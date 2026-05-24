Chuva e frio continuam nas capitais de SP e do RJ; saiba quais as chances de sol

Nesta última semana de maio o tempo vai mudar várias vezes nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, com frio sendo uma constante e havendo alternâncias de dias nublados, chuva e sol. Confira os detalhes da previsão do tempo. Mais previsão: Dois sistemas de baixa pressão vão afetar o Sul e Sudeste do Brasil

O leste da Região Sudeste vem enfrentando vários dias nublados, com chuva e pouco sol, principalmente as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, neste fim de outono. Aliás, as condições estão atípicas, com temperaturas mais baixas e maior umidade, praticamente um clima de inverno atípico no outono.

A formação de uma baixa pressão já trouxe mudanças do tempo no leste de São Paulo neste domingo (24), com retorno das chuvas de fraca a moderada intensidade, enquanto que o Rio de Janeiro viveu um fim de semana de tempo mais firme e temperaturas amenas.

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A semana promete trazer mudanças no tempo constantes, com retorno das chuvas já nesta segunda-feira (25) no Rio de Janeira e o surgimento do sol na terça-feira para os cariocas e os paulistas, seguido de entrou mudança na quarta-feira (27) através de chuva e aumento do frio. A seguir, confira os detalhes da previsão do tempo.

São Paulo e Rio de Janeiro vão enfrentar vários mudanças do tempo na semana

Nesta segunda-feira (25), o dia começa nublado em ambas as capitais, sem ocorrência de chuva e ligeira sensação de frio, com 16°C em São Paulo e 21°C no Rio de Janeiro. Ao longo da manhã o tempo segue nublado e passa a chover com fraca intensidade ou na forma de chuvisco no Rio de Janeiro, com maior chance entre o fim da manhã e o início da tarde.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde da segunda-feira, 25 de maio.

No restante do dia, o tempo fica nublado na capital paulista com temperaturas subindo no máximo para 21°C e terminando o dia como começou. No Rio de Janeiro, há pouca variação das temperaturas que ficam entre 21 e 22°C ao longo do dia e caem para 20°C no período da noite. Para os cariocas, as chuvas continuam com fraca intensidade alternando com período de melhoria. No período da noite, não há previsão de chuva.

Na terça-feira (26), o tempo mais firme predomina, com menor concentração de nuvens o que permite o surgimento do sol. Assim, vai predominar no Rio de Janeiro ao longo de todo o dia. Já em São Paulo, o sol aparece, mas por volta do meio da tarde, instabilidades podem provocar pancadas de chuvas de curta duração, com tempo firme no período da noite. As temperaturas não sofrem muita alteração de um dia para o outro, apenas uma variação de 1 a 2°C mais quente.

Previsão de chuva e nebulosidade para a noite da terça-feira, 26 de maio.

Na quarta-feira (27), o tempo firme predomina no período da manhã com sol aparecendo. Devido à influência de uma baixa pressão no oceano que transporta umidade para o leste do Sudeste, o tempo volta a fechar a partir do fim da manhã na capital paulista, com chuvas no período da tarde. No Rio de Janeiro, o tempo começa a mudar a partir da tarde, com previsão de chuva para o fim do dia e período da noite. As temperaturas aumentam em 1 a 2°C novamente, diminuindo a sensação de frio.

Na quinta-feira (28), devido a passagem da baixa pressão, que evoluiu para um ciclone extratropical e sua pequena e fraca frente fria, uma massa de ar frio conseguiu avançar e atuar de forma mais oceânica, transportando o ar mais frio até o leste do Sudeste.

Previsão de anomalia de temperatura em 850 hPa para a madrugada da sexta-feira, 29 de maio. Variável realça o ar frio atuando sobre o leste de São Paulo e sobre o Rio de Janeiro.

Assim, o tempo firme predomina nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, com variação da nebulosidade ao longo do dia, que ainda permite a atuação do sol. Devido à incursão do ar frio, o frio ganha intensidade, com o dia começando em 13°C na capital paulista e com máximas de 18°C. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam pouco ao longo do dia e ficam em torno dos 20 e 22°C.

Na sexta-feira (29), o tempo segue firme e ensolarado, com pouca variação de nuvens e sensação de frio ao longo do dia, muito semelhante ao padrão da quinta-feira (28).