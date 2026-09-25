Ar quente traz primeiro episódio de calor intenso da primavera com até 45°C; confira

Após o frio recente no Centro-Sul, uma massa de ar quente eleva as máximas até terça-feira (29). O calor avança por Sudeste, Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste, podendo alcançar 45°C em Mato Grosso na segunda-feira (28).

Previsão de anomalia de temperatura para terça-feira (29), às 15h.

O frio perde força no Centro-Sul a partir de sexta-feira (25). Uma massa de ar quente eleva as temperaturas até terça (29), com destaque para Mato Grosso do Sul, Goiás, norte do Paraná, oeste de São Paulo e Minas Gerais. Em Mato Grosso, a previsão para cidades do sudoeste e do Pantanal chega a 45°C no início da próxima semana.

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O aquecimento também alcança os estados do Norte e o interior do Nordeste. A subida será mais perceptível à tarde: parte do Sul ainda terá manhãs frias na sexta, enquanto as máximas avançam gradualmente pelo interior do país.

Sexta-feira marca o retorno do calor ao Centro-Sul

Na quinta-feira (24), o ar frio ainda limita as máximas em parte do Sul e do Sudeste. São Paulo tem previsão de 19°C à tarde, e Curitiba pode chegar a 20°C. Com o afastamento desse ar, as temperaturas sobem na sexta: a capital paulista pode atingir 27°C, enquanto Cuiabá tem previsão de 40°C.

Previsão de temperatura para domingo (27), às 15h.

A diferença entre manhã e tarde também será grande no Sul. Curitiba pode registrar 10°C ao amanhecer de sexta e alcançar 25°C mais tarde. No Norte e no interior nordestino, o calor já se destaca: Manaus e Palmas têm previsão de 38°C na quinta, e Teresina pode chegar a 39°C na quinta e na sexta.

Interior esquenta mais no fim de semana

No sábado (26), as maiores temperaturas se concentram longe do litoral. O noroeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro podem registrar 35°C a 36°C à tarde; o noroeste do Paraná pode alcançar 32°C. Na capital paulista, a máxima prevista é de 30°C.

Previsão de temperatura para domingo (27), às 15h.

No domingo (27), o oeste paulista e o Triângulo Mineiro podem chegar a 37°C. Em Mato Grosso, Cáceres tem previsão de 45°C, valor localizado que não se estende a todo o estado. A distribuição do calor terá diferenças importantes:

Mato Grosso do Sul e Goiás: tardes mais quentes, com variação onde ocorrerem pancadas de chuva.

tardes mais quentes, com variação onde ocorrerem pancadas de chuva. São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná: calor mais forte no interior; o leste paulista pode ter uma tarde mais amena no domingo.

calor mais forte no interior; o leste paulista pode ter uma tarde mais amena no domingo. Norte e interior do Nordeste: temperaturas elevadas persistem, sobretudo nas áreas que permanecerem sem chuva.

Calor persiste até terça-feira

Na segunda (28), Cáceres e Poconé, em Mato Grosso, podem alcançar 45°C. A previsão também mantém máximas acima de 35°C no noroeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro, com possibilidade de chegar a 39°C. No oeste de Santa Catarina e do Paraná, os valores podem variar entre 29°C e 32°C.

Previsão de temperatura para segunda (28), às 15h.

Na terça-feira (29), o ar quente ainda atua em grande parte do Centro-Norte, embora nuvens e pancadas possam interromper a subida da temperatura em alguns locais. Os 45°C são uma máxima prevista para cidades específicas, não uma anomalia de temperatura nem uma marca esperada para toda a região.

Na transição para outubro, as condições do tempo começam a mudar. A chuva deve retornar primeiro ao Rio Grande do Sul e pode avançar pelo restante do Sul até terça-feira. Uma frente fria tende a alcançar outras áreas do Centro-Sul na virada do mês, reduzindo o calor onde houver mais nuvens e chuva. O Norte e o interior do Nordeste ainda poderão permanecer quentes.