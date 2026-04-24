O truque para controlar os seus sonhos existe: como funcionam os sonhos lúcidos e como treiná-los

Sonha-se que se está a voar e de repente acorda-se. Que sensação é essa de voltar a sentir a liberdade! De acordo com a ciência, é possível repetir a experiência, mas isso acarreta alguns riscos.

Entre os sonhos mais frequentemente relatados estão voar ou ter algum tipo de superpoder.

Já alguma vez ouviu dizer que pode manipular os seus sonhos? Isto é conhecido como sonho lúcido, uma experiência em que as pessoas têm consciência de que estão a sonhar enquanto o sonho está a acontecer.

Isso permite-lhes controlar regularmente a narrativa, o ambiente e as ações dentro do sonho, como voar ou mudar de cenário. É um estado intermédio entre o sono profundo e a vigília.

Agora, a Fundação Internacional do Sono dá-nos algumas recomendações para assumir o controle. Cerca de 55% das pessoas já perceberam que estavam sonhando no meio de um sonho.

Quando as pessoas têm sonhos lúcidos, por vezes conseguem controlar o que acontece, pelo que fazem coisas que gostariam de poder fazer na vida real, como voar pelo ar como um super-herói, passar tempo com um ente querido falecido ou viajar à volta do mundo.

As pessoas que têm sonhos lúcidos espontaneamente estão muitas vezes interessadas em encontrar formas de os voltar a ter. As pessoas que nunca tiveram um sonho lúcido podem estar interessadas em ter um sonho lúcido pela primeira vez. Os pesquisadores descobriram várias formas de induzir potencialmente sonhos lúcidos, embora esta prática tenha riscos.

Vamos falar sobre os possíveis riscos que esses tipos de sonhos podem causar

Por exemplo, eles podem causar privação de sono nas pessoas. A investigação indica que os sonhos lúcidos geralmente ocorrem durante o sono REM (movimento rápido dos olhos), o estágio do sono em que a maioria dos sonhos ocorre.

O sono REM ocorre em períodos cada vez mais longos ao longo da noite, o que significa que é mais provável que os sonhos lúcidos ocorram na segunda metade de um episódio de sono.

Existem também outros tipos de sonhos, como os sonhos vívidos, e a diferença em relação aos sonhos lúcidos é que os sonhos vívidos são recordados com grande pormenor ao acordar.

A maioria das pessoas que têm sonhos lúcidos descrevem-nos como experiências agradáveis ou mesmo maravilhosas. Os especialistas do sono e os sonhadores lúcidos também indicaram que os sonhos lúcidos podem ajudar a tratar os pesadelos, reduzir a ansiedade e a depressão e facilitar a resolução criativa de problemas.

Como ter um sonho lúcido

Os pesquisadores descobriram várias técnicas que podem ajudar algumas pessoas a induzir sonhos lúcidos, e estas estratégias parecem prometedoras:

Método Mnemónico para a Indução de Sonhos Lúcidos

A técnica MILD é um método de indução de sonhos lúcidos, ou seja, parece ser um dos métodos mais eficazes para despoletar um sonho lúcido. A técnica MILD consiste em criar uma intenção para reconhecer quando se está a sonhar e levar essa intenção para o estado de sonho.

Para utilizar esta técnica, siga estes passos:

Quando acordar durante a noite, tente lembrar-se do que estava a sonhar ou dos detalhes de um sonho anterior ao qual gostaria de voltar.

Identifique os sinais do sonho que o ajudarão a reconhecer que está a sonhar se voltar a adormecer e conseguir reentrar no sonho.

Repita estas palavras, ou a sua própria versão delas: “Quando começar a sonhar, lembrar-me-ei de que estou a sonhar.”

Continue a recordar o conteúdo dos seus sonhos e a repetir esta frase até adormecer.

Embora esta técnica seja geralmente mais eficaz do que muitas outras, só produz sonhos lúcidos em menos de um em cada cinco casos. As provas sugerem que quanto mais depressa voltar a adormecer depois de acordar, maior é a probabilidade de ter um sonho lúcido com esta técnica.

Sonhos lúcidos iniciados pelos sentidos (SSILD)

A técnica dos sonhos lúcidos iniciados pelos sentidos (SSILD) parece ter taxas de sucesso semelhantes às da técnica MILD, embora seja mais recente e menos estudada. Este método consiste em concentrar-se nos sentidos, o que pode aumentar a probabilidade de perceber a transição para o mundo dos sonhos ou preparar a mente e o corpo para um sonho lúcido.