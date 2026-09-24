Ar quente ganha força no Brasil e traz o calor de volta ao Centro-Sul

Os próximos dias serão de calor e altas temperaturas sobre o Centro-Sul do Brasil. A presença de uma massa de ar quente eleva os termômetros, principalmente à tarde, dando adeus aos dias de temperaturas amenas.

As temperaturas voltam a subir no Centro-Sul do país no decorrer dos próximos dias. A circulação atmosférica irá favorecer o avanço de ar quente em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, fazendo as tardes agradáveis darem lugar ao calor intenso. A expectativa é de temperaturas até 10°C acima da média para os últimos dias de setembro.

Confira a seguir os detalhes da previsão e saiba como ficam as temperaturas no Centro-Sul do Brasil nos próximos dias.

Final de semana com retorno das altas temperaturas

Nesta sexta-feira (25), as temperaturas já sobem no Centro-Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul. De acordo com o modelo ECMWF, a anomalia térmica indica marcas de até 10°C acima da média na região de Pelotas (RS), com máxima próxima de 28°C, e de 30°C na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).

A tarde desta sexta-feira (25) terá temperaturas acima da média em grande parte do Centro-Sul do Brasil. Especialmente no RS, em que a máxima pode ficar até 10°C acima da climatologia.

As temperaturas também sobem no noroeste do Paraná, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. Em toda essa faixa, os termômetros ficam acima dos 28°C, com possibilidade de chegar aos 35°C em municípios goianos.

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No sábado (26), o calor ganha força e varia entre 26°C e 31°C em grande parte do Sul do Brasil, a exceção fica por conta de áreas do Rio Grande do Sul, que terão o avanço de instabilidades.

Temperatura prevista para a tarde de sábado (26), de acordo com o modelo ECMWF.

A circulação atmosférica mantém o transporte de ar quente sobre o território sul-mato-grossense, goiano e nos estados do Sudeste. Com isso, as temperaturas superam os 32°C em todo o Mato Grosso do Sul e Goiás. No Sudeste, os termômetros disparam e ficam acima dos 27°C, podendo alcançar 37°C nos municípios do oeste da região.

Encerrando o final de semana, o domingo (27) terá temperaturas 5°C acima da média em uma faixa que se estende do noroeste e norte gaúcho até o estado de Goiás.

No Sul, as máximas permanecem acima dos 26°C, enquanto em áreas de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul chegam aos 37°C. O Sudeste também sentirá forte impacto do ar quente com o oeste de São Paulo e diversos pontos de Minas Gerais podendo registrar 36°C.

Final de setembro terá máximas de até 41°C

O início da próxima semana, marcando o encerramento de setembro, promete registrar marcas expressivas no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Na Região Sul, as altas temperaturas permanecem na segunda-feira (28), com marcas próximas de 30°C em Santa Catarina e superando esse valor no Paraná. No Mato Grosso do Sul e em Goiás, os termômetros podem atingir impressionantes 40°C, segundo o modelo ECMWF, superando a média em 5°C.

Semana começa com temperaturas elevadas, previsão é de máximas próxima aos 40°C no MS.

No Sudeste, o oeste da região será a área mais quente, com temperaturas 4°C acima da média e máximas entre 32°C e 38°C. O calor também atinge o Vale do Paraíba, Sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com registros na casa dos 30°C.

A tendência é de que uma frente fria avance pelo país no decorrer da semana, favorecendo a formação de uma frente quente na terça-feira (29). A presença desse sistema eleva as temperaturas de forma ainda mais acentuada sobre o Centro-Sul.

Temperatura máxima prevista para a terça-feira (29). Termômetros podem atingir 40°C em diversos pontos do Centro-Sul do Brasil.

O modelo ECMWF aponta máximas de 34°C no Paraná, 41°C em áreas do Mato Grosso do Sul e 40°C no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e interior de Goiás, configurando um calor de até 8°C acima da média para o período.