Região Sudeste pode receber chuvas extremas? Confira a previsão para os próximos dias

Frente fria vai avançar pelo Sudeste do Brasil a partir do domingo, causando fortes pancadas de chuva e raios em boa parte da Região. Há risco de transtornos pontuais, mas nada extremo como o que aconteceu no fim de fevereiro na região.

Nova frente fria avança pelo Sudeste do Brasil nos próximos dias, causando chuvas localmente intensas e trovoadas em boa parte da Região.

Esta primeira semana de março está sendo de tempo mais firme em boa parte do Sudeste do Brasil, mas ainda com chances de pancadas de chuva mais fortes e de forma mais isolada em algumas áreas do interior da região e próximo à costa, muito por conta da circulação marítima.

Mas a partir do domingo (8), as chuvas ganham força e se espalham pela Região por conta do avanço de uma nova frente fria. Essas chuvas podem acontecer de forma intensa e com tempestades pontuais, mas de forma mais irregular.

Nos próximos dias, devido ao aumento das chuvas, há previsão de volumes significativos que podem causar transtornos pontuais como alagamentos e enxurradas em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas nada extremo como o ocorrido no fim de fevereiro na região.

Confira a seguir os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias.

Chuvas aumentam mas não há risco de volumes extremos

O sábado (7) terá sol entre muitas nuvens em boa parte da Região Sudeste e, durante a manhã, já podem ocorrer chuvas fracas a moderadas na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Durante a tarde, as instabilidades aumentam e são esperadas chuvas de até forte intensidade que podem ocorrer em forma de pancadas e com tempestades pontuais em áreas do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, porção centro-sul de Minas Gerais e porções norte e leste de São Paulo, incluindo a capital paulista. À noite, ainda há chances de pancadas fortes isoladas e com raios em áreas do oeste de São Paulo e no sul mineiro.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para o domingo (8) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chances de ocorrência de tempestades.

No domingo (8), a frente fria se aproxima da Região Sudeste, aumentando as condições para chuvas intensas (mapa acima).

Durante a manhã, chuviscos podem ocorrer em todos os estados. À tarde, previsão de chuvas de moderada a forte intensidade e com risco de tempestades em todo São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo as capitais, no centro-sul de Minas Gerais (exceção do norte) e sul do Espírito Santo. À noite, ainda há chance de pancadas fortes mas isoladas em áreas do sul paulista e do interior mineiro.

Previsão de precipitação (em mm) para a segunda-feira (9) à tarde (18h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da segunda-feira (9) ainda são esperadas chuvas moderadas em todo o São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e no sul, centro e leste de Minas Gerais. E essas chuvas podem ocorrer localmente com forte intensidade e vir acompanhadas por trovoadas.

Na terça-feira (10) pela manhã já ocorrem chuvas moderadas no oeste de São Paulo, que se espalham ao longo da tarde para as demais áreas paulistas, bem como para os outros estados do Sudeste, mas com maior chance de ocorrência no leste paulista, sul de minas, sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Há risco de temporais isolados em áreas do centro/interior de Minas Gerais à tarde.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para terça-feira (10) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência para a quarta-feira (11) é de chuvas abrangentes, com fraca a moderada intensidade, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e de forma mais irregular e pontual em Minas Gerais. E não se descartam trovoadas isoladas nos estados mineiro e paulista.

Como são esperadas chuvas mais fortes de forma isolada e em forma de pancadas nos próximos dias, não se descartam volumes com capacidade de causar transtornos como alagamentos e enxurradas, mas de forma mais pontual, em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro; sem risco de condições extremas como as observadas no fim de fevereiro na região.

Previsão de precipitação acumulada (em mm) até a noite de terça-feira (10), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de chuva entre hoje e meados da semana que vem (mapa acima) variam entre 40 e 80 mm em grande parte da região, e pontualmente até podem até atingir os 90 mm, mas não passam disto. A única exceção é a região de Presidente Prudente em São Paulo, onde pode acumular de 100 a 120 mm.

E ressaltando: não há previsão de volumes tão expressivos nos próximos dias como os que foram registrados no fim de fevereiro na Região. O risco é baixo para transtornos (alagamentos, enxurradas), e quando ocorrem, serão de forma mais pontual.

Nas capitais, os volumes esperados até a noite de terça-feira (10) ficarão em torno de:

São Paulo: 47 mm

Rio de Janeiro: 16 mm

Belo Horizonte: 58 mm

Vitória: 13 mm

Siga acompanhando a previsão do tempo para a sua região e fique atento aos alertas.