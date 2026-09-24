Vale da Lua, o ‘solo lunar’ da Chapada dos Veadeiros: conheça o exótico lugar de belezas naturais em Goiás

O Vale da Lua é um dos atrativos mais famosos da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, famoso pelas rochas cinzentas escavadas pelas águas do rio São Miguel que lembram a superfície lunar.

O Vale da Lua é um lugar diferenciado que encanta pelas suas formas inusitadas que lembram a superfície lunar. Crédito: Divulgação.

Esta é mais uma das belezas naturais que encontramos no Brasil, mais especificamente no estado de Goiás. O Vale da Lua é um lugar exótico e incrível, com rochas esculpidas pela ação da água, criando superfícies onduladas, fendas, cânions e piscinas naturais que lembram a superfície lunar.

O lugar, que é considerado místico por muitos, fica na região da Chapada dos Veadeiros, entre o município Alto Paraíso de Goiás e a Vila de São Jorge. Veja abaixo mais detalhes sobre este destino turístico que recebe vários visitantes de diferentes lugares do Brasil e do mundo.

Sobre o Vale da Lua

Como já comentamos, o local recebe este nome devido à formação rochosa peculiar que parece a superfície da Lua, com várias crateras circulares e lisas, e têm atraído muitos visitantes apaixonados por natureza e tranquilidade.

O local é formado por rochas sedimentares do período Proterozóico formadas pelo acúmulo de diversos minerais a pelo menos 2,5 milhões de anos atrás.

A primeira piscina natural do Vale da Lua, com uma pequena cachoeira ‘escondida’ ao fundo, entre as pedras. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

A ação das águas do Rio São Miguel, que corta a região, foi modelando formas espetaculares nas rochas que continham muito carbonato, formando as crateras, túneis e “banheiras”.

Com o passar do tempo, esses arenitos carbonáticos foram modificados e cristalizados novamente, dando o aspecto de um falso cimento em muitas das rochas.

Vale da Lua - Chapada dos Veadeiros pic.twitter.com/AbgNiZhVD4 — Queria Viajar (@QueriaViajar) March 8, 2026

Além das curiosas formações geológicas, o local oferece trilhas em meio ao Cerrado, mirantes e pontos de banho nas piscinas formadas entre as rochas, especialmente em períodos de menor volume de água.

A trilha que leva às duas piscinas principais tem apenas 1.200 metros de trajeto (ida e volta) e seguindo as placas você consegue se localizar bem. É importante observar as sinalizações das piscinas e verificar quais estão liberadas para banho. Ah, e a água do Vale da Lua é bem gelada, já vá sabendo disso.

Crateras no Vale da Lua. Crédito: Blog Viajantes App.

Atenção na temporada de chuvas (outubro a abril), pois o Vale se torna mais arriscado para banhos e o espaço fica com diversos pontos inacessíveis ao turismo. Há maior risco de cabeças d'água e correntezas fortes.

Já a estação seca (entre maio e setembro) é o melhor período para visitar a região, e o Vale se torna uma deliciosa piscina para curtir sem pressa.

Como chegar ao Vale da Lua

O local tem fácil acesso e é feito pela rodovia GO-239. A entrada, sinalizada por placas, está a 9 km da Vila de São Jorge e a 35 km de Alto Paraíso de Goiás. Depois da estrada asfaltada serão mais 3,5 km em estrada de terra em boas condições até o estacionamento.

Ao chegar no estacionamento, os visitantes recebem uma pulseira e assinam o livro de turistas. Há quiosques próximos à entrada para quem quiser comer e beber alguma coisa. É cobrada taxa de visitação e não é necessário contratação de guia turístico. É proibido entrar com bebidas alcoólicas e animais domésticos.

Não há hospedagem no local. A Vila de São Jorge, situada a 9 km, é o local mais próximo para se hospedar, ou se não, outras opções na cidade de Alto Paraíso de Goiás a 35 km dali.

Algumas dicas para visitar o local

Vá de tênis, principalmente para caminhar sobre as crateras. Cuidado com as pedras pois podem estar escorregadias. É proibido fumar, comer e beber no local. Se quiser visitar com calma e que esteja bem vazio, prefira ir nos dias de semana e no início da manhã.