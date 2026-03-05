Baixa pressão, frente fria e ar frio atuam no Brasil neste fim de semana; confira a previsão

Previsões indicam que este final de semana será marcado pela ocorrência de tempestades e chuvas expressivas, junto a uma queda significativa das temperaturas em todo o centro-sul do Brasil.

Previsões indicam que este final de semana será marcado pela ocorrência de chuvas expressivas e uma queda significativa das temperaturas em todo o centro-sul do Brasil.

Nesta sexta-feira (6), pancadas de chuva começam a se formar na região Sul como resultado do avanço de uma frente fria vinda do sul da América do Sul. Ao longo do sábado, este sistema se desenvolverá, inicialmente como um cavado (região de baixa pressão) e depois como um ciclone extratropical.

Ciclones extratropicais são comuns na costa brasileira e NÃO SÃO FURACÕES E NEM TORNADOS. Toda frente fria que avança pelo Brasil durante o verão, algo que ocorre semanalmente, está associada a um ciclone extratropical, uma região fechada de baixa pressão e circulação dos ventos em sentido horário. O fenômeno é comum para o clima brasileiro.

Esse sistema ocasionará rajadas de vento de até 70 km/h na costa do Rio Grande do Sul ao longo do sábado (7) e, posteriormente, no litoral de Santa Catarina e do Paraná ao longo do domingo (9), podendo movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

Previsão de rajadas de vento e pressão no final do sábado mostra o ciclone extratropical se formando na altura do Rio Grande do Sul e ocasionando rajadas fortes de vento no litoral.

Além de ocasionar pancadas de chuva na região Sul, o sistema também impulsionará uma frente fria em direção norte e ajudará a manter as chuvas intensas sobre boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil ao longo do final de semana. Essas pancadas de chuva ocorrerão especialmente durante a tarde e a noite.

Previsão de probabilidade de chuvas no domingo durante a tarde mostra que chuvas fortes ainda se formarão no leste e litoral da região Sul e grande parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Isso significa que há previsão de pancadas de chuva abrangentes sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre a sexta-feira (6) e o domingo (8). As exceções são o noroeste paranaense, o sudoeste e leste do Mato Grosso do Sul e o extremo oeste de São Paulo, onde ainda predomina tempo firme e seco.

Nesta quinta-feira (5), o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) já emitiu alertas para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, onde há risco de queda de granizo, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta deve ser estendido a outros estados no final de semana.

Essa situação pode ser observada na imagem abaixo, que mostra o total de chuva acumulada esperado até o final do domingo (8). O mapa ilustra as regiões que serão mais afetadas pelas chuvas, sendo que no Sudeste e no Centro-Oeste, alguns municípios podem registrar até 100 mm totais.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo ilustra regiões que serão mais afetadas pela chuva ao longo deste final de semana, com acumulados de até 100 mm.

Além das chuvas, a frente fria que avançará pelo país trará junto de si uma massa de ar frio intensa, que fará as temperaturas caírem especialmente no Sul e no Sudeste do Brasil.

Massa de ar frio faz as temperaturas caírem

Essa massa de ar frio começará a avançar pelo Rio Grande do Sul ao longo do sábado (7) e, já no domingo (8), atingirá também boa parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do domingo mostra uma massa de ar frio avançando por grande parte da região Sul e chegando também à região Sudeste.

O sistema fará as temperaturas caírem de maneira significativa e perceptível já no domingo (8) se intensificando ao longo dos dias seguintes. Nos primeiros dias da semana que vem, uma queda significativa das temperaturas também será sentida em vários outros estados, como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e até mesmo parte de Goiás.

As temperaturas mínimas chegarão a valores ao redor dos 10°C na região Sul e no sul de Minas Gerais entre a segunda-feira (9) e a terça-feira (10). Ainda assim, até o momento, não há previsão de frio extremo e nem geadas no Brasil.