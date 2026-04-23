Sítios da UNESCO correm risco de colapso até 2050, alerta relatório

Mais de 25% dos sítios designados pela UNESCO podem atingir pontos de inflexão críticos até 2050, com impactos potencialmente irreversíveis, alerta um novo relatório. Sem ação, as geleiras desaparecerão, os recifes de coral entrarão em colapso e a vida selvagem será deslocada.

A Grande Barreira de Corais da Austrália, Patrimônio Mundial da UNESCO, está ameaçada pelas mudanças climáticas.

Catherine Early Meteored Reino Unido 23/04/2026 20:36 5 min

Mais de um quarto dos sítios designados pela UNESCO podem atingir pontos críticos de deterioração até 2050, com impactos potencialmente irreversíveis, de acordo com um relatório da agência da ONU para o patrimônio cultural divulgado recentemente.

A UNESCO designa sítios por seu valor cultural, histórico ou natural. Exemplos incluem a Grande Barreira de Corais da Austrália, a Grande Muralha da China e a Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte.

Esses sítios abrigam cerca de 75.000 espécies de plantas e mais de 30.000 espécies de mamíferos, aves, peixes e répteis, incluindo uma parcela significativa da vida selvagem ameaçada de extinção no mundo, sendo que cerca de 40% dessas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra, afirma o relatório.

O relatório é um apelo urgente para ampliar a ambição, reconhecendo os sítios da UNESCO como ativos estratégicos no combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade, e investindo agora na proteção dos ecossistemas, das culturas e dos meios de subsistência.

Mais de 2.260 sítios, abrangendo mais de 13 milhões de km² — uma área maior que a China e a Índia juntas —, são designados sob um desses critérios.

Esses sítios também armazenam cerca de 240 gigatoneladas de carbono, o equivalente a quase duas décadas das emissões globais atuais, se liberado, e suas florestas, por si só, respondem anualmente por aproximadamente 15% do carbono absorvido pelas florestas em todo o mundo.

O estudo mais recente da UNESCO examina o estado dessa área como uma única rede. Constatou-se que, no geral, as populações de animais selvagens dentro das áreas protegidas pela UNESCO permaneceram relativamente estáveis, apesar do declínio global de 73% desde 1970.

“As conclusões são claras: os sítios da UNESCO trazem benefícios tanto para as pessoas quanto para a natureza. Dentro desses territórios, as comunidades prosperam, o patrimônio da humanidade perdura e a biodiversidade se mantém enquanto em outros lugares ela está em colapso”, afirmou Khaled El-Enany, diretor-geral da UNESCO.

No entanto, ao mensurar o valor global e as contribuições desses sítios, o relatório revela o que a humanidade tem a perder se eles não forem priorizados.

Sítios da UNESCO enfrentam múltiplas ameaças

Apesar de sua importância global, esses locais estão sob crescente pressão, alerta o relatório. Quase 90% dos sítios protegidos pela UNESCO enfrentam altos níveis de estresse ambiental, com riscos relacionados ao clima aumentando 40% na última década.

Sem ações mais enérgicas, os riscos incluem o desaparecimento de geleiras, o colapso de recifes de coral, o deslocamento de espécies, o aumento do estresse hídrico e florestas emitindo carbono para a atmosfera em vez de armazená-lo, alertou a UNESCO.

A Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, é um Patrimônio Mundial da UNESCO.

“É um apelo urgente para ampliar a ambição, reconhecendo os sítios da UNESCO como ativos estratégicos no combate às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade, e investindo agora na proteção de ecossistemas, culturas e meios de subsistência para as gerações futuras”, disse El-Enany.

A natureza e as comunidades estão altamente interligadas nos ambientes da UNESCO, segundo o relatório. Os sítios da UNESCO abrigam quase 900 milhões de pessoas, aproximadamente 10% da população mundial, e cerca de 10% do PIB global é gerado nessas áreas.

Os autores do relatório estimam que cada 1°C de aquecimento evitado poderia reduzir pela metade o número de sítios da UNESCO expostos a grandes perturbações até o final do século.

Referência da notícia

People and nature in UNESCO-designated sites: Global and local contributions. 22 de abril, 2026. UNESCO.