Massa de ar polar aumenta o frio no Sul e MS, mas virada no tempo já tem data; saiba quando

A atuação de massa de ar polar ganha força e mantém temperaturas baixas sobre áreas do Centro-Oeste e Sul do Brasil antes da virada no tempo.

Temperaturas diminuem e chuvas retornam ao Sul e MS nesta sexta-feira (29). Foto: Marcelo Camargo/ Davi Rocha.

A massa de ar polar ganhará força nas próximas horas, fazendo com que as temperaturas não subam tanto na tarde desta quarta-feira (27) em áreas da Região Sul e em parte do Centro-Oeste. Além disso, ainda no decorrer desta semana, está previsto o retorno das instabilidades a essas regiões.

Um cavado marcará presença no final da semana, trazendo áreas de instabilidade para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse sistema provocará o aumento de nuvens carregadas e, consequentemente, elevará o potencial para chuva nessas áreas.

Temperaturas caem nesta quinta-feira

O frio ganha força entre o final da tarde de hoje (27) e o amanhecer desta quinta-feira (28). As temperaturas diminuirão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em parte do Paraná e também no Mato Grosso do Sul, consolidando a intensificação do ar polar sobre o continente.

No estado gaúcho, as mínimas ficam inferiores a 10°C em boa parte dos municípios, duas exceções ficam por conta da capital Porto Alegre e de Uruguaiana. O frio será mais fortena região serrana, onde os termômetros devem se aproximar dos 5°C. Como a temperatura na relva tende a ser mais baixa, há possibilidade de geada leve.

Há chances de geada também na Serra Catarinense, com temperaturas mínimas previstas abaixo de 5°C entre as cidades de São Joaquim e Urubici. No centro e oeste do estado, o declínio térmico será de até 5°C em comparação com as marcas desta quarta-feira, com termômetros oscilando entre 8°C e 12°C.

A previsão é de temperaturas menores na manhã desta quinta (28) em relação a quarta-feira (27) devido ao aumento da intensidade do ar polar sobre o Sul e MS.

O ar frio também afeta o Paraná, provocando uma queda nas temperaturas que varia de 2°C a 4°C. Os municípios mais frios localizam-se nos arredores de Curitiba, com previsão de 8°C, enquanto as cidades da divisa com Santa Catarina terão mínimas entre 9°C e 10°C. No restante do estado, o amanhecer segue ameno.

Por fim, o Mato Grosso do Sul também enfrentará queda nas temperaturas em relação aos dias anteriores. O sul do estado será o setor mais afetado, com uma queda de 1°C a 2°C nas primeiras horas do dia, o que deixará a mínima prevista entre 15°C e 17°C, enquanto os demais municípios permanecem na casa dos 18°C a 19°C.

Chuvas retornam nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira (28), haverá apenas variação de nebulosidade sobre o Sul do Brasil e em áreas do Mato Grosso do Sul. O dia começará com tempo aberto na maior parte da região, registrando maior concentração de nuvens no leste da Região Sul.

O mapa indica a presença de nuvens sobre a porção leste da Região Sul, enquanto ue nas demais áreas o sol prevalece durante a manhã desta quinta (28).

Contudo, com o passar das horas, as projeções mostram um aumento de nebulosidade no oeste gaúcho, que avança em direção ao centro e leste do estado, além de mudar as condições do tempo em Santa Catarina e no Paraná. A previsão indica possibilidade de pancadas isoladas de chuva no Rio Grande do Sul durante a noite.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Na sexta-feira (29), o cavado (alongamento de uma área de baixa pressão) passa a atuar sobre o Centro-Sul do país. Logo pela manhã, o retorno das chuvas é aguardado no extremo sul do Mato Grosso do Sul, no sudoeste e oeste do Paraná, além do extremo noroeste gaúcho.

Nesta sexta-feira (29) é esperado o retorno das chuvas para áreas dp RS, PR, SC e MS. Em algumas áreas podem ser registradas chuvas intensas e tempestades.

No decorrer da tarde e da noite de sexta-feira, as precipitações ganham força e abrangência, afetando o oeste e sul do Mato Grosso do Sul, o oeste paranaense, o oeste catarinense e o noroeste do Rio Grande do Sul. Em alguns momentos, as chuvas ocorrerão de forma intensa e com trovoadas, com baixa probabilidade de granizo pontual.