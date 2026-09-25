Ciclone, frente fria e tempestades encerram setembro com alertas para RS, SC e o PR

O Sul do Brasil está em alerta para uma nova onda de tempestades severas com chuvas extremas nesta reta final de setembro.

As regiões em alerta foram recentemente castigadas por eventos extremos, o que aumenta a vulnerabilidade da população e da infraestrutura a novos transtornos.

O mês de setembro termina com alerta de tempestades intensas e chuvas extremas sobre o Sul do Brasil devido à formação de um novo ciclone extratropical e sua frente fria associada.

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Embora a consolidação do ciclone esteja prevista para terça-feira (29) entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, as condições para tempestades severas iniciam ainda no fim de semana. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades severas

A diminuição da pressão atmosférica sobre a Região Sul durante o processo de formação do ciclone deve favorecer tempestades potencialmente intensas sobre o Rio Grande do Sul desde o fim de semana.

No sábado (26) as tempestades estão previstas ficarem mais restritas ao Oeste e Campanha, enquanto no domingo (27) tempestades estão previstas se espalharem sobre todo o território gaúcho e também no oeste de Santa Catarina, embora os sistemas mais intensos, com elevado potencial de granizo e extremos de vento estejam previstos para Oeste e Campanha.

Ao longo da segunda-feira (28) as tempestades irão se intensificar, inicialmente sobre o Rio Grande do Sul e, entre a tarde e a noite, também sobre Santa Catarina e o Paraná.

Previsão de tempestades para segunda-feira (28) no período da manhã (esquerda) e tarde (direita), segundo o ECMWF.

A elevada taxa de raios prevista é um indicativo de sistemas profundos (extensos verticalmente), indicando correntes de vento intensas dentro das nuvens e grande conteúdo de gelo.

Estes sistemas estão associados com tempestades intensas, chuvas volumosas e rajadas intensas de vento.

A onda de tempestades continua atuando sobre a região Sul na terça-feira (29), enquanto o ciclone se consolida. Estão previstas tempestades intensas com potencial de granizo, eventos extremos de vento (não se descartando microexplosões ou tornados isolados) e chuvas intensas.

Previsão de tempestades intensas para terça-feira (29) durante a manhã (esquerda) e noite (direita), segundo o ECMWF.

As tempestades terão início sobre o Rio Grande do Sul ainda durante a madrugada e avançam sobre Santa Catarina e o Paraná no decorrer do dia. Os sistemas perdem um pouco da força sobre Santa Catarina (embora tempestades intensas devam ocorrer de forma mais isolada), e voltam a ganhar força sobre o Paraná e divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo até o fim do dia.

Ingredientes de severidade

Os principais ingredientes que aumentam a instabilidade sobre a região Sul nos próximos dias têm a ver com a atuação do jato de baixos níveis da América do Sul (JBN). O JBN é um corredor de ventos intensos em cerca de 1,5 km de altitude de norte para sul a leste da Cordilheira dos Andes.

Previsão de jato de baixos níveis nesta terça-feira (29), segundo o ECMWF.

Este núcleo de ventos intensos transporta calor e umidade da região amazônica em direção ao sul do continente. Calor e umidade são ingredientes essenciais para aumentar a instabilidade da atmosfera e o risco de tempestades severas.

Previsão de anomalia de temperatura para a madrugada de terça-feira (29), segundo o ECMWF.

De fato, há previsão de elevação das temperaturas em todo o país nos próximos dias. As anomalias (desvios em relação à média) horárias na região Sul podem alcançar cerca de 12°C acima da média, refletindo em madrugadas abafadas e com temperatura da ordem de 24°C a 26°C no centro-oeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná.

Previsão de rio atmosférico nesta terça-feira (29), segundo o ECMWF.



A baixa pressão do ciclone funciona como uma espécie de âncora na atmosfera e canaliza a umidade da Amazônia na forma de um rio atmosférico em direção ao centro do ciclone, fornecendo uma enorme quantidade de umidade para chuvas intensas.

Alerta de chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul

As tempestades previstas para os próximos dias virão acompanhadas de chuvas volumosas sobre o Sul do Brasil, podendo ser consideradas extremas sobre o Rio Grande do Sul, como alerta o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored. As áreas em amarelo e laranja nos mapas abaixo indicam onde o EFI alerta para precipitações diárias que provavelmente vão ultrapassar 60 a 80 mm por dia.

EFI do ECMWF para precipitação neste domingo (27, esquerda), segunda (28, centro) e terça-feira (29, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

De fato, o modelo ECMWF prevê que a região de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai pode receber volumes superiores a 100 mm no domingo (27). Ao longo da segunda-feira (29) as chuvas mais intensas devem continuar concentradas sobre a metade sul do Rio Grande do Sul, onde novos acumulados superiores a 100 mm podem se espalhar pelo estado, ligando um alerta para transtornos relacionados a enxurradas e inundações.

Previsão de chuva acumulada até o final da terça-feira (29), segundo o ECMWF.

Até o final da terça-feira (29) os acumulados podem se aproximar ou ultrapassar 200 mm na metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente na área de fronteira com o Uruguai. Áreas do centro-leste do estado também devem ter volumes expressivos, entre 100 e 160 mm, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

As recomendações para a segurança da população envolvem evitar áreas abertas durante as tempestades e jamais atravessar áreas alagadas, a pé ou de carro. Moradores de áreas vulneráveis com histórico de alagamentos devem ficar atentos aos avisos da Defesa Civil, seguindo as orientações do órgão caso precisem deixar suas casas.