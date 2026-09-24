Calor de mais de 40°C antecede intensa virada do tempo em SP; veja a previsão

A partir desta sexta-feira (25) as temperaturas entram em elevação em São Paulo e vão passar dos 40°C no oeste do estado nos próximos dias devido a uma condição pré-frontal. Veja aqui os detalhes.

A partir desta sexta-feira (25) uma massa de ar quente e seco atuará sobre o estado de São Paulo, fazendo as temperaturas se elevarem gradualmente e trazendo de volta o calor para toda a região.

As máximas ultrapassam facilmente dos 30°C nos próximos dias, com o calor mais intenso sendo registrado no oeste do estado, onde elas passam de 40°C até meados da próxima semana devido à uma condição pré-frontal (antes da passagem de uma nova frente fria). Atenção também à baixa umidade do ar no centro-oeste do estado nos próximos dias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Calor intenso retorna a São Paulo nos próximos dias

A partir desta sexta-feira (25) as temperaturas se elevam gradualmente sobre o estado de São Paulo, inclusive na capital, trazendo de volta calor de mais de 30°C para a maioria das localidades da região.

O calor mais intenso deve ser sentido no oeste do estado, e especialmente no início da próxima semana devido à uma condição pré-frontal, ou seja, antes da chegada de uma nova frente fria na região que está prevista para a próxima terça-feira (29).

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Amanhã (25) já faz calor em muitas localidades, com máximas de 30°C ou mais na metade centro-oeste do estado. A faixa litorânea ainda deve ter máximas mais amenas. Na capital paulista, a máxima deve chegar em torno dos 28°C.

Mas no sábado (26) o calor ganha força em toda a região. As máximas ficam acima dos 31°C em praticamente todo o estado paulista, mas passando dos 40°C no oeste e noroeste, onde podem até atingir os 41°C. Na capital paulista, a máxima prevista é de 33°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (°C) para o sábado (26).

Entre o domingo (27) e a segunda-feira (28) o calor ganha mais intensidade ainda devido à condição pré-frontal.

Nestes dois dias, as temperaturas máximas passam dos 33°C na maior parte do estado, com exceção da faixa leste e de áreas litorâneas próximas, onde elas voltam a ficar mais amenas.

Previsão de temperatura máxima do ar (°C) para a segunda-feira (28).

Mas em áreas do norte, oeste e noroeste do território paulista, as máximas previstas serão iguais ou superiores a 40°C, podendo chegar pontualmente aos 42°C/43°C.

Algumas localidades de destaque são: Ribeirão Preto (40°C); Catanduva (41°C); Araçatuba (43°C); Barretos (41°C); Presidente Prudente (40°C); Dracena (43°C); Adamantina (42°C).

Na capital paulista, o domingo (27) terá temperatura máxima de 30°C. Na segunda-feira (28) a máxima será levemente menor: 26°C.

E destaque para as noites, que também devem continuar quentes no oeste do estado, com temperaturas variando entre 30°C e 35°C.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para a segunda-feira (28) à tarde (15h).

Além do calor, a umidade relativa do ar também deve ficar baixa entre este fim de semana e o início da próxima semana na metade centro-oeste de São Paulo, ficando em níveis críticos abaixo dos 30% e atingindo em torno dos 11% no noroeste do estado, especialmente na segunda-feira (28).

Então, atenção, pois esse tempo seco pode trazer vários problemas para a saúde, especialmente para a população mais vulnerável, como o ressecamento das mucosas, irritação nos olhos, pele seca e aumento do risco de infecções respiratórias.