Ar polar afasta temporais e traz frio abaixo de 0°C no Sul; veja a previsão

Nos próximos dias o avanço de uma massa de ar polar vai deixar o tempo mais estável na Região Sul do Brasil. Com isso, as temperaturas voltam a atingir valores abaixo de 0°C.

Nos últimos dias, chuvas intensas e temporais causaram estragos na Região Sul do Brasil. Os volumes de água superaram a marca dos 100 mm e houve até registro de possível formação de tornado no Paraná. No entanto, esse cenário muda com a chegada de uma massa de ar polar, que vai afastar as instabilidades da região.

A partir de agora, a presença de ar frio sobre os estados do Sul vai trazer de volta o frio congelante observado nas últimas semanas, com marcas que ficam abaixo de 0°C. Confira a seguir a previsão detalhada e saiba o que esperar para os próximos dias.

Temperaturas voltam a ficar abaixo de 0°C no Sul

No decorrer da tarde desta quinta-feira (2), as temperaturas já começam a cair no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros não devem superar os 15°C. Santa Catarina também passa a sentir o declínio térmico, registrando temperaturas amenas na tarde de hoje (2).

Massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil e provoca queda acentuada nas temperaturas da Região.

Entre a noite desta quinta (2) e a madrugada de sexta-feira (3), o frio ganha força no território gaúcho. Os termômetros podem registrar quedas de até 7°C em poucas horas. No amanhecer de sexta (3), há previsão de temperaturas abaixo de 0°C na Campanha Gaúcha e em municípios das regiões central e sul do estado, trazendo o alerta de geadas generalizadas.

O noroeste, o norte e a serra gaúcha também terão mínimas acentuadas, com marcas abaixo de 5°C. Ainda na sexta-feira (3), o estado catarinense terá marcas baixas, principalmente na Serra, onde a previsão se aproxima de 0°C nas áreas mais elevadas.

Amanhecer de sexta-feira (3) com temperaturas abaixo de 0°C no RS.

No restante do estado, o modelo mostra o avanço gradual da massa de ar polar, e temperaturas acima de 5°C, o que dificulta a formação de geadas.

Ao longo da tarde as temperaturas não disparam e ficam abaixo dos 17°C desde o centro-sul do Paraná ao Rio Grande do Sul, onde as temperaturas são ainda menores, não superando os 13°C. Nem mesmo Porto Alegre (RS) escapa do frio, com máxima de apenas 12°C.

Temperatura para o amanhecer de sábado (4) na Região Sul.

O amanhecer do sábado (4) também será gelado e conta com a previsão de temperaturas negativas sobre a Serra Gaúcha e Catarinense. Na região os termômetros variam entre 2°C e -5°C.

Será mais uma manhã com possibilidade de geadas generalizadas. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a mínima prevista varia entre 2°C e 7°C.

Enquanto isso, o frio ganha força em Santa Catarina, com termômetros abaixo de 5°C. Por fim, o Paraná também terá riscos de geadas no sudoeste do estado, onde as temperaturas chegam a 2°C.