Soja no Brasil: bactérias fornecem 90% do nitrogênio; entenda
Revisão científica mostra que bactérias fornecem cerca de 90% do nitrogênio acumulado pela soja brasileira. O estudo reúne dados sobre inoculantes, aponta menor oferta para feijões e explica por que os resultados ainda variam no campo brasileiro.
Microrganismos aplicados às sementes ajudam a soja brasileira a obter cerca de 90% do nitrogênio acumulado pela planta, segundo uma revisão científica publicada no Journal of Integrative Agriculture. O dado mostra a importância dos bioinsumos, produtos biológicos usados para nutrir lavouras ou enfrentar pragas.
Os pesquisadores reuniram estudos, registros de produtos, dados de mercado e normas brasileiras. A análise descreve mais de 600 inoculantes microbianos registrados, mas aponta distribuição desigual entre culturas. A soja concentra a oferta, enquanto o feijão dispõe de menos opções. Essa diferença ajuda a identificar onde a tecnologia precisa avançar.
Por que a soja concentra os inoculantes
Inoculantes contêm microrganismos vivos aplicados às sementes ou ao solo. Na soja, bactérias do gênero Bradyrhizobium se instalam em nódulos das raízes e transformam o nitrogênio do ar em uma forma aproveitável pela planta. Essa parceria, chamada fixação biológica, reduz a necessidade de fertilizantes industriais.
A dimensão do mercado ajuda a explicar o foco: a revisão informa vendas anuais de 120 milhões de doses de inoculantes no Brasil, mais de 90% destinadas à soja. Uma tabela de registros oficiais lista 330 produtos com bactérias fixadoras de nitrogênio para essa cultura.
Para o feijão-comum, aparecem 73; para o feijão-caupi, 36. Registro e disponibilidade no campo são coisas diferentes, e os autores consideram insuficiente a oferta para os feijões.
- A soja recebe a maior parcela das doses vendidas de inoculantes.
- Feijão-comum e feijão-caupi também podem aproveitar bactérias que fixam nitrogênio.
- A revisão aponta dificuldades de acesso aos produtos fora das culturas dominantes.
O que os micróbios fazem além de fornecer nutrientes
Bioinsumos microbianos têm funções distintas. Alguns tornam fósforo do solo mais disponível; outros estimulam o crescimento ou ajudam a conter fungos, insetos e nematoides.
A revisão relata cerca de 600 produtos de controle biológico e menciona uso desses agentes em mais de 70 milhões de hectares no Brasil em 2022, sobretudo em soja, milho, cana-de-açúcar e café. A área tratada indica adoção, não eficácia de cada aplicação.
A ação pode envolver raízes mais funcionais ou ajustes na absorção e circulação de água. Isso interessa a regiões sujeitas a estiagens e calor, mas os efeitos variam conforme a espécie cultivada, a linhagem microbiana e o ambiente. Os próprios autores alertam que resultados promissores em laboratório ou condições controladas nem sempre se repetem no campo.
O próximo passo depende de testes no campo
Para produtores, a mensagem prática é escolher produtos registrados para a cultura e verificar se há orientação técnica compatível com solo, clima e forma de aplicação. A revisão destaca que a sobrevivência dos microrganismos pode ser afetada durante fabricação, transporte e armazenamento.
Para ampliar o uso, faltam testes independentes em diferentes solos, culturas e condições climáticas, além de estudos prolongados sobre efeitos ambientais. O potencial dos micróbios depende de desempenho comprovado fora das condições ideais.
Referência da notícia
Alane Beatriz Vermelho, Andrew Macrae, Athayde Neves Junior, Levy Tenorio Sousa Domingos, Julia Emanuela de Souza, Amália Cristina Piazentim Borsari, Silvia Souza de Oliveira, Irene von der Weid, Pedro Veillard, Jerri Edson Zilli. (2026). Microbial bioinputs in Brazilian agriculture.