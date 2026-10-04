Arquitetura em simbiose: Casa de Vidro de Lina Bo Bardi desafia o tempo e flutua sobre a Mata Atlântica

Construída em 1951, no Morumbi, residência projetada pela arquiteta ítalo-brasileira tornou-se referência ao combinar princípios modernistas, soluções bioclimáticas e uma relação singular com a vegetação do entorno paulistano.

Residência modernista pioneira suspensa em colunas finas no bairro do Morumbi em São Paulo - Imagem ilustrativa. Crédito: Correio Braziliense

Erguida em 1951, no bairro do Morumbi, em São Paulo, a Casa de Vidro permanece como uma das obras mais emblemáticas de Lina Bo Bardi e um marco da arquitetura moderna brasileira. Primeira residência projetada e construída pela arquiteta ítalo-brasileira no país, a casa foi concebida para ela e seu marido, Pietro Maria Bardi, crítico, marchand e um dos fundadores do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Mais do que uma residência, o projeto expressa uma forma particular de compreender a relação entre arquitetura, paisagem e modos de viver. Em vez de isolar a construção de seu entorno, Lina criou uma estrutura que se abre para a vegetação e estabelece uma conexão permanente entre os ambientes internos e a natureza.

Um dos elementos mais característicos do projeto está na implantação da casa. A parte frontal da residência é elevada sobre finos pilotis, criando a sensação de que o volume envidraçado flutua sobre o terreno. A solução reduziu a interferência sobre a topografia e permitiu que a paisagem permanecesse presente também sob a construção.

Uma casa aberta para a paisagem

As amplas superfícies de vidro da área social reforçam essa integração. Da sala, a vegetação ocupa praticamente todo o campo de visão, diminuindo a separação entre interior e exterior. Transparência, leveza e contato com a paisagem tornam-se, assim, componentes essenciais da experiência de quem ocupa a residência.

Casa modernista com paredes de vidro parece flutuar em meio à Mata Atlântica. Crédito: Instituto Bardi

As escolhas arquitetônicas também favorecem a relação da casa com as condições ambientais do lugar. A combinação entre a estrutura elevada, grandes aberturas e diferentes possibilidades de circulação do ar contribui para a ventilação natural dos ambientes. Dessa forma, características estéticas e funcionais se encontram em uma mesma concepção arquitetônica.

A vegetação que hoje envolve a Casa de Vidro também faz parte dessa história. Quando a residência foi construída, a região do Morumbi apresentava uma paisagem muito diferente da atual. Ao longo dos anos, Lina Bo Bardi participou do cultivo e da transformação do jardim, contribuindo para criar o ambiente densamente arborizado que se tornou indissociável da imagem da casa.

Patrimônio de Lina Bo Bardi permanece vivo

Com o crescimento das árvores, a arquitetura passou a estabelecer uma relação ainda mais intensa com a paisagem. Vista entre os troncos e as copas, a estrutura parece desaparecer parcialmente na vegetação, enquanto, de dentro, o vidro transforma o jardim em uma presença constante nos ambientes. A própria passagem do tempo passou, assim, a integrar a obra.

Décadas depois de sua construção, a Casa de Vidro continua sendo referência para arquitetos, pesquisadores e admiradores da obra de Lina Bo Bardi. A residência reúne princípios que atravessariam sua trajetória profissional, como a valorização do contexto, o diálogo entre diferentes referências culturais e a busca por espaços conectados à experiência cotidiana das pessoas.

Hoje, o imóvel abriga o Instituto Bardi e preserva parte importante da memória de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. Por meio de visitas e atividades culturais, o público pode conhecer a arquitetura da residência, além de mobiliário, documentos, obras e outros elementos relacionados à trajetória do casal. Mais de sete décadas depois, a Casa de Vidro segue demonstrando como arquitetura e natureza podem compartilhar um mesmo espaço sem que uma precise apagar a outra.

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