Ar polar afasta tempestades, mas nova frente fria já tem data para avançar; confira
Após os temporais e volumes elevados de chuva registrados no Sul do Brasil, uma massa de ar polar traz tempo firme, geadas e temperaturas negativas, mas uma nova frente fria associada a um ciclone volta a provocar chuva na região na próxima semana.
Uma frente fria que passou pela região Sul ocasionou tempestades severas em diversos municípios. Muitas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofreram danos com granizo severo, chuvas fortes, alagamentos e transbordamentos de rios, e houve até mesmo ocorrência de tornado, que está sendo investigada pelo SIMEPAR.
De acordo com estações do INMET, os acumulados em parte de Santa Catarina e do Paraná nos últimos 5 dias ultrapassaram os 100 mm em diversas regiões, uma quantidade de chuva muito maior do que a esperada para essa época do ano e que ocasionou grandes transtornos para a população.
A tendência, agora, é de redução das chuvas. Ao longo da sexta-feira (3), do sábado (4) e do domingo (5), o tempo volta a ficar firme e seco em toda a região Sul, trazendo um alívio para as condições de tempo severo que foram registradas nos últimos dias.
Isso acontece, em parte, devido ao avanço de uma intensa massa de ar polar. O sistema fará as temperaturas caírem consideravelmente em toda a região Sul, originando temperaturas negativas nos Estados gaúcho e catarinense e geadas intensas, mas além disso o sistema é muito seco e estável, inibindo a formação de chuvas na região.
No entanto, previsões já indicam a formação de uma nova frente fria na semana que vem, que pode voltar a trazer chuvas para a região Sul após esse curto período de calmaria.
Nova frente fria avança na semana que vem
Ao longo da segunda-feira (6), um ciclone se formará na costa da América do Sul, impulsionando uma frente fria em direção ao Brasil. Ao longo do dia, o sistema se desenvolverá e avançará pela região Sul, causando chuvas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.
No entanto, o sistema não será tão intenso quanto a última frente fria que atuou sobre a região Sul. Previsões indicam que as chuvas não serão tão intensas, trazendo acumulados totais que não devem ultrapassar os 50 mm em nenhum municípios da região Sul.
Já ao longo da terça-feira (7), as nuvens e as chuvas já voltarão a se dissipar na região Sul, dando espaço novamente para um tempo mais firme, seco e ensolarado, devido ao avanço de mais uma massa de ar frio, seco e estável, que inibe a formação de chuvas.
No entanto, mesmo essa massa de ar frio também NÃO será tão intensa quanto a que avançou pela região Sul nesta semana. Há possibilidade de temperaturas negativas na quarta-feira (8) durante a madrugada e a manhã, especialmente na região da Serra Catarinense, mas de maneira muito menos abrangente do que o registrado anteriormente.
Para saber exatamente em quais dias sua cidade será afetado pelas chuvas e pelo frio, não deixe de consultar diariamente a previsão meteorológica específica para o seu município. Assim você se atualiza sobre a previsão e evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.