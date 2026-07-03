Chuvas terão comportamento diferente na primeira quinzena de julho; veja mudança

Após uma semana marcada por volumes excepcionais de chuva no Sul do Brasil, a primeira quinzena de julho deve apresentar um padrão diferente.

Os sistemas serão mais passageiros e menor potencial para acumulados elevados.

A transição de mês entre junho e julho vem sendo marcada por um evento extremo de chuva sobre a Região Sul do Brasil, com acumulados que se aproximam de 300 mm em estações meteorológicas oficiais no norte do Rio Grande do Sul, tempestades com granizo e até o registro de um tornado no Paraná.

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Considerando este cenário, a primeira quinzena de julho deve apresentar uma mudança no padrão das chuvas. Embora a previsão continue indicando precipitação acima da média em parte do centro-sul do Brasil, os sistemas meteorológicos tendem a ser mais passageiros e menos intensos, reduzindo o potencial para acumulados muito elevados como os observados nos últimos dias. Confira os detalhes.

Chuvas diminuem, mas continuam acima da média no Sul

A previsão do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que a semana entre 6 e 13 de julho será de precipitação ligeiramente acima da média (até 10 mm) em praticamente toda a metade oeste do Brasil. No extremo Norte e no litoral do Nordeste, a previsão é de anomalias negativas, que devem se intensificar até o final da segunda semana do mês.

Previsão de anomalia de precipitação para a semana entre 6 e 13 de julho, segundo o ECMWF.



Na semana entre 13 e 20 de julho, o ECMWF mostra uma previsão de chuvas abaixo da média na metade sul do Rio Grande do Sul, no litoral do Nordeste e principalmente no extremo Norte, onde as anomalias previstas são da ordem de -60 mm.

Entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a previsão indica chuvas entre 10 e 30 mm acima da média, podendo alcançar até 60 mm acima da média em uma faixa mais localizada entre o Paraná e São Paulo.

Previsão de anomalia de precipitação para a semana entre 13 e 20 de julho, segundo o ECMWF.

Quando comparados aos valores previstos para a última semana, os mapas mostram uma mudança importante no padrão atmosférico. Entre 29 de junho e 6 de julho, as anomalias de precipitação ultrapassavam 90 mm em grande parte da Região Sul, reflexo da atuação de um ciclone extratropical, sua frente fria e um rio atmosférico que manteve o transporte de umidade intenso por vários dias.

Na primeira quinzena de julho, a previsão continua indicando a passagem de sistemas frontais pelo centro-sul do Brasil, mas eles devem se deslocar mais rapidamente. Isso reduz o tempo de atuação da chuva sobre uma mesma região e, consequentemente, diminui a chance de acumulados extremos como os registrados nos últimos dias.

Ainda assim, em algumas áreas, os volumes previstos permanecem ligeiramente acima da média climatológica. Isso ocorre porque o inverno é marcado pela passagem frequente de frentes frias sobre a Região Sul. Assim, mesmo sem um evento persistente como o observado na virada do mês, a ocorrência de dois ou três episódios de chuva ao longo da quinzena já é suficiente para manter os acumulados acima do esperado para o período.