logística e o resgate em caso de emergência.

12. Broad Peak (8.051 m)

Deve seu nome ao formato amplo de seu cume. Embora possa parecer menos técnico, sua extensão e exposição a condições climáticas adversas o tornam extremamente exigente.

Pakistan 8000ers The Karakoram Is Calling



This season, join Elite Exped and climb among the highest peaks of the Karakoram, a range known for its raw beauty, serious challenges, and legendary mountains. From the mighty K2 to Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, and Nanga pic.twitter.com/yYUJnswGDR — Elite Exped (@eliteexped) February 7, 2026

13. Gasherbrum II (8.035 m)

É considerado um dos picos de oito mil metros mais "climaticamente estáveis". É frequentemente escalado juntamente com outros picos do maciço de Gasherbrum.

14. Shishapangma (8.027 m)

O único pico com mais de oito mil metros localizado inteiramente na China. Foi o último dos catorze a ser escalado, em 1964, por uma expedição chinesa.

Essas 14 montanhas não são apenas números em um mapa de altitude: representam histórias de exploração, tragédia, resiliência e respeito pela natureza em seus extremos. Conquistá-las continua sendo um dos maiores desafios da humanidade.