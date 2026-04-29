Alerta no Paraná: rio atmosférico provoca chuva extrema de até 100 mm nesta quarta, 29

O mês de abril vai terminar com um episódio de chuvas extremas sobre o Paraná: um rio atmosférico irá fortalecer a atuação da frente fria sobre a região, intensificando tempestades e podendo acumular 100 mm em 24 horas, elevando o risco de transtornos. Mais informações: Como será o clima em maio: El Niño já poderia afetar o Brasil?

A frente fria que vem atuando sobre o centro-sul do Brasil desde o último fim de semana irá ganhar um reforço de umidade através do fortalecimento de um rio atmosférico sobre o Paraná ao longo da quarta-feira (29).

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O quadro é de atenção sobre o todo território paranaense, onde tempestades intensas podem se formar desde a madrugada até o amanhecer, e a chuva diária pode ultrapassar 100 mm em 24 horas, o que eleva o risco de transtornos relacionados a alagamentos, inundações, transbordamentos de córregos e regiões ribeirinhas. Confira os detalhes.

Rio atmosférico fortalece instabilidade e chuvas volumosas

Um rio atmosférico é uma faixa estreita de transporte intenso de umidade na atmosfera, que funciona como um “corredor de vapor d’água” vindo principalmente da Amazônia em direção ao Sul do Brasil. Esse fluxo é transportado pelo jato de baixos níveis, que também transporta calor.

Previsão de rio atmosférico para quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

Na quarta-feira (29) um rio atmosférico irá se intensificar sobre o estado do Paraná. A combinação de calor e alta umidade cria um ambiente favorável para a formação de nuvens carregadas e tempestades intensas.

Previsão de tempestades para quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

Estão previstas tempestades verticalmente extensas, com conteúdo de gelo (granizo), fortes rajadas de vento e grande conteúdo de umidade, causando grandes volumes de chuva em um curto período de tempo.

Previsão de chuvas intensas nesta quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

As tempestades podem começar ainda durante a madrugada no oeste do estado, e se espalham sobre todo o território paranaense ao longo do dia, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba. As tempestades têm maior potencial de severidade no extremo oeste e no litoral norte, mas não se descartam sistemas intensos nas demais áreas.

As chuvas devem ser intensas sobre todo o estado do Paraná, mas também em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, embora os acumulados de risco estejam sobre o estado paranaense.

Alerta de chuvas extremas: acumulados podem superar 100 mm

O índice de previsão extrema (EFI, na sigla em inglês) do modelo ECMWF indica que os acumulados de chuva previstos para esta quarta-feira (29) podem atingir níveis extremos no Paraná. Esse índice é baseado na climatologia do próprio modelo e destaca regiões onde os valores previstos fogem do que o modelo normalmente prevê.

Na prática, o EFI aponta áreas onde a precipitação pode ultrapassar o chamado quantil 99, um limiar estatístico que representa os eventos mais raros. Isso significa que cerca de 99% dos acumulados diários de chuva ficam abaixo desse valor.

Quando a previsão supera esse limite, estamos diante de um evento potencialmente excepcional, ou seja, entre as chuvas 1% mais volumosas dentro da climatologia do modelo, o que reforça o alerta para volumes elevados em curto período.

EFI do ECMWF para precipitação nesta quarta-feira (29), à esquerda, e quantil 99, à direita. Créditos: ECMWF.

É importante destacar que o valor considerado extremo (quantil 99) varia conforme a região. Por exemplo, de acordo com os mapas acima, o limite considerado extremo é em torno de 40 a 60 mm/dia na metade oeste do Paraná, enquanto na metade leste acumulados superiores a 30 mm/dia já são raros.

Previsão de chuva acumulada até o final da quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

Os valores previstos de chuva acumulada até o final da quarta-feira (29) podem se aproximar ou ultrapassar 100 mm em diversas áreas do estado, tanto no Oeste, quanto no Centro e também no leste.

O risco para transtornos relacionados a alagamentos, inundações e transbordamento de córregos é elevado, deixando em alerta as autoridades e a população, especialmente àquela que mora em áreas com histórico de alagamentos.