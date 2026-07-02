O céu se tinge de vermelho em Caracas após o terremoto duplo: meteorologistas explicam o estranho fenômeno

Pôr do sol recente em Caracas produziu imagens tão espetaculares quanto inquietantes. Após o terremoto duplo devastador, o céu sobre a capital venezuelana assumiu um tom avermelhado intenso. Veja a explicação científica para o fenômeno.

Após vários dias marcados pelo luto e pela destruição, os moradores de Caracas presenciaram uma cena tão impressionante quanto inesperada. O céu da capital venezuelana assumiu um tom avermelhado intenso ao anoitecer — um fenômeno que rapidamente viralizou nas redes sociais e foi registrado em diversos vídeos compartilhados pelos moradores.

As imagens impressionantes mostram um horizonte completamente banhado de vermelho, enquanto a cidade continua se recuperando das consequências do duplo terremoto que atingiu o país na semana passada, deixando 2.295 mortos, 11.267 feridos e 58.000 edificações danificadas ou destruídas.

Embora o fenômeno tenha despertado preocupação e até especulações entre muitas pessoas, especialistas ressaltam que esse tipo de pôr do sol tem uma explicação atmosférica bem compreendida e pode se intensificar significativamente sob certas condições.

Por que o céu ficou vermelho em Caracas?

A razão principal está na enorme quantidade de partículas que permanecem em suspensão na atmosfera após uma catástrofe dessa natureza. Desabamentos desencadeados pelo terremoto levantaram nuvens gigantescas de poeira, enquanto incêndios provocados pela falha de edificações e da infraestrutura liberaram fumaça e minúsculas partículas de combustão.

A isso se somam outros materiais presentes no ar após um grande desastre, como cinzas, detritos pulverizados e diversos aerossóis atmosféricos. Toda essa mistura altera a maneira como a luz solar atravessa a atmosfera durante as horas finais do dia.

En este momento en Caracas, impresionante fenómeno, conocido científicamente como la dispersión de Rayleigh, pero popularmente llamado candilazo, pintó el cielo de un rojo imponente, creando una postal histórica que jamás habíamos presenciado. pic.twitter.com/ozFdNVOHlv — Monitor Noticias ️ (@MonitorNewsve) July 1, 2026

Quando o Sol está muito baixo no horizonte, seus raios precisam percorrer uma distância muito maior antes de chegar aos nossos olhos. Durante esse trajeto, comprimentos de onda mais curtos — como os tons de azul e violeta — dispersam-se mais facilmente, enquanto as cores quentes, particularmente os laranjas e vermelhos, predominam. Esse fenômeno físico é conhecido como espalhamento de Rayleigh.

Se houver também uma alta concentração de partículas em suspensão, esse efeito se intensifica consideravelmente, resultando em pores do sol especialmente espetaculares.

Um fenômeno óptico que não é exclusivo da Venezuela

Especialistas observam que céus avermelhados desse tipo podem ser vistos em várias partes do mundo após grandes incêndios florestais, erupções vulcânicas ou episódios de intensa poluição do ar.

No caso da Venezuela, o duplo terremoto criou condições particularmente propícias a esse efeito visual: grandes quantidades de poeira provenientes de edifícios desabados, fumaça de numerosos incêndios e uma atmosfera carregada de partículas que permaneceram em suspensão por horas.

Vale ressaltar que a cor avermelhada do céu não é um indicador de novos tremores. Trata-se simplesmente de um fenômeno óptico relacionado às condições atmosféricas após o desastre.