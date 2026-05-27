Chuva à vista: instabilidade rompe o tempo seco e pode surpreender o DF e o Centro-Oeste

Previsão de chuva em parte do Centro-Oeste do Brasil deixa alerta de tempestades em três estados a partir de sexta-feira (29). Mais informações: El Niño deve se consolidar nas próximas semanas; entenda o mecanismo que pode acelerar o aquecimento



A Região Centro-Oeste do Brasil vem se encaminhando para a estação seca, sendo normal a diminuição dos dias com precipitação e dos volumes de chuva nesta época.

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Como mostrado no mapa abaixo, a precipitação normal em maio é entre 5 e 25 mm em grande parte da região, sendo mais elevada no Mato Grosso do Sul que, inclusive, vem registrando chuvas acima da média (mapa de anomalia de precipitação à direita).

Precipitação média climatológica em maio (esquerda) e anomalia de precipitação entre 1 e 27 de maio. Créditos: CPTEC/INPE.

A partir do final desta semana, no entanto, a atuação de uma área de baixa pressão favorece o retorno das chuvas sobre o Centro-Oeste, deixando alerta de tempestades. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

As chuvas devem iniciar na sexta-feira (29) no Mato Grosso do Sul, onde irão ocorrer na forma de tempestades no sul e faixa oeste do estado, a partir do final da manhã e início da tarde.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (29), segundo o ECMWF.

Nestas áreas as chuvas previstas serão moderadas a intensas, mesmo que os acumulados totais previstos não sejam muito elevados, como veremos a seguir.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (29), segundo o ECMWF.

No sábado (30) à tarde, pancadas de chuva na forma de tempestades isoladas podem ocorrer entre o centro-norte do Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, mas menos intensas do que sexta.

Previsão de tempestades neste domingo (31), segundo o ECMWF.

Entre a tarde e a noite de domingo (31), tempestades estão previstas em uma faixa que abrange a região de divisa entre o sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, com maior potencial de intensidade sobre o Mato Grosso. As chuvas serão fracas a moderadas.

O volume acumulado previsto é baixo

Embora as chuvas voltem brevemente nos próximos dias, o total acumulado entre quarta (27) e o final de domingo (1) deve ser baixo. Os maiores volumes estão previstos para o sul e oeste do Mato Grosso do Sul, em torno de 25 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final de domingo (1), segundo o ECMWF.

Nas demais áreas, os acumulados serão bastante inferiores, entre cerca de 5 mm a 10 mm. Isso deve manter a precipitação de maio em torno da média dentro da maior parte do Centro-Oeste, exceto pelo Mato Grosso do Sul, onde o novo episódio de tempestades aumentará as anomalias positivas.