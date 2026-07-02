Ar polar afasta tempestades, mas nova frente fria já tem data para avançar; confira

Após os temporais e volumes elevados de chuva registrados no Sul do Brasil, uma massa de ar polar traz tempo firme, geadas e temperaturas negativas, mas uma nova frente fria associada a um ciclone volta a provocar chuva na região na próxima semana.

Uma frente fria que passou pela região Sul ocasionou tempestades severas em diversos municípios. Muitas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofreram danos com granizo severo, chuvas fortes, alagamentos e transbordamentos de rios, e houve até mesmo ocorrência de tornado, que está sendo investigada pelo SIMEPAR.

De acordo com estações do INMET, os acumulados em parte de Santa Catarina e do Paraná nos últimos 5 dias ultrapassaram os 100 mm em diversas regiões, uma quantidade de chuva muito maior do que a esperada para essa época do ano e que ocasionou grandes transtornos para a população.

Pontos de alagamento e transbordamento no Rio Grande do Sul (imagens: Bohn Gass)

A tendência, agora, é de redução das chuvas. Ao longo da sexta-feira (3), do sábado (4) e do domingo (5), o tempo volta a ficar firme e seco em toda a região Sul, trazendo um alívio para as condições de tempo severo que foram registradas nos últimos dias.

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Isso acontece, em parte, devido ao avanço de uma intensa massa de ar polar. O sistema fará as temperaturas caírem consideravelmente em toda a região Sul, originando temperaturas negativas nos Estados gaúcho e catarinense e geadas intensas, mas além disso o sistema é muito seco e estável, inibindo a formação de chuvas na região.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na sexta-feira mostra uma intensa massa de ar frio avançando pela região Sul ao longo dos próximos dias, trazendo mudanças no tempo.

No entanto, previsões já indicam a formação de uma nova frente fria na semana que vem, que pode voltar a trazer chuvas para a região Sul após esse curto período de calmaria.

Nova frente fria avança na semana que vem

Ao longo da segunda-feira (6), um ciclone se formará na costa da América do Sul, impulsionando uma frente fria em direção ao Brasil. Ao longo do dia, o sistema se desenvolverá e avançará pela região Sul, causando chuvas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva na segunda-feira de manhã, tarde e noite mostra a evolução e o avanço do sistema ao longo do dia, trazendo chuvas para a região Sul.

No entanto, o sistema não será tão intenso quanto a última frente fria que atuou sobre a região Sul. Previsões indicam que as chuvas não serão tão intensas, trazendo acumulados totais que não devem ultrapassar os 50 mm em nenhum municípios da região Sul.

Isso significa que a frente pode até causar pequenos transtornos, como alagamentos, cortes rápidos no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas (raios), mas NÃO deve ocasionar tempestades severas e/ou extremas como as registradas nesta última semana.

Já ao longo da terça-feira (7), as nuvens e as chuvas já voltarão a se dissipar na região Sul, dando espaço novamente para um tempo mais firme, seco e ensolarado, devido ao avanço de mais uma massa de ar frio, seco e estável, que inibe a formação de chuvas.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hpa na terça-fera da semana que vem mostra o avanço de uma nova massa de ar frio, que volta a trazer tempo frio, seco e firme ao Sul.

No entanto, mesmo essa massa de ar frio também NÃO será tão intensa quanto a que avançou pela região Sul nesta semana. Há possibilidade de temperaturas negativas na quarta-feira (8) durante a madrugada e a manhã, especialmente na região da Serra Catarinense, mas de maneira muito menos abrangente do que o registrado anteriormente.

Para saber exatamente em quais dias sua cidade será afetado pelas chuvas e pelo frio, não deixe de consultar diariamente a previsão meteorológica específica para o seu município. Assim você se atualiza sobre a previsão e evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.