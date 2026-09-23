Nova frente fria e ciclone já têm data para atingir o Brasil; saiba o que esperar e quando

O mês de setembro vai terminar com a formação de mais um ciclone extratropical e sua frente fria associada afetando o Brasil; confira os detalhes.

Uma nova onda de tempestades intensas está prevista sobre regiões ainda fragilizadas pelos eventos extremos registrados nas últimas semanas.

O mês de setembro vai terminar com a formação de mais um ciclone extratropical e sua frente fria associada afetando o Brasil. Antes mesmo da formação do sistema, prevista para a quarta-feira (30), as condições atmosféricas já favorecem a ocorrência de tempestades intensas e chuva volumosa na Região Sul a partir deste fim de semana.

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Na sequência, a frente fria associada ao ciclone avançará por uma ampla área do Centro-Sul do país, provocando mudanças no tempo e aumentando o risco de tempestades em diversas regiões. Este quadro acende um novo alerta para o Centro-Sul do Brasil, que vem enfrentando episódios de tempo severo ao longo da segunda quinzena de setembro. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades e chuvas volumosas

A pressão atmosférica começará a cair sobre o Sul do país nos próximos dias, favorecendo a organização de áreas de instabilidade que devem provocar tempestades potencialmente intensas ainda no fim de semana. O sistema tende a se aprofundar até a terça-feira (29), culminando na formação do ciclone na quarta-feira (30).

Previsão de formação de ciclone extratropical no oceano Atlântico, a sudeste da costa do Rio Grande do Sul e Uruguai para quarta-feira (30), segundo o ECMWF.

A onda de tempestades relacionada a este quadro terá início no domingo (27) na metade oeste do Rio Grande do Sul, se espalhando sobre toda a Região Sul até terça-feira (29), conforme se intensificam.

O maior potencial de severidade é na porção oeste da Região Sul e sobre o Rio Grande do Sul, com risco de granizo e vendavais, não se descartando supercélulas com potencial de causar tornados isolados ou microexplosões.

Previsão de tempestades para terça-feira (29), segundo o ECMWF.

As chuvas devem ser muito intensas e volumosas, especialmente sobre o Rio Grande do Sul entre domingo (27) e terça-feira (29), com acumulados diários considerados ‘incomuns’ que podem ultrapassar 80 mm por dia, de acordo com o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

EFI para precipitação do ECMWF para domingo (27, esquerda), segunda (28, centro) e terça-feira (29, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

Na quarta-feira (30), conforme o ciclone se consolida, sua frente fria irá passar a atuar entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, avançando sobre o Centro-Oeste e Sudeste na sequência, enquanto organiza um corredor de umidade até a região Amazônica. A frente fria vai organizar tempestades com chuvas volumosas em todo o Centro-Sul do país e alcançar o sul do Nordeste.

Previsão de chuva para quinta-feira (1), segundo o ECMWF.

Os maiores acumulados até o final de quinta-feira (1) estão previstos para o Rio Grande do Sul, onde os volumes podem alcançar entre 150 a 200 mm, a princípio, na região da Campanha Gaúcha. Em outros pontos isolados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro as chuvas também podem acumular mais de 100 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final da quinta-feira (1), segundo o ECMWF.

Os modelos meteorológicos operacionais de previsão do tempo atualizam a previsão a cada hora, ao assimilar dados observados. Portanto, esta é uma tendência para o fim do mês, tanto os máximos acumulados quanto as posições onde eles estão previstos podem variar até lá, sendo necessário monitorar a evolução do sistema e continuar acompanhando os alertas meteorológicos.