Ar frio vai afetar o Brasil entre este sábado e a quarta-feira; confira as áreas afetadas

Uma massa de ar polar deve provocar queda de temperaturas no centro-sul do Brasil nos próximos dias, marcando o primeiro frio do outono meteorológico.

As anomalias de temperatura podem chegar a 8°C abaixo da média, mas não há previsão de frio extremo como vem sendo noticiado em alguns veículos de mídia.

Enquanto o outono astronômico inicia somente no dia 20 de março, às 11:45h, o outono meteorológico compreende o período entre 1º de março a 31 de maio. Essa divisão trimestral facilita o monitoramento, a organização e a comparação de dados históricos de temperatura, precipitação e outros elementos climáticos. Ao usar meses completos, os cientistas conseguem estabelecer médias confiáveis e consistentes para análises sazonais.

Climatologia (1991-2020) da temperatura mínima (linha superior), máxima (linha do meio) e da precipitação (linha inferior), de acordo com o INMET, para os meses de março, abril e maio. Créditos: Adaptado de INMET.

Considerada uma estação de transição, o outono combina características do verão e do inverno. Isso fica claro quando olhamos os mapas climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) acima, onde observamos uma diminuição gradual das temperaturas no centro-sul e da precipitação no Brasil central e Sudeste, que vivem a estação seca no inverno.

A partir de agora, gradualmente, as condições meteorológicas devem se assemelhar mais com àquelas esperadas para o inverno. Assim, o primeiro frio do outono já tem data, e chega neste final de semana. Mas, ao contrário do que vem sendo veiculado em algumas mídias digitais, este frio não será extremo ou fora do comum. Confira a seguir as áreas afetadas pela massa de ar polar e saiba o que esperar.

Temperaturas em declínio a partir de sábado

A frente fria irá se formar entre sexta-feira (6) e sábado (7), trazendo chuvas irregulares para a Região Sul. Enquanto em alguns pontos a precipitação pode ser intensa e na forma de tempestades, em outros pode nem chover.

Nas áreas com chuva, as temperaturas máximas diminuem, mas a bolha de calor que atua entre o Paraguai e o oeste das regiões Sul e Centro-Oeste ainda continua até domingo (8), com temperaturas que podem ultrapassar 40°C.

No domingo (8) a frente fria deve atuar entre Santa Catarina e o Sudeste, enquanto isso, a massa de ar frio traz mínimas em torno de 10°C nas Serras Gaúcha e Catarinense, sendo que na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-leste do Paraná o amanhecer será em torno dos 15°C.

Previsão de temperatura mínima neste domingo (8), de acordo com o modelo GFS.

À tarde, porém, a sensação de frio fica restrita apenas às terras mais altas, no leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas, as temperaturas sobem e o calor volta.

Previsão de temperatura máxima neste domingo (8), de acordo com o modelo GFS.

A partir de segunda-feira (9) este quadro muda, quando a massa de ar frio ganha força. As menores mínimas permanecem na faixa dos 10°C nas áreas serranas da Região Sul e temperaturas em torno dos 15°C passam a abranger uma área maior entre as regiões Sul, parte do Sudeste e Centro-Oeste durante o amanhecer.

A bolha de calor finalmente se desfaz e as máximas serão abaixo da média em uma ampla região do Brasil, tanto pela atuação da massa de ar frio quanto pela chuva, que não deixa as temperaturas subirem tanto. Isso pode ser visto no mapa abaixo, que mostra as anomalias de temperatura máxima para segunda-feira (9), com valores até 8°C abaixo da média nas serras Gaúcha e Catarinense. Nestas áreas, a amplitude térmica (diferença entre máxima e mínima) será pequena e os termômetros não devem passar dos 14°C.

Previsão de anomalia de temperatura na tarde de segunda-feira (9), de acordo com o modelo ECMWF.

A terça-feira (10) deve ser o dia mais frio. Apesar das menores mínimas continuarem em torno de 10°C a 12°C nas áreas mais elevadas, estes valores devem alcançar também a faixa leste da Região Sudeste.

Previsão de temperatura mínima terça-feira (10), de acordo com o modelo GFS.

As máximas serão mais frias, entre 18°C e 21°C em uma área ampla desde o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro.

Previsão de temperatura máxima terça-feira (10), de acordo com o modelo GFS.

Este padrão mais frio se mantém até quarta (11), enquanto na quinta-feira (12) o frio fica restrito às áreas mais altas da faixa leste entre Sul e Sudeste.