Duas frentes frias e ar frio mantém condição atípica nos próximos 10 dias; confira

A região Sul registrará chuvas volumosas que podem ultrapassar os 200 mm totais entre RS, SC e PR, além de uma nova massa de ar frio que faz as temperaturas caírem, com mínimas de 4°C e possibilidade de geadas pontuais.

Previsão de acumulados totais de chuva até a próxima quarta-feira mostra que até 200 mm de chuva atingirão o Sul do Brasil nos próximos dias, causando transtornos para a população.

A região Sul será afetada por uma sequência de sistemas meteorológicos nos próximos dias. Há previsão de chuvas volumosas e acumulados que podem ultrapassar 200 mm entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Após a passagem dos sistemas, uma nova massa de ar frio trará mínimas próximas de 4°C e possibilidade de geadas pontuais nas áreas serranas.



Nesta sexta-feira (25) e no sábado (26), a tendência será de um tempo menos chuvoso, mais firme e quente sobre todo o centro-sul do Brasil. No entanto, ao longo do final de semana, outra frente já volta a atuar sobre o Rio Grande do Sul, fazendo o tempo voltar a ficar chuvoso sobre a região.

Entre o domingo (27) e a segunda-feira (28), outra frente fria será capaz de ocasionar chuvas expressivas sobre o Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva que trazem acumulados entre 100 e 150 mm de chuva para o estado gaúcho.

Ao longo da terça-feira (29), um segundo sistema começará a atuar sobre o Brasil: Um ciclone extratropical se forma na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul, impulsionando uma frente fria pela região Sul e, posteriormente, pelo Sudeste e Centro-Oeste.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva ao longo da terça-feira mostra a evolução de um ciclone extratropical e sua frente fria, causando tempestades severas intensas sobre a região Sul.

Ao total, os acumulados podem ultrapassar facilmente os 200 mm de chuva nos próximos 10 dias entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso ocasionará grandes transtornos para a população da região Sul, como transbordamentos de rios, alagamentos e deslizamentos de terra.

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Ao total, esses sistemas trazem uma quantidade de chuvas muito volumosa para a região Sul e parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul ao longo da próxima semana. Previsões indicam que a semana entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro será bastante chuvosa nestes estados, com volumes totais de chuva muito acima do normal.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro mostram que a próxima semana será muito chuvosa no centro-sul do Brasil, com acumulados totais altos.

Por volta da quarta-feira (30), após a passagem da frente fria, uma nova massa de ar frio avança pela região Sul, fazendo as temperaturas caírem de maneira moderada na região. Previsões indicam que as temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina podem chegar a valores abaixo dos 10°C.

Além da chuva, frio breve retorna ao sul semana que vem

Existe risco de que as temperaturas cheguem a valores próximos dos 4°C na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, causando geadas pontuais na madrugada de quinta-feira (1) e sexta-feira (2), os primeiros dias de Outubro.

Ainda assim, o frio será breve e NÃO será extremo - até o momento, as previsões não indicam risco de temperaturas negativas em nenhum município da região Sul e nem de geadas extremamente fortes e abrangentes na semana que vem.

Previsão de temperaturas na próxima sexta-feira durante a madrugada mostra que há risco de temperaturas abaixo dos 10°C no final da semana que vem, podendo ocasionar geadas pontuais.

Essa massa de ar frio atuará de maneira breve e ajudará a estender por mais algum tempo o frio de inverno. No entanto, logo o calor volta rapidamente para a região Sul, e a tendência de aquecimento continua. Ao longo de Outubro, as previsões climáticas continuam indicando tendências de temperaturas acima da média para o Brasil.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro mostram que, mesmo com o breve episódio de frio, as temperaturas continuam acima da média no Brasil.

Com isso, Outubro será um mês onde as temperaturas médias no país continuarão subindo gradualmente. Massas de ar frio ainda podem avançar rapidamente pelo centro-sul do país, mas cada vez com menor intensidade.

Sendo uma estação de transição, é normal haver registro de ocorrências de frio significativo durante as primeiras semanas da Primavera, numa transição gradual em direção ao calor de Verão.

Além disso, vale notar que a atuação do El Niño tende a se tornar cada vez mais expressiva. O fenômeno continuará impulsionando chuvas intensas sobre o centro-sul do país e também trará, cada vez mais, episódios de calor expressivo para o Brasil - especialmente durante o verão de 2027.