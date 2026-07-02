O que são essas estranhas nuvens azuis que se formam nas camadas mais altas da atmosfera?

Essas nuvens despertam verdadeiro interesse na comunidade científica, que espera compreender melhor esse fenômeno que ocorre na camada mais elevada da atmosfera — uma camada que permanece envolta em mistério.

São nuvens diferentes daquelas que vemos todos os dias.

Uma nuvem de um azul-elétrico intenso. Ela é diferente de qualquer outra, seja por seu tamanho, cor ou localização.

Trata-se da nuvem noctilucente — uma formação que fornece informações valiosas a pesquisadores que buscam compreender melhor uma das camadas atmosféricas menos conhecidas pela comunidade científica. Consequentemente, especialistas trabalham para desvendar todos os mistérios que cercam essas nuvens singulares.

Nuvens azuis de alta altitude compostas de gelo

Segundo a meteorologista Jen Carfagno: "As nuvens noctilucentes são uma manifestação da atmosfera no limite do espaço. Elas surgem como ondulações fantasmagóricas de um azul-elétrico que brilham muito depois do pôr do sol e antes do nascer do sol".

I was lucky enough to catch the phenomenon of noctilucent clouds, they are highaltitude formations that glow in the night sky long after sunset. I took these photos at 1:30am on Monday morning out the back yard.#LoveFife pic.twitter.com/n4S5t12fMF — Jonathan Wood (@jonwood1978) June 30, 2026

Primeiramente, elas se diferenciam de outros tipos de nuvens por sua localização: formam-se a cerca de 80 km acima da superfície da Terra, em uma região conhecida como mesosfera.

A atmosfera é a camada mais alta da atmosfera

A título de comparação, as nuvens brancas que vemos habitualmente formam-se a cerca de 20 km acima da superfície da Terra, em uma camada distinta chamada troposfera. A troposfera é, por sua vez, a camada mais baixa da atmosfera. Naturalmente, sua composição varia devido a essa enorme diferença de altitude; as temperaturas nessa camada atmosférica podem cair para até -130°C.

O cientista atmosférico Matt Makens explica a composição desses gigantes azulados: "Ao contrário das nuvens meteorológicas típicas — formadas por gotículas de água ou cristais de gelo na baixa atmosfera —, as nuvens noctilucentes são compostas por minúsculos cristais de gelo que se formam ao redor de partículas de poeira meteórica na mesosfera".

São nuvens visíveis uma ou duas horas após o pôr do sol.

Pesquisadores estão monitorando atentamente essas nuvens incomuns. Então, qual é a melhor época para vê-las? "O verão oferece a combinação perfeita de temperaturas muito baixas na alta mesosfera, juntamente com umidade atmosférica e poeira suficientes para formar essas nuvens no limite do espaço", explica a cientista Jen Carfagno.

Para aumentar suas chances, vá para o Canadá, o norte dos Estados Unidos ou o norte da Europa. Verão? Isso não parece um pouco contraditório, já que essas nuvens exigem um resfriamento atmosférico significativo? De forma alguma; na verdade, essa camada da atmosfera é a que mais esfria durante o verão, devido aos padrões de circulação atmosférica. É justamente esse fenômeno que cria as condições para o surgimento delas.

Ar frio e seco é necessário para a formação desta nuvem.

Mas surge uma pergunta: o aquecimento global afetará a formação dessas nuvens? Jen Carfagno explica que "há mais vapor d'água em nossa atmosfera devido ao aquecimento global, e os numerosos lançamentos de foguetes provavelmente transportam poeira e vapor d'água para latitudes mais elevadas".

Referência da notícia Stefanie Waldek, National Geographic. (12 Junio 2026). Comment repérer ces nuages bleu électrique qui se forment aux confins de l’espace ?.



