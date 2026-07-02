Frente fria traz chuva, frio e alerta de ventos costeiros em SP e no RJ; confira

Nova frente fria vai aumentar as chuvas e intensificar o frio neste fim de semana nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também haverá uma intensificação dos ventos nas regiões litorâneas.

Ao longo desta quinta-feira (2) um novo ciclone está se formando próximo à costa da Região Sul do Brasil, um processo que chamamos de ciclogênese. O sistema meteorológico já vai estar formado e influenciando as condições do tempo nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (3).

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A sua frente fria associada vai aumentar as chuvas especialmente no leste dos dois estados entre esta sexta-feira (3) e o fim de semana, e na sua retaguarda uma massa de ar frio de origem polar vai ingressar causando um declínio de temperatura entre 3°C e 5°C. As manhãs ficarão frias e as tardes mais amenas em parte dos territórios.

Além disso, o ciclone em alto mar vai intensificar os ventos costeiros, deixando o mar agitado e trazendo risco de ressaca no litoral dos estados.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva, frio e ventos costeiros em SP e RJ no fim de semana

O ciclone e sua frente fria associada vão mudar o tempo especialmente no leste dos dois estados, aumentando as chuvas e intensificando o frio, além de deixar o mar agitado próximo à costa.

Chuvas

A frente fria vai aumentar as condições para chuva no leste dos dois estados.

Na sexta-feira (3) já chove de forma fraca e mais isolada no litoral de São Paulo entre a tarde e a noite. Na capital paulista, tempo firme com sol entre poucas nuvens.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons cinzas/brancos) para sábado (4) às 10h à esquerda e às 20h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (4) pela manhã chuvas moderadas na faixa litorânea de São Paulo. À tarde, elas perdem força no estado paulista, mas passam a atingir também boa parte do Rio de Janeiro (áreas do sul, leste e centro) com intensidade fraca a moderada. À noite, as instabilidades reduzem em São Paulo e ficam concentradas no Rio de Janeiro.

No domingo (5), a tendência é de tempo mais firme em todo o São Paulo, mas instabilidades ainda podem ocorrer de forma isolada no sul e centro do Rio de Janeiro.

A capital paulista terá céu parcialmente encoberto a nublado e com baixa probabilidade de chuvas no fim de semana.

A capital fluminense terá céu parcialmente nublado com chuva fraca à tarde e à noite no sábado (4) e tempo firme mas com céu mais fechado no domingo (5).

Frio

Logo atrás da frente fria, uma massa de ar polar vai ingressar na região, causando um declínio nas temperaturas no leste de São Paulo e em boa parte do Rio de Janeiro. As manhãs devem ficar mais frias e as tardes amenas nos próximos dias.

No fim de semana, as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 16°C em todo o estado de São Paulo e em áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, deixando uma sensação de friozinho em várias localidades. Porém, elas podem cair para os 8°C/9°C em localidades do sul paulista e da Região Serrana do Rio.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para domingo (5), segundo o modelo europeu ECMWF.

Já as máximas ficam amenas também no centro-sul do Rio de Janeiro e na porção leste de São Paulo, onde variam entre 11°C e 17°C, com os menores valores sendo observados na Região Serrana do Rio.

No fim de semana, as máximas e mínimas serão de 11°C e 17°C na capital paulista e de 18°C e 24°C na capital fluminense.

Ventos costeiros

O ciclone em alto mar também vai intensificar os ventos nas regiões litorâneas entre a sexta-feira (3) e o domingo (5), deixando o mar bastante agitado entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para o domingo (5), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas condições trazem riscos para a navegação, operações portuárias, pesca artesanal e atividades de lazer no mar, com ondas podendo atingir 4 metros. E há possibilidade de ressacas.

Na sexta (3) e no sábado (4) a previsão de ventos costeiros é válida para toda a faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, enquanto que no domingo (5) a atenção é para o litoral fluminense, com rajadas de 50 km/h ou até mais.