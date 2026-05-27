Prepare-se para a mudança no tempo: frio ganha força em SP, RJ e MG antes da chegada de chuvas e trovoadas

No fim de semana, a chuva ganha força novamente no Sudeste, e com riscos de temporais. Mas até lá, o frio segue atuando na região com mínimas de 10°C e máximas em torno dos 20°C em parte da região. Mais previsão: Massa de ar polar aumenta o frio no Sul e MS, mas virada no tempo já tem data; saiba quando

Neste último fim de semana de maio, a chuva volta a ganhar força sobre os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, principalmente em áreas do interior paulista e mineiro, devido à maior entrada de umidade do mar e pela atuação de perturbações atmosféricas. E há risco de temporais isolados com muitas trovoadas em algumas áreas.

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Contudo, até lá, ainda teremos o frio atuando em parte da região, especialmente no leste de São Paulo, no sul/sudeste de Minas Gerais e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, onde as mínimas chegam aos 10°C, pontualmente podendo ficar logo abaixo disto, e as máximas em torno dos 20°C.

Ou seja, as manhãs ainda terão temperaturas mais baixas e até com uma leve sensação de friozinho em algumas localidades e as tardes com temperaturas amenas.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Frio continua atuando em parte do Sudeste

Mesmo que tenhamos mais aberturas de sol nos próximos dias, a nebulosidade vai se manter presente em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que não deixa as temperaturas subirem tanto no período da tarde, ficando mais amenas.

O restante desta semana terá tardes com temperaturas amenas de até 22 °C no leste de SP, sul/sudeste de MG e em boa parte do RJ, enquanto as manhãs ainda serão mais frias, com mínimas pontuais em torno dos 10 °C.

As manhãs ainda terão temperaturas mais baixas e até com sensação de frio em algumas localidades.

Além disso, há possibilidade de formação de nevoeiros e neblina nas primeiras horas da manhã em São Paulo, especialmente no leste paulista, e no Rio de Janeiro.

Previsão da temperatura mínima (°C) para sexta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

Áreas do sul e do sudeste de Minas Gerais também também vão estar sob a influência de um ar mais frio nestes próximos dias.

As temperaturas mínimas no restante desta semana não ultrapassam os 15°C em praticamente todo o estado de São Paulo, em áreas do sul, centro e leste de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro. E elas chegam a valores mínimos de 7°C-8°C no sudeste mineiro e nas áreas mais elevadas da Região Serrana do Rio.

Previsão da temperatura máxima (°C) para sexta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, as temperaturas ficam mais amenas nestas áreas citadas acima, onde vão variar entre 14°C e 22°C, mas pontualmente na região Serrana do Rio podendo cair para 10°C.

Até a sexta-feira (29), em São Paulo capital as máximas ficam em torno dos 20°C e as mínimas variam entre 11°C/12°C; na cidade do Rio de Janeiro mínimas de 19°C/20°C e máximas de 23°C/24°C; em Belo Horizonte mínimas de 14°C/15°C e máximas de 25°C/26°C

Chuvas retornam sobre o Sudeste no fim de semana

Apesar do tempo ficar estável em praticamente todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais nos dias restantes desta semana, a chuva retorna com mais intensidade nestas regiões no próximo sábado (30), como podemos observar no mapa de previsão abaixo.

Assim, o sábado (30) começa com bastante nebulosidade pela manhã nestes três estados e chance de pancadas de chuva e trovoadas no interior paulista, especialmente na região de Campinas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (30) às 14h à esquerda e para as 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A partir da tarde, as instabilidades ganham força e se espalham por toda a metade norte de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana paulista e o Vale do Paraíba, para o centro-sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro. Nestas áreas, as chuvas ocorrem com até moderada intensidade e pontualmente em forma de pancadas mais fortes.

As instabilidades retornam ao Sudeste no sábado (30), formando pancadas fortes e temporais na metade norte de SP e no sul de MG. No RJ são esperadas chuvas fracas a moderadas.

Além disso, há riscos de tempestades entre a tarde e o início da noite na porção norte de São Paulo e no sul de Minas Gerais, com muitos raios e rajadas de vento, e com maior potencial nas sub-regiões de Uberaba, Franca e Ribeirão Preto.

Previsão de densidade de raios para sábado (30) às 15h à esquerda e para às 18h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, o sábado (30) será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. A capital fluminense e Belo Horizonte terão céu nublado e chuva fraca mais pro fim do dia.

No último dia de maio (domingo, 31) o tempo volta a ficar estável e com céu mais aberto em praticamente todo o Sudeste, apenas com chuva fraca ou chuviscos isolados em áreas entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As capitais paulista e fluminense terão um dia de sol entre algumas nuvens, enquanto Belo Horizonte ainda pode registrar chuvas fracas entre o fim da tarde e à noite.