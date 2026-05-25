Incrível: foram descobertas mais de 1000 novas espécies no fundo dos nossos oceanos!

A exploração dos oceanos de todo o mundo realizada pela organização Ocean Census durante o ano de 2025 permitiu a descoberta de um número muito significativo de novas espécies.

A organização Ocean Census realizou 13 expedições por todo o mundo durante o ano de 2025, que permitiram descobrir mais de 1000 novas espécies! - Imagem ilustrativa

De acordo com um relatório recente do Ocean Census, mais de 1000 novas espécies marinhas terão sido descobertas em 2025 a profundidades mais ou menos grandes. Algumas dessas espécies são verdadeiramente incríveis!

Inúmeras expedições no ano passado

O Ocean Census é uma organização mundial liderada pela Nippon Foundation e pela Nekton. Fundada há três anos, reúne cerca de 1000 investigadores de 85 países diferentes com o objetivo comum de melhorar o nosso conhecimento sobre as profundezas marinhas, também elas ameaçadas pelo Homem.

De facto, as profundezas marinhas continuam a ser muito mal conhecidas. Apenas 24,9% das profundezas oceânicas foram cartografadas e apenas 5% foram verdadeiramente exploradas. É até comum dizer-se que temos um melhor conhecimento do espaço "próximo" do que das nossas próprias profundezas oceânicas. Assim, estima-se que 90% das espécies submarinas ainda nos sejam desconhecidas.

Enquanto estes fundos marinhos estão também cada vez mais ameaçados pelo aquecimento dos oceanos, pela poluição e, de um modo geral, pelo impacto do homem, é, portanto, importante aperfeiçoar os nossos conhecimentos sobre eles, e isso antes que seja tarde demais. Certas espécies poderão, de facto, desaparecer antes mesmo de terem sido catalogadas.

Like a string of marine fairy lights, siphonophores are marine animals, made up of multiple parts working together.



This one (Rhizophysidae) was spotted on an expedition to the Nazca Ridge, a collection of seamounts in the southeast Pacific, with @SchmidtOcean. pic.twitter.com/0Kfq0fOiTx — Ocean Census (@oceancensus) December 26, 2025

Pois, ao contrário do que se pensa, os abismos estão repletos de inúmeras espécies, cada uma mais interessante que a outra. Algumas dessas espécies poderiam até ensinar-nos mais sobre o potencial desenvolvimento da vida noutros planetas, uma vez que as condições neste ambiente podem revelar-se hostis e, sobretudo, radicalmente diferentes das profundidades mais "razoáveis".

Mais de 1 000 novas espécies!

De acordo com o relatório do Ocean Census publicado no passado dia 15 de maio, foram assim 1 121 novas espécies submarinas descobertas durante as 13 expedições realizadas pela organização em todo o mundo. Estas permitiram, aliás, aumentar em 54% as identificações anuais!

Estas novas espécies foram descobertas a profundidades por vezes muito elevadas, que atingem os 6 575 metros abaixo da superfície. Algumas delas apresentam características pouco comuns, como a Dalhousiella yabukii, descoberta num monte vulcânico submarino ao largo do Japão, que se desenvolve num "castelo de vidro", tendo este criado uma simbiose com uma esponja de vidro, uma espécie cujo esqueleto é composto por sílica cristalina.

1121 nouvelles espèces marines ont été découvertes. Depuis trois ans, le projet Ocean Census rassemble des milliers de chercheurs issus de 85 pays afin dexplorer les océans. Parmi les découvertes figurent notamment un "requin fantôme", des "éponges boules de la mort" ou un pic.twitter.com/ZB8R9PG31X — Le Média Positif (@LMPositif) May 22, 2026

Pode-se também citar uma quimera, também conhecida como "tubarão-fantasma", que foi descoberta ao largo da Austrália, a 850 metros de profundidade. As quimeras estão entre os habitantes mais misteriosos das profundezas. São parentes próximos dos tubarões e das raias, mas divergiram numa linha evolutiva distinta há cerca de 400 milhões de anos, antes mesmo do aparecimento dos dinossauros!

Os cientistas também conseguiram identificar uma nova espécie de esponja carnívora coberta de pequenas esferas transparentes repletas de ganchos microscópicos capazes de capturar crustáceos ao largo das Ilhas Sandwich do Sul, a 3 600 metros de profundidade. Tendo em conta a sua aparência e características, os investigadores apelidaram esta nova espécie de "bola da morte".

Como referido anteriormente, estas numerosas descobertas realizadas ao longo do ano de 2025 permitem-nos aprender mais sobre as profundezas do oceano, ainda hoje muito desconhecidas. Algumas espécies têm também outras utilidades. Por exemplo, as toxinas produzidas por um verme solitário encontrado em Timor-Leste, ilha do sudeste asiático, estão hoje a ser estudadas como tratamento contra a doença de Alzheimer e a esquizofrenia.

Referência da notícia:

Requin fantôme, « boule de la mort »… Plus de 1 000 nouvelles espèces découvertes dans les abysses, Ouest-France, 20/05/2026

The Ocean Census Year 3 Impact Report, Ocean Census, 15/05/2026