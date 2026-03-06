Moradores de Guaratinguetá são resgatados após rios transbordarem por conta das fortes chuvas durante a madrugada

Moradores do Vale do Paraíba acordaram com vias alagadas e alertas severos de risco emitidos pelos órgãos de segurança após chuvas intensas superarem as médias históricas.

Guaratinguetá registrou o maior volume de chuva do estado de São Paulo em apenas uma noite. Foto: Adobe Stock

Um temporal de grandes proporções atingiu o município de Guaratinguetá entre a noite desta quinta-feira (5) e a madrugada de sexta-feira (6), gerando alagamentos em diversas vias urbanas e forçando moradores a abandonarem suas residências às pressas para evitar o pior.

O volume de água surpreendeu a população local e as autoridades, provocando transtornos significativos no trânsito, perdas materiais e interrompendo a rotina da cidade logo nas primeiras horas da manhã. Neste curto intervalo de tempo, o município registrou o maior acumulado de precipitação de todo o estado de São Paulo, segundo os dados oficiais. Foram contabilizados aproximadamente 150 mm de chuva durante a tempestade.

Chuva deixa carros submersos e tira pessoas de casa em Guaratinguetá — Foto: Chevys/Vanguarda Repórter

Para se ter uma dimensão clara e objetiva da gravidade da situação, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) informa que a média pluviométrica histórica para todo o mês de março na localidade é de 163 mm. Portanto, a região recebeu a quantidade de água esperada para praticamente um mês inteiro em apenas uma única noite.

Rios fora do leito e vias submersas

A força das enxurradas transbordou o Rio Piagui, um curso d'água importante que corta a região, afetando diretamente as áreas residenciais localizadas no bairro Pilões. Diante da rápida elevação do nível do rio, a inundação tomou conta das calçadas, invadiu dezenas de propriedades e obrigou pelo menos 10 pessoas a deixarem as casas onde vivem. Essas famílias precisaram buscar refúgio imediato, recolhendo apenas itens essenciais, para garantir a própria segurança física.

O cenário também se repetiu no bairro Pedregulho, onde os estragos foram bastante visíveis. Na avenida Ministro Salgado Filho, uma das mais movimentadas do trecho, a água barrenta subiu de forma abrupta e deixou dois carros quase submersos, gerando apreensão entre as pessoas que estavam nas imediações.

Alagamento prejudicou a rotina de moradores em Guaratinguetá — Foto: Andressa Lorenzetti/TV Vanguarda

Outros pontos conhecidos da cidade enfrentaram bloqueios totais e ruas ficaram impossibilitadas para o tráfego de veículos e pedestres. Vias como a Bororó, situada no Jardim Coelho Neto, a área de comércio próxima à Mega Farma, no Campo do Galvão, e as proximidades da ponte Cabo Chicão, no Beira Rio, figuraram entre as regiões mais castigadas pelo elevado acúmulo hídrico.

Abrigos provisórios e monitoramento constante

Para assegurar a proteção e o bem-estar dos cidadãos afetados, a gestão municipal organizou de forma ágil uma estrutura provisória de alojamento. O espaço de acolhimento foi montado nas dependências da escola municipal André Freire. Como consequência direta dessa adaptação de emergência, as aulas na instituição de ensino precisaram ser temporariamente suspensas nesta sexta.

As equipes da Defesa Civil atuaram ao longo de toda a madrugada para acompanhar o deslocamento das nuvens carregadas. Como medida preventiva, o órgão de segurança enviou mensagens aos moradores comunicando o risco extremo trazido pelas fortes precipitações.

