Ar frio intenso traz 'sabor' do inverno a partir deste fim de semana; confira a previsão

Uma intensa massa de ar frio começa a avançar neste domingo (26) e vai trazer temperaturas próximas de 0°C no Sul do Brasil no início da próxima semana.

Cara de invrno: há risco de geada generalizada em uma ampla área. Na foto, um registro de geada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Um ciclone extratropical está em processo de formação, o que já vem causando tempestades e chuvas intensas desde a quinta-feira (23). A Região Sul está em alerta para chuvas extremas até domingo (26), com acumulados que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas.

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Os ciclones extratropicais são aqueles relacionados às frentes frias e, portanto, possuem uma massa de ar frio associada. Nos próximos dias, enquanto a frente fria avança até o Sudeste, uma intensa massa de ar frio em sua retaguarda se espalha sobre parte do Sul do país, trazendo temperaturas 8°C abaixo da média, com mínimas próximas de 0°C em algumas áreas e risco de geada. Confira os detalhes.

Temperaturas mínimas 8°C abaixo da média

A massa de ar frio que avança a partir de domingo (26) será intensa o suficiente para se refletir na previsão de anomalia semanal de temperatura sobre o Rio Grande do Sul. O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, prevê uma anomalia semanal de 3°C abaixo da média entre 27 de abril e 4 de maio sobre o Rio Grande do Sul, e temperaturas na média sobre parte de Santa Catarina e do Paraná, o que nesta época pode ser entendido como temperaturas amenas.

Previsão de anomalia semanal de temperatura (°C), de acordo com o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Já na escala diária as anomalias são ainda mais intensas: entre segunda (27) e, pelo menos, quarta-feira (29) o Rio Grande do Sul terá temperaturas até 8°C abaixo da média, enquanto parte de Santa Catarina e Paraná as temperaturas previstas estão até 6°C abaixo da média.

Previsão de anomalia de temperatura para quarta-feira (29), de acordo com o ECMWF.

Anomalias frias ainda mais intensas também estão previstas para as temperaturas máximas, com temperaturas até 10°C abaixo da média na tarde de segunda-feira (27).

Mínimas próximas de 0°C e risco de geada

As temperaturas começam a cair na segunda-feira (27) e as mínimas serão abaixo de 10°C na metade sul do Rio Grande do Sul, podendo ser abaixo de 6°C na região da Campanha e Oeste do estado. Entre a metade norte do estado gaúcho, Santa Catarina e metade sul do Paraná, as mínimas ficam entre 12°C e 16°C. As máximas no Rio Grande do Sul serão entre 15°C e 17°C, mantendo a sensação de frio.

Entre terça (28) e quarta-feira (29) o frio se intensifica e se espalha: as mínimas serão abaixo de 10°C sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com os menores valores se aproximando de 0°C na Serra Gaúcha e Catarinense.

Na Serra Gaúcha, por exemplo, o amanhecer de terça-feira (28) será de apenas 3°C. O céu limpo, sem nuvens, favorece que a superfície perca ainda mais calor, o que pode fazer com que as temperaturas previstas diminuam entre 3°C e 5°C, o que pode representar temperaturas negativas na superfície, favorecendo a formação de geada.

A previsão de ventos calmos (ao contrário de segunda) também favorece que o orvalho da superfície congele mais facilmente a essas temperaturas, e há risco de geada abrangente sobre todo o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina.

Previsão de temperatura mínima para terça-feira (28), de acordo com o ECMWF.

As máximas na terça-feira (28), porém, só ficam abaixo de 17°C na metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste de Santa Catarina e Paraná, nas demais áreas podem passar de 20°C.

Na quarta-feira (29) as mínimas sobem ligeiramente mas continuam abaixo de 10°C sobre o Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense, enquanto as máximas sobem e ficam acima de 20°C na maior parte da região. As temperaturas devem continuar baixas e amenas durante a noite e amanhecer até, pelo menos, domingo (3), tanto no Sul quanto na faixa leste do Sudeste.