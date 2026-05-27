Inusitado: NASA vai instalar um "posto de gasolina" em órbita ao redor da Terra!

O satélite LOXSAT servirá como um teste para a possibilidade de transferência de combustível no espaço, uma tecnologia que será essencial para o bom funcionamento de futuras missões espaciais.

O satélite LOXSAT será lançado em órbita ao redor da Terra depois de 17 de julho. Imagem: Eta Space

Neste inverno (no Hemisfério Sul), a NASA lançará um pequeno satélite em órbita terrestre para demonstrar a viabilidade de transferir combustível diretamente para o espaço.

Este é um passo crucial, entre outras coisas, para o retorno de astronautas à Lua.

Armazenar combustível em gravidade zero

Neste inverno de 2026 (no Hemisfério Sul), a NASA lançará ao espaço um pequeno satélite desenvolvido pela startup Eta Space, sediada na Flórida, a bordo de um foguete Photon da Rocket Lab. Embora essa notícia possa não parecer excepcional, esse pequeno satélite, chamado LOXSAT (Liquid Oxygen Flight Demonstration), será bastante único e até mesmo inovador.

Este satélite será lançado em órbita ao redor da Terra para provar que é possível armazenar e transferir combustível criogênico em microgravidade. Ele transportará oxigênio líquido a -183°C, transferindo-o de um tanque para outro em microgravidade sem qualquer perda.

Esta missão será, na verdade, um teste em escala real conduzido pela NASA. Durante aproximadamente nove meses, onze tecnologias distintas de gerenciamento de fluidos criogênicos estarão em operação, desde o controle automatizado de pressão até a medição de alta precisão.

A gas station with a view



During deep space missions, spacecrafts will need to refuel. So, NASA and Eta Space are working on a technology demonstration called LOXSAT that is necessary for creating in-space propellant depots - aka gas stations.



https://t.co/53CQyWiEZU pic.twitter.com/fxEAumH2AM — NASA Marshall (@NASA_Marshall) May 17, 2026

Este teste é significativo e representa o início de uma tecnologia essencial para o retorno de astronautas ao nosso satélite natural. De fato, esta primeira "estação de serviço" espacial e seu próximo lançamento em órbita permitirão a validação de tecnologias de suma importância para futuras missões lunares tripuladas e além.

Uma revolução para as futuras missões espaciais?

A NASA selecionou dois módulos de pouso lunar para o programa Artemis: o Blue Moon, desenvolvido pela Blue Origin, e o Starship, da SpaceX, ambos movidos a oxigênio líquido. No entanto, nenhum desses módulos demonstrou ainda a capacidade de armazenar esse tipo de combustível por períodos prolongados no vácuo do espaço.

Reabastecer um Starship em órbita antes de um voo para a Lua exigiria mais de dez voos de reabastecimento antes de cada missão — em outras palavras, uma operação dispendiosa, tanto em termos de custo quanto de tempo, e também arriscada. O satélite Loxsat foi, portanto, projetado para testar a viabilidade do reabastecimento entre dois tanques, diretamente em órbita ao redor do nosso planeta.

Se os resultados forem conclusivos, a startup Eta Space planeja projetar um Cryo-Dock, essencialmente um grande depósito comercial de combustível criogênico, que também seria enviado para a órbita terrestre baixa, permitindo assim o reabastecimento de futuras missões lunares, bem como de outras missões mais distantes. Segundo a empresa, ele poderia estar operacional já em 2030.

A capacidade de reabastecer espaçonaves diretamente em órbita altera significativamente as restrições de carga útil da exploração do espaço profundo. Em vez de lançar uma espaçonave com todo o combustível necessário para uma viagem de ida e volta completa à Lua ou a Marte, elas poderão ser lançadas com menos combustível e reabastecidas diretamente em órbita, o que representará uma verdadeira revolução para os futuros voos espaciais tripulados.

Referências da notícia

La Nasa va tester la première station-service de l'espace : voici pourquoi c'est historique, Les Numériques (19/05/2026), Aymeric Geoffre-Rouland

NASA, Industry Prepare Cryogenic Fuel Technology Demo, Nasa (1405/2026), Daniel Boyette