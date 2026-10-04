Cinco fêmeas, 39 anos de coleta e uma nova espécie: o besouro que homenageia os Arawak

Escondido entre as florestas nubladas da República Dominicana, um pequeno e singular besouro revelou uma história surpreendente sobre a biodiversidade, a evolução e a história natural da ilha.

Lissomus arawak. Crédito: Imagem de J. Pirkl, 2025.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 04/10/2026 11:17 4 min

Em um novo estudo publicado na revista *Alpine Entomology*, Paul J. Johnson, da Universidade Estadual de Dakota do Sul, e Jiri Hodecek, do Instituto Suíço de Tecnologia Forense Humana, descrevem uma nova espécie de besouro elaterídeo proveniente de florestas nubladas nas montanhas da República Dominicana.

Este besouro possui um corpo preto brilhante e muito arqueado, e seu nome homenageia o povo Arawak, que habitava a ilha antes da colonização europeia. O *Lissomus arawak* mede menos de um centímetro de comprimento e tem o corpo quase sem pelos, com segmentos das antenas de cor amarelo-pálido. Esta é a terceira espécie de *Lissomus* conhecida na ilha de Hispaniola e a terceira registrada nas Grandes Antilhas.

Uma nova espécie foi descoberta!

Os pesquisadores descobriram os besouros em três locais de florestas nubladas e de folha larga de montanha, entre 600 e 700 metros de altitude, perto da Serra de Bahoruco e na Cordilheira Setentrional.

O novo besouro apresenta uma estrutura mais semelhante à das espécies da América Central e do norte da América do Sul, em comparação com as outras duas espécies de *Lissomus* já conhecidas de Hispaniola.

"As diferenças morfológicas sugerem que as espécies de *Lissomus* de Hispaniola podem não descender todas de um único evento de colonização", explicaram os pesquisadores. "Uma possível explicação é, portanto, que os ancestrais desses besouros chegaram às Grandes Antilhas em pelo menos duas ocasiões distintas". No entanto, eles ressaltam que "isso permanece como uma hipótese passível de comprovação, e não como uma história evolutiva demonstrada", aguardando uma análise filogenética mais completa.

A nova espécie é conhecida apenas a partir de cinco exemplares, coletados individualmente entre 1985 e 2024, e todos são fêmeas.

"Com uma amostra tão pequena, o acaso e a natureza oportunista da coleta são provavelmente as explicações mais simples", disseram os pesquisadores, acrescentando que isso "não enfraquece seriamente nossa confiança de que L. arawak seja distinta. As cinco fêmeas compartilham uma combinação consistente e única de caracteres morfológicos".

O nome presta homenagem aos primeiros habitantes da ilha

"Escolhemos o nome 'arawak' para reconhecer a história indígena e o patrimônio cultural que perdura nas Antilhas", explicaram os pesquisadores. "Queríamos que o nome desta espécie endêmica singular conectasse a história biológica da ilha à sua história humana."

A descoberta do besouro faz parte de um esforço mais amplo, acrescentaram, "para documentar a diversidade de insetos da ilha, que ainda é totalmente desconhecida", e acredita-se que, apenas na República Dominicana, existam pelo menos outras 15 espécies de besouros-estaladores aguardando descrição.