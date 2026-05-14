Alerta no fim de semana: ciclone e frente fria atingem parte do Brasil; veja a previsão

A previsão mostra a formação de um ciclone neste final de semana. O sistema terá associado a ele uma frente fria que atua sobre o Brasil e atinge alguns estados deixando o tempo instável. Veja também: SP e RJ serão afetados por novas mudanças no tempo entre sexta (15) e terça-feira (19)

Mudança no padrão à frente! Nesta sexta-feira (15), o aprofundamento de uma área de baixa pressão (cavado) aumenta as instabilidades sobre o Centro-Sul do Brasil. Essa perturbação atmosférica deixa o tempo instável em vários estados a partir de amanhã.

Ao longo do final de semana, o sistema evolui: o cavado se transforma em um ciclone, com seu centro de baixa pressão localizado entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Enquanto isso, a frente fria associada ao sistema avançará sobre áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Final de semana: Formação de ciclone e tempestades

Neste sábado (16), a previsão indica tempo instável com céu encoberto logo nas primeiras horas da manhã sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nesse período, o destaque fica para garoas e pancadas de chuva de fraca intensidade, ainda sem potencial para gerar transtornos.

Presença de nuvens e precipitação prevista para a tarde deste sábado (16). Destaque para áreas em azul escuro, indicativo de chuvas mais volumosas.

Ao longo do dia, com o aquecimento diurno, as instabilidades ganham força e a nebulosidade aumenta. As chuvas tornam-se mais intensas e devem atingir grande parte do Paraná, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, o oeste catarinense e parte do estado de São Paulo.

No domingo (17), as características se mantêm. Durante a madrugada, as precipitações se concentram na faixa entre o oeste do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná. Nessa região, há alertas para chuvas intensas e tempestades com potencial para gerar problemas a moradores e produtores rurais.

Previsão de chuva e pressão a nível médio do mar para a tarde deste domingo (17). É possivel notar a isóbara fechada próxima a costa de Santa Catarina, sinal de que o ciclone se consolidou.

O ciclone irá se consolidar no decorrer da tarde de domingo (17) e, com o passar das horas, o sistema se deslocará em direção ao interior do Oceano Atlântico.

Os riscos de tempestades prolongam-se por toda a manhã e tarde de domingo, afetando São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e também o Mato Grosso. Em todos esses estados há possibilidade de transtornos, inclusive na capital paulista.

Mapa de densidade de raios mostra áreas mais propícias a tempestades na tarde deste domingo (17). Destaque para a capital paulista e o leste do MS.

Ao final da noite, as chuvas chegam ao estado de Minas Gerais com forte intensidade e acompanhadas de trovoadas. Existe risco potencial para a geração de problemas em municípios do sul e do oeste mineiro devido ao volume acumulado.

A semana começa com chuva

A partir da madrugada de segunda-feira (18), o ciclone estará mais distante da costa brasileira. Contudo, a frente fria seguirá atuando sobre os estados do Brasil Central, provocando chuvas de intensidade fraca a moderada.



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O leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e áreas do Triângulo Mineiro terão tempo fechado desde o início da segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva. A atenção se volta especialmente para o estado paulista, onde os volumes podem chegar à casa dos 40 mm em um único dia.

Precipitação acumulada entre o sábado (16) e o final da segunda-feira (18), segundo o modelo ECMWF.

O Rio de Janeiro também registrará chuvas no início da semana, mas a previsão indica que as precipitações mais fortes devem atingir o estado fluminense apenas no período da noite. Ao longo da terça-feira (19), a frente fria perderá força, mas o tempo permanecerá encoberto em boa parte do Sudeste.