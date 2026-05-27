Sequência de pulsos de ar frio mantém temperaturas baixas no Centro-Sul
Várias massas de ar frio avançam pelo Brasil ao longo dos próximos dias, ajudando a manter as temperaturas mais amenas e frias até o final do mês em parte das regiões Sul e Sudeste do país.
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Neste momento, uma massa de ar frio está avançando por parte das regiões Sul e Sudeste, ajudando a manter as temperaturas mais baixas especialmente em municípios mais ao leste e na região litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Graças à isso, diversos municípios de ambas as regiões seguem registrando temperaturas mínimas abaixo dos 10°C nesta quarta-feira - incluindo municípios como Quarai (RS), General Carneiro (PR), Monte Verde (MG) e Campos do Jordão (SP), que registraram mínimas baixíssimas, entre 6°C e 9°C.
Nos próximos dias, a atuação das massas de ar frio traz de volta uma chance significativa de ocorrência de geadas na região Sul, especialmente na serra gaúcha e na serra catarinense, durante a madrugada e o início da manhã.
Entre o final desta quinta-feira (28) e a sexta-feira (29), uma nova massa de ar frio mais intensa avançará pelo oceano Atlântico em direção norte, chegando ao Brasil e ajudando a manter essa situação, como é possível observar na imagem abaixo.
Segunda massa de ar frio avança no final da semana
Essa massa de ar frio ainda não conseguirá avançar pelo interior do Brasil, mas expandirá o alcance do ar frio, passando a atuar também em boa parte do Rio Grande do Sul (inclusive a capital Porto Alegre), sul e leste de Minas Gerais e em todo o Espírito Santo, como é possível observar na imagem abaixo.
Ao longo do sábado (30), a massa de ar frio avançará em direção Norte, deixando de atuar na região Sul, onde as temperaturas voltam a subir gradativamente. No entanto, a massa de ar frio passa a atuar numa região mais ampla do Sudeste e também atinge parte do Nordeste - especialmente a Bahia e o Sergipe.
Vale notar que, como essas massas de ar frio não serão capazes de avançar em direção ao interior do continente, elas não serão capazes de afetar estados do Centro-Oeste e do Norte do país, como massas de ar polar anteriores fizeram.
Essa situação é um grande alívio para estados como o Mato Grosso do Sul, onde o frio intenso dos últimos dias trouxe grandes transtornos para a população - inclusive a morte de dezenas de bovinos em propriedades rurais devido à temperaturas baixíssimas e uma sensação térmica que chegou perto dos 0°C.
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