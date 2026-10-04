Chuvas não dão trégua, atingem as 5 regiões e acumulam mais 200 na semana; veja os alertas

O tempo instável continua sobre todas as regiões do Brasil, com alertas de temporais e chuvas intensas e acumulados acima dos 200 mm. A precipitação mais intensa e volumosa ocorre no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste.

Uma frente fria já atua no Brasil e vem provocando chuvas intensas, temporais e granizo no Sul e no Sudeste, além de ajudar a organizar instabilidades sobre o Brasil Central e até mesmo na Região Norte.

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Nos próximos dias, as chuvas continuam em todas as regiões do país, com alertas de eventos intensos e de temporais, que acontecem com maior probabilidade e acumulados maiores no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste. Os volumes da semana podem passar dos 200 mm.

Segunda-feira: novas instabilidades atingem o Brasil

O dia começa com alertas de chuvas intensas e de tempestades no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina, no sul, centro, oeste e noroeste do Paraná, no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Entre Minas Goiás e o Mato Grosso, as chuvas acontecem em forma de pancadas.

No decorrer da manhã, o potencial de chuvas diminui no Brasil Central e aumenta no Centro-Sul, intensificando e ampliando os alertas. Risco de temporais e chuvas intensas na metade norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina, no sul, centro, oeste, norte e noroeste do Paraná, no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva para o início da manhã da segunda-feira, 5 de outubro.

Nas demais regiões de Santa Catarina passa a chover com fraca intensidade, bem como no leste do Paraná. Chuvas pontuais atingem o Norte do Brasil, sem potencial para transtornos, enquanto o tempo continua nublado e com chuva fraca e intermitente no leste do Nordeste.

A partir da tarde, as instabilidades se espalham pelo Brasil, juntamente com os alertas de chuvas intensas e de temporais. Alerta para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre, o meio-oeste de Santa Santa Catarina, todo o estado do Paraná, de São Paulo, o centro-sul de Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, o centro e sul de Goiás, todo o estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e o sul do Amazonas.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 5 de outubro.

Demais regiões do Amazonas, estado de Rondônia e Rio de Janeiro, possuem alerta para o baixo risco de temporais, uma vez que as chuvas acontecem na forma de pancadas isoladas.

Terça-feira: chuvas intensas e temporais continuam, mas área de risco diminui

Na terça-feira (06), uma baixa pressão ajuda a manter a convergência de umidade para o Centro-Sul do Brasil, mas de forma mais restrita, diminuindo o potencial da precipitação sobre a Região Sul e concentrando mais entre o Sudeste, o Centro-Oeste e o norte do Sul.

No período da manhã, há previsão de pancadas de até forte intensidade sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. No entanto, os alertas de chuvas intensas e de temporais se concentram no norte e noroeste do Paraná, no oeste de São Paulo e sobre o Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva para a manhã da terça-feira, 6 de outubro.

Há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade sobre o norte de São Paulo, o centro-sul de Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, sobre o centro e sul de Goiás.

No Rio de Janeiro e no leste do Nordeste, de Sergipe até o Rio Grande do Norte, há previsão de chuva fraca ao longo do período da manhã, alternando com período de melhoria.

No período da tarde, o tempo instável continua entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com instabilidades se desenvolvendo sobre o Brasil Central e a Região Norte.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 6 de outubro.

Assim, há alertas de de chuva forte e temporais sobre o centro e norte de Santa Catarina, norte do Paraná, todo o estado de São Paulo, o centro-sul de Minas Gerais, centro, leste e norte do Mato Grosso do Sul, sobre o Mato Grosso, porção central e oeste do Amazonas.

Há previsão de chuva em áreas sem alertas, como no centro e leste do Paraná, que chove com fraca intensidade; no sul e centro de Goiás, onde há previsão de pancadas isoladas; no centro e sul do estado do Rio de Janeiro, com previsão de chuva fraca e chuvisco; bem como no leste do Nordeste.

Quarta-feira a sexta-feira: chuvas intensas e temporais se concentram no Centro-Sul

Nova região instável se forma no Sul, mas entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o que provoca redução do potencial das chuvas sobre o Brasil e de parte do Centro-Sul.

Os maiores acumulados da semana ocorrem na metade norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina, no centro e oeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul, com volumes de 100 a 230 mm.

Acumulado de chuva até a sexta-feira, 9 de outubro.

Assim, o risco de chuvas intensas passa a concentrar somente sobre os estados do Sul, com fluxo de calor e umidade voltados sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste e sul do Paraná. Isso intensifica o desenvolvimento das instabilidades, aumentando o risco de temporais severos e de chuvas intensas.