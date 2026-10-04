Soja no Brasil: bactérias fornecem 90% do nitrogênio; entenda

Revisão científica mostra que bactérias fornecem cerca de 90% do nitrogênio acumulado pela soja brasileira. O estudo reúne dados sobre inoculantes, aponta menor oferta para feijões e explica por que os resultados ainda variam no campo brasileiro.

Bioinsumos são usados na agricultura para apoiar a nutrição das plantas e o manejo de pragas.

Microrganismos aplicados às sementes ajudam a soja brasileira a obter cerca de 90% do nitrogênio acumulado pela planta, segundo uma revisão científica publicada no Journal of Integrative Agriculture. O dado mostra a importância dos bioinsumos, produtos biológicos usados para nutrir lavouras ou enfrentar pragas.

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Os pesquisadores reuniram estudos, registros de produtos, dados de mercado e normas brasileiras. A análise descreve mais de 600 inoculantes microbianos registrados, mas aponta distribuição desigual entre culturas. A soja concentra a oferta, enquanto o feijão dispõe de menos opções. Essa diferença ajuda a identificar onde a tecnologia precisa avançar.

Por que a soja concentra os inoculantes

Inoculantes contêm microrganismos vivos aplicados às sementes ou ao solo. Na soja, bactérias do gênero Bradyrhizobium se instalam em nódulos das raízes e transformam o nitrogênio do ar em uma forma aproveitável pela planta. Essa parceria, chamada fixação biológica, reduz a necessidade de fertilizantes industriais.

A estimativa de 90% refere-se ao nitrogênio acumulado pela soja inoculada em estudos citados pela revisão, não a um ganho universal de produtividade.

A dimensão do mercado ajuda a explicar o foco: a revisão informa vendas anuais de 120 milhões de doses de inoculantes no Brasil, mais de 90% destinadas à soja. Uma tabela de registros oficiais lista 330 produtos com bactérias fixadoras de nitrogênio para essa cultura.

A soja concentra o uso de inoculantes no Brasil, enquanto outras culturas ainda têm menor oferta desses produtos.

Para o feijão-comum, aparecem 73; para o feijão-caupi, 36. Registro e disponibilidade no campo são coisas diferentes, e os autores consideram insuficiente a oferta para os feijões.

A soja recebe a maior parcela das doses vendidas de inoculantes.

Feijão-comum e feijão-caupi também podem aproveitar bactérias que fixam nitrogênio.

A revisão aponta dificuldades de acesso aos produtos fora das culturas dominantes.

O que os micróbios fazem além de fornecer nutrientes

Bioinsumos microbianos têm funções distintas. Alguns tornam fósforo do solo mais disponível; outros estimulam o crescimento ou ajudam a conter fungos, insetos e nematoides.

Os resultados dos bioinsumos no campo dependem da cultura, do solo, do clima e da aplicação.

A revisão relata cerca de 600 produtos de controle biológico e menciona uso desses agentes em mais de 70 milhões de hectares no Brasil em 2022, sobretudo em soja, milho, cana-de-açúcar e café. A área tratada indica adoção, não eficácia de cada aplicação.

Há ainda microrganismos estudados pela capacidade de ajudar plantas a lidar com a seca.

A ação pode envolver raízes mais funcionais ou ajustes na absorção e circulação de água. Isso interessa a regiões sujeitas a estiagens e calor, mas os efeitos variam conforme a espécie cultivada, a linhagem microbiana e o ambiente. Os próprios autores alertam que resultados promissores em laboratório ou condições controladas nem sempre se repetem no campo.

O próximo passo depende de testes no campo

Para produtores, a mensagem prática é escolher produtos registrados para a cultura e verificar se há orientação técnica compatível com solo, clima e forma de aplicação. A revisão destaca que a sobrevivência dos microrganismos pode ser afetada durante fabricação, transporte e armazenamento.

Para ampliar o uso, faltam testes independentes em diferentes solos, culturas e condições climáticas, além de estudos prolongados sobre efeitos ambientais. O potencial dos micróbios depende de desempenho comprovado fora das condições ideais.