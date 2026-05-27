Lideranças globais debatem soluções para combustíveis fósseis em Copenhague

O governo do Brasil participou ativamente dos encontros diplomáticos na Dinamarca com o propósito de articular investimentos financeiros e transferência tecnológica voltados à consolidação do Acordo de Paris.

Mecanismo cooperativo lançado em Belém ganha força internacional em debates que reúnem dezenas de delegações focadas em soluções para o ecossistema. Foto: Adobe Stock

Cerca de 40 países debateram em Copenhague, na Dinamarca, a transição de debates jurídicos para ações ecológicas práticas. O encontro destacou a proposta preliminar do Acelerador Global de Implementação Climática para combater o aquecimento do planeta.

A iniciativa foi idealizada originalmente em novembro de 2025, na cidade de Belém, durante a COP30 sob a liderança do Brasil. Agora, os esforços focam na cooperação internacional para consolidar ações práticas antes dos próximos painéis das Nações Unidas na Alemanha e na Turquia.

Foco em metas práticas e transição para a COP31

Essa ferramenta de cooperação voluntária foi desenhada para dar escala mundial e rapidez a medidas de combate às mudanças do clima . Segundo a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, a intenção central é dinamizar a adoção de tecnologias e metodologias que integrem a chamada Agenda de Ação.

Com essa abordagem, a comissão organizadora pretende transformar as discussões teóricas em resoluções práticas na COP31. Esse evento seguinte ocorrerá em Antália, na Turquia, em novembro de 2026, sob a copresidência conjunta de autoridades turcas e australianas.

A reunião dinamarquesa representa o último debate de alto escalão antes dos encontros preparatórios programados em Bonn, na Alemanha. Essas sessões intermediárias servem para alinhar as propostas que guiarão os rumos das conferências climáticas internacionais subsequentes.

Planos de ação contra o desmatamento e emissões

Os chefes das delegações internacionais avaliaram os mapas de caminho focados na redução de desmatamento ilegal e no uso de combustíveis fósseis até 2030. Essas diretrizes foram estipuladas originalmente na COP28, sediada em Dubai no ano de 2023.

A gestão brasileira na COP30 coletou 444 colaborações externas para formular esses roteiros internacionais, após consultas promovidas entre fevereiro e abril. O volume de sugestões demonstra o engajamento global em torno das duas temáticas centrais.

Para o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a ciência já aponta os caminhos para limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C. Contudo, o diplomata pondera que o verdadeiro desafio reside no financiamento e no compartilhamento tecnológico.

“A Presidência da COP30 está se esforçando para trazer as melhores informações para que os debates sobre desmatamento e combustibles fósseis tenham o melhor embasamento possível. Assim, os caminhos que forem traçados serão viáveis e permitirão acelerar o combate à mudança do clima”, disse Lago.

Mudança de postura no regime climático mundial

O debate em Copenhague também contemplou as Contribuições Nacionalmente Determinadas e a adaptação aos impactos severos do clima. De acordo com representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, nota-se um amadurecimento coletivo na condução desses encontros diplomáticos.

A embaixadora Liliam Chagas, diretora de Clima do Itamaraty, apontou que as nações manifestam maior objetividade nas negociações recentes. Essa autocrítica tem direcionado o foco dos governos para a diminuição real dos gases causadores do efeito estufa.

“O regime está passando por uma fase de transição, da negociação, dos compromissos, para uma fase de implementação daquilo que já foi acordado”, explicou a diplomata. O intuito é garantir a aplicação prática dos compromissos firmados no passado.

Passada uma década desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, os países buscam assegurar verbas para financiar uma economia de baixo carbono. O foco atual se mantém na criação de políticas públicas eficazes e em planos nacionais estruturados.

Referências da notícia

Países discutem solução para combustível fóssil e desmatamento ilegal. 24 de maio, 2026.