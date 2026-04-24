Frente fria, ciclone e ar frio marcam o tempo neste fim de semana; saiba o que esperar

Frente fria e ciclone vão atuar no Brasil ao longo deste final de semana. Além disso, a incursão de ar frio trará queda nas temperaturas em alguns estados Veja também: Intensa frente fria traz alerta de chuvas extremas nos próximos dias; confira os estados em risco

Para o restante desta sexta-feira (24), a previsão indica a formação de um ciclone na costa do Rio Grande do Sul. Esse sistema começou a se organizar ainda na noite de quinta-feira (23) e deve ganhar força ao longo de hoje.



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A tendência para este final de semana é de continuidade das chuvas na Região Sul. O ciclone, já mais organizado, terá uma frente fria associada, além de um corredor de umidade, que ajuda a manter as instabilidades ativas.

Soma-se a isso a atuação de jatos em altos níveis, que favorecem a divergência nas camadas superiores da atmosfera e a convergência de umidade na superfície, intensificando as condições para chuva.

Ciclone se forma e frente fria deixa estados em alerta

O ciclone se forma próximo à costa do Rio Grande do Sul e vem acompanhado de uma frente fria, reforçando as instabilidades na região. A previsão indica chuvas fortes e alto risco de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, ventos intensos e até queda de granizo, aumentando o potencial de transtornos.

Corredor de umidade atuando sobre o Sul do Brasil dando suporte a frente fria e mantendo as instabilidades na Região, de acordo com o modelo ECMWF.

Neste sábado (25), desde a madrugada, o tempo já fica fechado em grande parte do Rio Grande do Sul, com chuva persistente até o final da manhã, principalmente entre o noroeste e o norte do estado. Em Santa Catarina, o céu também permanece encoberto, com previsão de chuva, principalmente a partir do final da manhã, porém com menor intensidade nas áreas próximas à divisa.

Durante a tarde e parte da noite, a chuva pode dar uma trégua temporária, mas o céu segue com muitas nuvens carregadas, mantendo o tempo instável. Entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26), a chuva volta a ganhar força, atingindo principalmente o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina.

Chuva prevista para a manhã deste domingo (26) sobre SC e sudoeste do PR.

Nessas áreas, há risco de chuvas intensas, com potencial para alagamentos, queda de árvores e interdição de vias. Ao longo da madrugada, a chuva se espalha por todo o estado de Santa Catarina, com intensidade fraca a moderada no norte e moderada a forte no centro e sul, além de alcançar o sudoeste do Paraná, onde também há risco de tempestades.

No decorrer da manhã e da tarde de domingo (26), a chuva começa a diminuir em Santa Catarina, à medida que a frente fria avança para o Paraná. No estado paranaense, a previsão indica chuvas fortes, principalmente nas regiões oeste e sul, onde devem ocorrer por mais tempo.

Mapa de chuva acumulada até o final da noite de domingo (26). Mapa mostra áreas pontuais do RS com acumulados que superam os 100 mm.

Os volumes de chuva chamam atenção e aumentam a preocupação. Em áreas da região central do Rio Grande do Sul, os acumulados podem ultrapassar 100 mm, enquanto em outras cidades os volumes ficam próximos de 60 mm. Já em Santa Catarina e no Paraná, a chuva será mais distribuída, com acumulados entre 25 e 66 mm, ainda assim com potencial para impactos.

Ar frio chega no final de domingo

Com a passagem da frente fria e o afastamento do ciclone, uma massa de ar frio avança sobre o Sul do Brasil, provocando queda nas temperaturas a partir do final de domingo (26) e no início da próxima semana. Essa mudança marca uma virada no padrão do tempo, trazendo condições mais típicas de outono.

As primeiras áreas a sentir essa mudança são o extremo sul do Rio Grande do Sul, especialmente a região da Campanha, onde a queda de temperatura será mais acentuada. A diferença pode chegar a até 9°C na temperatura máxima entre domingo (26) e segunda-feira (27), evidenciando a força do ar frio.

Massa de ar frio chega ao Sul do Brasil no final da noite de domingo (26) e promete diminuir as temperaturas na região.

Na manhã de segunda-feira (27), o frio já será mais evidente, com temperaturas entre 7°C e 10°C, principalmente nas áreas mais ao sul. Na terça-feira (28), o ar frio avança ainda mais e alcança Santa Catarina, e nas regiões de serra há chance de geadas fracas, especialmente nos pontos mais elevados.