Frente fria intensa no Brasil? Saiba o que esperar do próximo sistema que chega nos próximos dias

Uma nova frente fria avança pelo Brasil nos próximos dias. A previsão é de que o sistema provoque chuvas intensas, aumento nos volumes de precipitação e deixe alguns estados em alerta. Veja também: 18 estados possuem alertas de chuvas intensas e tempestades nesta sexta-feira, 6; veja a lista

Nos próximos dias teremos a formação de uma nova frente fria que irá avançar pelo Brasil. O sistema será capaz de mudar o padrão dos últimos dias mesmo atuando de forma mais costeira, mas ainda sim, deve provocar chuvas intensas e tempestades pontuais, principalmente sobre o centro-sul do país.

A frente começa a se formar a partir de domingo (8) e terá algumas características como um sistema mais desorganizado, o que permite a ocorrência de chuva isoladas, além de não ter grande intensidade. No entanto, não se engane, mesmo sem grande intensidade, a frente fria será capaz de provocar chuvas mais fortes do que foi registrado nos últimos dias.

Mudança no padrão à frente!

Os últimos dias têm sido marcados pela presença do sol e calor durante a manhã e boa parte do período da tarde. Em alguns pontos do centro-sul do país tem registrado pancadas de chuva ao final do dia, as famosas “chuvas de verão”. E este padrão vai mudar nos próximos dias com a passagem de uma nova frente fria.

O sistema frontal terá o domingo (8) e a segunda-feira (9) como dias de maior intensidade, no entanto, não terá uma organização tão clara conforme o último sistema atuante sobre o país. Apesar disso, conta com as chuvas mais volumosas e com riscos de tempestades que ocorrem de forma pontual.

Previsão de precipitação, nebulosidade e pressão a nível médio do mar para a tarde deste domingo (8).

Durante a tarde de domingo (8), o tempo fica parcialmente nublado e logo as nuvens carregadas surgem no céu. A previsão é de chuvas com intensidade moderada a forte entre o litoral norte de Santa Catarina e o sul de São Paulo, Vale do Paraíba em São Paulo e no Rio de Janeiro, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Zona da Mata mineira, com potencial para alguns transtornos.

Conforme acompanhamos os grandes volumes de chuva registrados no leste do Sudeste, este sistema, com intensidade mediana, trará chuvas fortes, mas não se compara a quantidade de chuva que foi registrada ao final do mês de fevereiro.

As chuvas também são esperadas no norte do Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso e no leste de Goiás após dias de muito calor na região. Nas demais áreas do centro-sul do Brasil, tempo parcialmente nublado, calor e baixa expectativa de chuva com intensidade leve.

Probabilidade de precipitação para a tarde de segunda-feira (9).

Enquanto que na segunda-feira (9) o sistema já terá avançado ainda mais em direção ao Atlântico e, sem a formação de um corredor úmido organizado, as chuvas intensas e tempestades ocorrem de forma irregular.

Na tarde de segunda (9), previsão é de que as chuvas mais fortes aconteçam nos municípios a oeste do Paraná, alguns pontos do centro e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e interior do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas dos estados citados, a previsão indica a presença de muitas nuvens e chuva com intensidade leve a moderada.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde de terça-feira (10).

Ao longo da terça-feira (10) o sistema terá perdido força sobre o centro-sul do país. No entanto, a presença de umidade faz com que o tempo permaneça fechado e a nuvens se mantenham carregadas. A previsão indica chuva moderada ocorrendo ao longo da tarde. Em alguns pontos do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, as chuvas serão mais intensas.