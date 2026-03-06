Frente fria intensa no Brasil? Saiba o que esperar do próximo sistema que chega nos próximos dias
Uma nova frente fria avança pelo Brasil nos próximos dias. A previsão é de que o sistema provoque chuvas intensas, aumento nos volumes de precipitação e deixe alguns estados em alerta.
- Veja também: 18 estados possuem alertas de chuvas intensas e tempestades nesta sexta-feira, 6; veja a lista
Nos próximos dias teremos a formação de uma nova frente fria que irá avançar pelo Brasil. O sistema será capaz de mudar o padrão dos últimos dias mesmo atuando de forma mais costeira, mas ainda sim, deve provocar chuvas intensas e tempestades pontuais, principalmente sobre o centro-sul do país.
A frente começa a se formar a partir de domingo (8) e terá algumas características como um sistema mais desorganizado, o que permite a ocorrência de chuva isoladas, além de não ter grande intensidade. No entanto, não se engane, mesmo sem grande intensidade, a frente fria será capaz de provocar chuvas mais fortes do que foi registrado nos últimos dias.
Mudança no padrão à frente!
Os últimos dias têm sido marcados pela presença do sol e calor durante a manhã e boa parte do período da tarde. Em alguns pontos do centro-sul do país tem registrado pancadas de chuva ao final do dia, as famosas “chuvas de verão”. E este padrão vai mudar nos próximos dias com a passagem de uma nova frente fria.
O sistema frontal terá o domingo (8) e a segunda-feira (9) como dias de maior intensidade, no entanto, não terá uma organização tão clara conforme o último sistema atuante sobre o país. Apesar disso, conta com as chuvas mais volumosas e com riscos de tempestades que ocorrem de forma pontual.
Durante a tarde de domingo (8), o tempo fica parcialmente nublado e logo as nuvens carregadas surgem no céu. A previsão é de chuvas com intensidade moderada a forte entre o litoral norte de Santa Catarina e o sul de São Paulo, Vale do Paraíba em São Paulo e no Rio de Janeiro, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Zona da Mata mineira, com potencial para alguns transtornos.
As chuvas também são esperadas no norte do Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso e no leste de Goiás após dias de muito calor na região. Nas demais áreas do centro-sul do Brasil, tempo parcialmente nublado, calor e baixa expectativa de chuva com intensidade leve.
Enquanto que na segunda-feira (9) o sistema já terá avançado ainda mais em direção ao Atlântico e, sem a formação de um corredor úmido organizado, as chuvas intensas e tempestades ocorrem de forma irregular.
Na tarde de segunda (9), previsão é de que as chuvas mais fortes aconteçam nos municípios a oeste do Paraná, alguns pontos do centro e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e interior do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas dos estados citados, a previsão indica a presença de muitas nuvens e chuva com intensidade leve a moderada.
Ao longo da terça-feira (10) o sistema terá perdido força sobre o centro-sul do país. No entanto, a presença de umidade faz com que o tempo permaneça fechado e a nuvens se mantenham carregadas. A previsão indica chuva moderada ocorrendo ao longo da tarde. Em alguns pontos do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, as chuvas serão mais intensas.