Frio dará uma breve trégua com temperaturas de mais de 30°C no Sul e no Sudeste; confira

Nos próximos dias o tempo ficará firme e o calor retornará em boa parte das regiões Sul e Sudeste do Brasil, com máximas em torno dos 30°C ou até passando disso no fim de semana em diversas áreas.

A partir desta sexta-feira (25) as regiões Sul e Sudeste do Brasil se manterão com tempo firme, céu com pouca nebulosidade e sol voltando a aparecer. E o friozinho que está fazendo neste momento nas regiões dará uma breve trégua.

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Entre esta sexta (25) e o fim de semana o calor retornará para a maior parte das duas regiões. As temperaturas se elevam gradualmente e as máximas passam dos 30 °C em diversas localidades.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Calor retorna ao Sul e Sudeste nos próximos dias

A partir desta sexta-feira (25) as temperaturas se elevam gradualmente nas regiões Sul e Sudeste, trazendo de volta o calor de mais de 30°C em várias localidades do oeste das regiões e até 37°C no oeste de São Paulo, especialmente no fim de semana.

Mas para algumas áreas esse período de calor será breve, pois já no domingo (27) as temperaturas voltam a diminuir no leste de ambas as regiões, ficando mais amenas durante a tarde e até com sensação de friozinho em áreas elevadas do Sul.

No sábado (26) à tarde, com exceção do sul gaúcho, as temperaturas máximas passam facilmente dos 26°C na maior parte das áreas dos estados do Sul e do Sudeste, e chegam aos 30°C em toda a faixa oeste do Rio Grande do Sul e no Vale do Itajaí e Grande Oeste Catarinense; aos 32°C no noroeste do Paraná; e aos 35°C-36°C no noroeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro.

Previsão de temperatura máxima do ar (°C) para o sábado (26), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, as máximas também chegam em torno dos 30°C-31°C em localidades de diferentes áreas.

Entre as capitais, o destaque fica para Curitiba (27°C), São Paulo (30°C) e Belo Horizonte (28°C).

No domingo (27) o calor ganha mais um pouco de força em algumas áreas do Sudeste, porém no leste desta região e em áreas do Sul as temperaturas já voltam a diminuir.

Ou seja, na faixa leste de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná e de Santa Catarina, e em grande parte do Rio Grande do Sul (exceção do norte), a circulação vai trazer um ar mais frio para o continente, fazendo com que as temperaturas máximas não passem dos 24°C nestas áreas, e podendo até ficar em torno dos 15°C em localidades gaúchas e catarinenses (tons verdes no mapa abaixo).

Mas voltando ao calor, neste domingo (27) o destaque será para as regiões Oeste catarinense e Oeste e Noroeste paranaenses, onde as máximas chegam entre 30°C-33°C; e também para o Noroeste e Triângulo Mineiros e Oeste paulista, onde as máximas chegam aos 37°C.

Previsão de temperatura máxima do ar (°C) para o domingo (27), segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital de destaque neste dia é Belo Horizonte, com máxima de 29°C. A capital paulista, por exemplo, já terá uma queda na máxima para os 24°C.

A tendência da previsão para a próxima semana é de que o calor mais significativo continue atuando no oeste de Santa Catarina e do Paraná, variando entre 29°C-32°C, e no Triângulo Mineiro e noroeste de São Paulo, onde ficam acima dos 35°C e chegam aos 39°C.

E atenção, pois além do calor, a umidade relativa do ar também deve ficar baixa nestas áreas paulistas e mineiras na próxima semana, chegando a níveis críticos abaixo dos 30% (inclusive em várias outras áreas mineiras também, como norte e oeste).