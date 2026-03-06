Chuvas continuam a atingir todas as regiões: volumes de até 200 mm em 5 dias

Um conjunto de sistemas meteorológicos impulsiona a formação de chuvas em praticamente todas as regiões do país, com possibilidade de acumulados altíssimos de até 200 mm em municípios do Norte e do Sudeste.

Previsão de acumulados totais até o final da quarta-feira mostra que os volumes de chuva podem chegar a até 200 mm em regiões do Norte (Amapá) e Sudeste (oeste de São Paulo)

Ao longo dos próximos cinco dias - incluindo este final de semana - previsões indicam que o tempo no Brasil será predominantemente chuvoso, com pancadas de chuva sendo registradas em praticamente todos os estados brasileiros.

Como é possível observar na imagem acima, há risco de chuvas expressivas com acumulados de até 200 mm no oeste de São Paulo (arredores de Presidente Prudente) e no Amapá. Além disso, existe possibilidade de acumulados pontuais em outros estados do Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste que podem ultrapassar ligeiramente os 100 mm totais.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu alertas de chuva e tempestade para diversos estados nesta sexta-feira (6). Há risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, transbordamentos de rios e alagamentos.

No mapa abaixo, podemos observar estes avisos - com as regiões sob maior risco sendo marcadas em alertas laranjas. Até o momento, nenhum aviso vermelho de grande perigo foi emitido para o país.

Mapa de alertas emitidos pelo INMET nesta sexta-feira ilustra regiões que serão afetadas pelas tempestades e chuvas intensas ao longo dessa sexta e também durante o final de semana.

Essas chuvas são resultado de diversos sistemas meteorológicos que estão atuando sobre diferentes partes do Brasil, sendo que o maior destaque fica para o avanço de uma frente fria.

Diversos sistemas atuam sobre o país

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essas chuvas ocorrem primariamente devido a um ciclone extratropical e ao avanço de uma frente fria neste final de semana, que serão capazes de formar pancadas de chuva significativas no Sul e manter as chuvas sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

No Norte do país e parte do Nordeste, as chuvas são ocasionadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e pela instabilidade atmosférica, que impulsiona a ocorrência de pancadas de chuva mais irregulares, que tendem a atingir a região de maneira frequente, porém localizada - sendo que alguns municípios podem acabar registrando tempo mais firme.

Previsão de acumulados totais de chuva sobre o Brasil até o final da próxima quarta-feira.

O mapa acima ilustra as regiões que serão mais ou menos afetadas pela chuva, com destaque para os acumulados altos no Amapá e no oeste de São Paulo, que podem chegar a volumes totais em torno dos 200 mm.

Também é possível notar que uma grande área - que abrange o norte de Minas Gerais, toda a Bahia e parte de Sergipe, Alagoas e Pernambuco - registrará pouquíssimas chuvas ao longo dos próximos dias, sendo uma exceção ao restante do país. Nestes estados, predominará o tempo firme e ensolarado.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 9 e 16 de Março (modelo ECMWF).

Além disso, observando a imagem acima, podemos perceber que as chuvas continuarão volumosas e intensas sobre uma faixa que compreende a porção central do país. Isso inclui praticamente todo o Sudeste (exceto extremo sul de São Paulo), todo o Mato Grosso do Sul, boa parte de Goiás e sul do Mato Grosso.

Em outras palavras, as previsões indicam que a semana que vem será extremamente chuvosa especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste do país, trazendo risco de transtornos ainda mais significativos para a população.