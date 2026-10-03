Se adoras a chuva, estes cinco países onde chove quase o ano inteiro vão te cativar completamente

Este recurso vital sustenta a vida e contribui para regular a temperatura do planeta. Se gostas de chuva, nestes países podes desfrutar dela praticamente durante todo o ano.

Este fenómeno meteorológico é o que influencia de forma significativa a vida no planeta.

Considerada o motor do ciclo hidrológico, a chuva é um recurso vital que sustenta a vida na Terra. Entre os seus importantes benefícios contam-se a regulação das temperaturas, a purificação do ambiente e um contributo significativo para o bem-estar humano e ambiental.

Além de alimentar e repor as reservas de rios, lagos, lagoas e bacias, a água da chuva infiltra-se no solo, recarregando os aquíferos; além disso, atenua os efeitos das ilhas de calor nos espaços urbanos, refrescando o ambiente e reduzindo as temperaturas elevadas.

Para quem gosta da chuva, o seu aroma é inconfundível e contribui para manter o bom humor.

Para quem gosta da chuva, o seu aroma é inconfundível e contribui para manter o bom humor. A chuva, de facto, liberta íons negativos no ar que, em concentrações elevadas, estimulam a produção de serotonina, promovendo um estado de relaxamento e bem-estar.

Devido às suas condições orográficas, físicas e climáticas, a Colômbia é o país mais chuvoso.

A chuva contribui, de certa forma, para purificar o ar; dependendo da quantidade e da intensidade, logo após a sua passagem pela região, chega ar de melhor qualidade, o que resulta numa melhoria das condições atmosféricas. Se gostas de ver a chuva e de te molhar, eis os cinco países onde chove praticamente durante todo o ano.

1. Colômbia

De acordo com os dados climatológicos, a Colômbia ocupa o primeiro lugar no ranking mundial dos países onde as precipitações ocorrem praticamente durante todo o ano, com uma média de 3.240 milímetros por ano. A sua localização tropical e a convergência de ventos húmidos favorecem esta característica.

Embora existam dois períodos principais em que as precipitações são mais frequentes e intensas — de abril a junho e de setembro a novembro —, a região do Pacífico apresenta níveis extremos e constantes de chuva ao longo de todo o ano; na região das Caraíbas, por outro lado, as precipitações são mais curtas e variáveis.

2. São Tomé e Príncipe

Situado muito perto do Equador e caracterizado por altas montanhas que interceptam os ventos húmidos provenientes do mar, São Tomé e Príncipe é uma pequena nação insular africana situada no Golfo da Guiné, numa zona muito quente onde a água evapora rapidamente, favorecendo a formação de nuvens praticamente todos os dias do ano.

São Tomé e Príncipe é uma pequena nação insular africana situada no Golfo da Guiné, numa zona muito quente onde a água evapora rapidamente, favorecendo a formação de nuvens praticamente todos os dias do ano.

Os ventos húmidos concentram-se nos altos picos montanhosos, como o Pico de São Tomé. Isto favorece a acumulação de humidade e precipitações intensas. Esta pequena nação insular africana regista cerca de 3.200 milímetros de chuva ao longo do ano. A temperatura média atinge os 27°C nas zonas costeiras e a humidade do ar chega aos 80%.

3. Papua-Nova Guiné

É um dos países menos explorados do ponto de vista cultural e geográfico pela comunidade científica; muitas das suas espécies de flora e fauna ainda estão por descobrir. Situa-se na Melanésia, no sudoeste do Pacífico, imediatamente a norte da Austrália.

Com o seu impressionante Canal, também no Panamá chove durante grande parte do ano.

Faz parte da Oceânia e regista uma média de mais de 3.000 milímetros de precipitação por ano. As suas imponentes e altas cadeias montanhosas fazem com que os ventos carregados de humidade, ao depararem-se com elas, se condensem, formando nuvens orográficas e provocando chuvas torrenciais; além disso, o norte do país é influenciado pela Zona de Convergência Intertropical, que traz humidade durante grande parte do ano.

4. Ilhas Salomão

Neste arquipélago situado no sudoeste do Pacífico, próximo da zona equatorial e tropical, convergem correntes húmidas que transportam nebulosidade e precipitações abundantes. A região é também afetada pelos alísios de sudeste, que favorecem a formação de nuvens orográficas.

O ecossistema predominante é o da floresta tropical, com variações sazonais muito limitadas durante grande parte do ano. No que diz respeito às temperaturas, raramente se ultrapassam os 32°C; o clima é tropical e as precipitações são frequentes.

5. Panamá

Este país da América Central regista uma média de cerca de 2 928 milímetros de precipitação por ano. Tem um clima tropical quente e húmido, com uma temperatura média superior a 26°C; é um istmo estreito e montanhoso atravessado pelo Canal do Panamá, que liga os oceanos Pacífico e Atlântico.

A evaporação constante na região favorece uma elevada humidade relativa, o que contribui para a formação de nuvens imponentes com forte desenvolvimento vertical. A Cordilheira Central faz com que, durante a subida, os ventos húmidos arrefeçam, formando nebulosidade e precipitações intensas de tipo orográfico.