Sequência de pulsos de ar frio mantém temperaturas baixas no Centro-Sul

Várias massas de ar frio avançam pelo Brasil ao longo dos próximos dias, ajudando a manter as temperaturas mais amenas e frias até o final do mês em parte das regiões Sul e Sudeste do país. Mais informações: Frente fria chega ao Nordeste e muda o tempo na BA

Neste momento, uma massa de ar frio está avançando por parte das regiões Sul e Sudeste, ajudando a manter as temperaturas mais baixas especialmente em municípios mais ao leste e na região litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Isso inclui as capitais Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, onde previsões indicam que a sensação de frio continuará até o final do mês de Maio.

Graças à isso, diversos municípios de ambas as regiões seguem registrando temperaturas mínimas abaixo dos 10°C nesta quarta-feira - incluindo municípios como Quarai (RS), General Carneiro (PR), Monte Verde (MG) e Campos do Jordão (SP), que registraram mínimas baixíssimas, entre 6°C e 9°C.

Previsão de temperaturas mínimas nesta quinta-feira durante o início da manhã mostra que grande parte da região Sul continuará registrando temperaturas abaixo dos 10°C.

Nos próximos dias, a atuação das massas de ar frio traz de volta uma chance significativa de ocorrência de geadas na região Sul, especialmente na serra gaúcha e na serra catarinense, durante a madrugada e o início da manhã.

Entre o final desta quinta-feira (28) e a sexta-feira (29), uma nova massa de ar frio mais intensa avançará pelo oceano Atlântico em direção norte, chegando ao Brasil e ajudando a manter essa situação, como é possível observar na imagem abaixo.

Segunda massa de ar frio avança no final da semana

Essa massa de ar frio ainda não conseguirá avançar pelo interior do Brasil, mas expandirá o alcance do ar frio, passando a atuar também em boa parte do Rio Grande do Sul (inclusive a capital Porto Alegre), sul e leste de Minas Gerais e em todo o Espírito Santo, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa nesta sexta-feira durante a tarde mostra uma segunda massa de ar frio avançando pelo Sul e Sudeste, mantendo o frio nas capitais.

Ao longo do sábado (30), a massa de ar frio avançará em direção Norte, deixando de atuar na região Sul, onde as temperaturas voltam a subir gradativamente. No entanto, a massa de ar frio passa a atuar numa região mais ampla do Sudeste e também atinge parte do Nordeste - especialmente a Bahia e o Sergipe.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa neste domingo de madrugada mostra a massa de ar frio atuando sobre boa parte do Sudeste e parte do Nordeste do Brasil.

Vale notar que, como essas massas de ar frio não serão capazes de avançar em direção ao interior do continente, elas não serão capazes de afetar estados do Centro-Oeste e do Norte do país, como massas de ar polar anteriores fizeram.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Essa situação é um grande alívio para estados como o Mato Grosso do Sul, onde o frio intenso dos últimos dias trouxe grandes transtornos para a população - inclusive a morte de dezenas de bovinos em propriedades rurais devido à temperaturas baixíssimas e uma sensação térmica que chegou perto dos 0°C.