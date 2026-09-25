Ciclone, frente fria e tempestades encerram setembro com alertas para RS, SC e o PR
O Sul do Brasil está em alerta para uma nova onda de tempestades severas com chuvas extremas nesta reta final de setembro.
O mês de setembro termina com alerta de tempestades intensas e chuvas extremas sobre o Sul do Brasil devido à formação de um novo ciclone extratropical e sua frente fria associada.
Embora a consolidação do ciclone esteja prevista para terça-feira (29) entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, as condições para tempestades severas iniciam ainda no fim de semana. Confira os detalhes.
Alerta de tempestades severas
A diminuição da pressão atmosférica sobre a Região Sul durante o processo de formação do ciclone deve favorecer tempestades potencialmente intensas sobre o Rio Grande do Sul desde o fim de semana.
No sábado (26) as tempestades estão previstas ficarem mais restritas ao Oeste e Campanha, enquanto no domingo (27) tempestades estão previstas se espalharem sobre todo o território gaúcho e também no oeste de Santa Catarina, embora os sistemas mais intensos, com elevado potencial de granizo e extremos de vento estejam previstos para Oeste e Campanha.
Ao longo da segunda-feira (28) as tempestades irão se intensificar, inicialmente sobre o Rio Grande do Sul e, entre a tarde e a noite, também sobre Santa Catarina e o Paraná.
A elevada taxa de raios prevista é um indicativo de sistemas profundos (extensos verticalmente), indicando correntes de vento intensas dentro das nuvens e grande conteúdo de gelo.
A onda de tempestades continua atuando sobre a região Sul na terça-feira (29), enquanto o ciclone se consolida. Estão previstas tempestades intensas com potencial de granizo, eventos extremos de vento (não se descartando microexplosões ou tornados isolados) e chuvas intensas.
As tempestades terão início sobre o Rio Grande do Sul ainda durante a madrugada e avançam sobre Santa Catarina e o Paraná no decorrer do dia. Os sistemas perdem um pouco da força sobre Santa Catarina (embora tempestades intensas devam ocorrer de forma mais isolada), e voltam a ganhar força sobre o Paraná e divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo até o fim do dia.
Ingredientes de severidade
Os principais ingredientes que aumentam a instabilidade sobre a região Sul nos próximos dias têm a ver com a atuação do jato de baixos níveis da América do Sul (JBN). O JBN é um corredor de ventos intensos em cerca de 1,5 km de altitude de norte para sul a leste da Cordilheira dos Andes.
Este núcleo de ventos intensos transporta calor e umidade da região amazônica em direção ao sul do continente. Calor e umidade são ingredientes essenciais para aumentar a instabilidade da atmosfera e o risco de tempestades severas.
De fato, há previsão de elevação das temperaturas em todo o país nos próximos dias. As anomalias (desvios em relação à média) horárias na região Sul podem alcançar cerca de 12°C acima da média, refletindo em madrugadas abafadas e com temperatura da ordem de 24°C a 26°C no centro-oeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná.
A baixa pressão do ciclone funciona como uma espécie de âncora na atmosfera e canaliza a umidade da Amazônia na forma de um rio atmosférico em direção ao centro do ciclone, fornecendo uma enorme quantidade de umidade para chuvas intensas.
Alerta de chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul
As tempestades previstas para os próximos dias virão acompanhadas de chuvas volumosas sobre o Sul do Brasil, podendo ser consideradas extremas sobre o Rio Grande do Sul, como alerta o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored. As áreas em amarelo e laranja nos mapas abaixo indicam onde o EFI alerta para precipitações diárias que provavelmente vão ultrapassar 60 a 80 mm por dia.
De fato, o modelo ECMWF prevê que a região de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai pode receber volumes superiores a 100 mm no domingo (27). Ao longo da segunda-feira (29) as chuvas mais intensas devem continuar concentradas sobre a metade sul do Rio Grande do Sul, onde novos acumulados superiores a 100 mm podem se espalhar pelo estado, ligando um alerta para transtornos relacionados a enxurradas e inundações.
Até o final da terça-feira (29) os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 200 mm na metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente na área de fronteira com o Uruguai. Áreas do centro-leste do estado também devem ter volumes expressivos, entre 100 e 160 mm, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.
As recomendações para a segurança da população envolvem evitar áreas abertas durante as tempestades e jamais atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro. Moradores de áreas vulneráveis com histórico de alagamentos devem ficar atentos aos avisos da Defesa Civil, seguindo as orientações do órgão caso precisem deixar suas casas.