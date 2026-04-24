Ar frio intenso traz 'sabor' do inverno a partir deste fim de semana; confira a previsão
Uma intensa massa de ar frio começa a avançar neste domingo (26) e vai trazer temperaturas próximas de 0°C no Sul do Brasil no início da próxima semana.
Um ciclone extratropical está em processo de formação, o que já vem causando tempestades e chuvas intensas desde a quinta-feira (23). A Região Sul está em alerta para chuvas extremas até domingo (26), com acumulados que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas.
Os ciclones extratropicais são aqueles relacionados às frentes frias e, portanto, possuem uma massa de ar frio associada. Nos próximos dias, enquanto a frente fria avança até o Sudeste, uma intensa massa de ar frio em sua retaguarda se espalha sobre parte do Sul do país, trazendo temperaturas 8°C abaixo da média, com mínimas próximas de 0°C em algumas áreas e risco de geada. Confira os detalhes.
Temperaturas mínimas 8°C abaixo da média
A massa de ar frio que avança a partir de domingo (26) será intensa o suficiente para se refletir na previsão de anomalia semanal de temperatura sobre o Rio Grande do Sul. O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, prevê uma anomalia semanal de 3°C abaixo da média entre 27 de abril e 4 de maio sobre o Rio Grande do Sul, e temperaturas na média sobre parte de Santa Catarina e do Paraná, o que nesta época pode ser entendido como temperaturas amenas.
Já na escala diária as anomalias são ainda mais intensas: entre segunda (27) e, pelo menos, quarta-feira (29) o Rio Grande do Sul terá temperaturas até 8°C abaixo da média, enquanto parte de Santa Catarina e Paraná as temperaturas previstas estão até 6°C abaixo da média.
Anomalias frias ainda mais intensas também estão previstas para as temperaturas máximas, com temperaturas até 10°C abaixo da média na tarde de segunda-feira (27).
Mínimas próximas de 0°C e risco de geada
As temperaturas começam a cair na segunda-feira (27) e as mínimas serão abaixo de 10°C na metade sul do Rio Grande do Sul, podendo ser abaixo de 6°C na região da Campanha e Oeste do estado. Entre a metade norte do estado gaúcho, Santa Catarina e metade sul do Paraná, as mínimas ficam entre 12°C e 16°C. As máximas no Rio Grande do Sul serão entre 15°C e 17°C, mantendo a sensação de frio.
Entre terça (28) e quarta-feira (29) o frio se intensifica e se espalha: as mínimas serão abaixo de 10°C sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com os menores valores se aproximando de 0°C na Serra Gaúcha e Catarinense.
A previsão de ventos calmos (ao contrário de segunda) também favorece que o orvalho da superfície congele mais facilmente a essas temperaturas, e há risco de geada abrangente sobre todo o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina.
As máximas na terça-feira (28), porém, só ficam abaixo de 17°C na metade sul do Rio Grande do Sul e faixa leste de Santa Catarina e Paraná, nas demais áreas podem passar de 20°C.
Na quarta-feira (29) as mínimas sobem ligeiramente mas continuam abaixo de 10°C sobre o Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense, enquanto as máximas sobem e ficam acima de 20°C na maior parte da região. As temperaturas devem continuar baixas e amenas durante a noite e amanhecer até, pelo menos, domingo (3), tanto no Sul quanto na faixa leste do Sudeste.
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