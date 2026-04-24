Estudo de genoma ancestral mostra aceleração surpreendente da evolução humana

Uma análise sem precedentes de 16 mil genomas antigos revela que a seleção natural agiu sobre centenas de genes nos últimos 10 mil anos, impulsionada por mudanças drásticas no estilo de vida.

A seleção natural moldou os genomas humanos modernos muito mais do que se pensava. Crédito: National Human Genome Research Institute/Flickr

Uma pesquisa publicada na prestigiada revista Nature está reescrevendo o que sabíamos sobre a velocidade da evolução da nossa espécie. Ao analisar o DNA de quase 16.000 indivíduos que viveram na Eurásia Ocidental ao longo dos últimos 10 milênios, cientistas descobriram que a seleção natural não apenas continuou ativa, mas acelerou de forma surpreendente em tempos historicamente recentes.

O estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Harvard, utilizou novas técnicas computacionais para rastrear mudanças na frequência de variantes genéticas. Ao contrário de estudos anteriores que focavam em um pequeno número de genes, esta nova análise identificou centenas de regiões do genoma sob forte pressão seletiva desde o fim da última Era do Gelo.

Essa aceleração coincide com a transição da humanidade de um estilo de vida caçador-coletor para sociedades agrícolas sedentárias. A mudança para a agricultura trouxe novos desafios, como dietas ricas em amido, contato próximo com animais domesticados e o surgimento de doenças infecciosas em cidades densamente povoadas, forçando o corpo humano a se adaptar rapidamente.

A herança da Revolução Neolítica

Os resultados mostram que a seleção natural moldou traços que hoje consideramos fundamentais para a saúde e o comportamento moderno. Variantes ligadas à tolerância à lactose, pigmentação da pele e resistência a patógenos como a tuberculose espalharam-se rapidamente pelas populações. O estudo sugere que o ambiente humano mudou tão rápido que o DNA teve que correr para acompanhar.

Curiosamente, a pesquisa também revelou que a evolução atuou em características complexas, como a altura e o metabolismo. Genes associados ao controle do Índice de Massa Corporal (IMC) e aos níveis de colesterol foram refinados ao longo dos séculos, provavelmente como uma resposta às flutuações na disponibilidade de alimentos e às exigências físicas das sociedades agrárias e, posteriormente, urbanas.

Além de características físicas, a análise detectou mudanças em genes ligados à saúde mental e cognitiva. Variantes que aumentam o risco de condições como esquizofrenia e transtorno bipolar parecem ter diminuído em frequência em certas populações, indicando que a estrutura social e as pressões ambientais podem ter exercido uma influência invisível sobre a nossa arquitetura neurológica.

Implicações para a medicina moderna

A descoberta de que a evolução humana acelerou na Idade do Bronze e no Período Neolítico oferece uma nova lente para a medicina genômica. Entender quais genes foram selecionados positivamente ajuda os cientistas a identificar por que certas populações são mais suscetíveis a doenças autoimunes ou distúrbios metabólicos hoje, refletindo adaptações que foram benéficas no passado.

De acordo com os autores, o estudo demonstra que a humanidade não é um produto estático de um passado distante, mas uma espécie em constante e rápida transformação biológica. A capacidade de analisar milhares de genomas antigos permite, pela primeira vez, assistir ao "filme" da evolução em tempo real, em vez de apenas observar fotografias isoladas de fósseis.

O trabalho conclui que a cultura e a tecnologia, longe de interromperem a biologia, tornaram-se os principais motores da nossa evolução. À medida que transformamos o planeta, criamos novas pressões que continuam a esculpir o nosso código genético, provando que o processo evolutivo humano está longe de chegar a um fim.

Referências da notícia

Revista Nature. Ancient DNA reveals pervasive directional selection across West Eurasia. 2026