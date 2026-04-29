Veneza amplia seu sistema de taxas de acesso para gerenciar o fluxo turístico em 2026

A cidade italiana, uma das mais visitadas do mundo, está reforçando sua controversa taxa de acesso, com mais dias de cobrança e ajustes no sistema. A medida visa conter o turismo excessivo e preservar seu frágil equilíbrio.

Ponte Rialto sobre o Grande Canal em Veneza (Itália).

Veneza, na Itália, recebe anualmente entre 25 e 30 milhões de visitantes. Um número impressionante, especialmente quando comparado à população residente permanente no centro histórico, que não chega a 50 mil habitantes.

Nesse contexto, as autoridades municipais deram mais um passo em sua estratégia para controlar o turismo de massa. Para 2026, a Câmara Municipal decidiu expandir o sistema de cobrança de entrada — conhecido como "contribute di accesso" — aumentando o número de dias em que será obrigatório o pagamento para entrar no centro histórico.

Essa medida pioneira na Europa visa proteger o patrimônio, melhorar a qualidade de vida dos moradores e gerenciar melhor o fluxo de visitantes.

Um modelo em evolução após testes iniciais

Veneza começou a testar essa taxa em 2024 como resposta à pressão turística, especialmente de visitantes de um dia. Agora, o modelo está sendo consolidado e expandido: o número de dias com cobrança aumentará para 60, em comparação com os 54 do ano passado.

Como esperado, o calendário se concentra durante a alta temporada, entre abril e julho, coincidindo com os períodos de maior movimento de visitantes. Na prática, isso significa que a taxa se aplica principalmente aos fins de semana — de sexta a domingo — e em datas importantes, como feriados ou períodos de férias.

Além disso, o horário também é definido: o acesso pago é restrito ao período entre 8h30 e 16h, permitindo entrada gratuita fora dos horários de maior fluxo turístico.

Quanto custará entrar em Veneza em 2026?

Um dos aspectos mais relevantes para os viajantes é o preço. A taxa se mantém dentro de uma faixa que recompensa o planejamento antecipado. Especificamente, € 5 (euros) por pessoa se a reserva for feita com pelo menos quatro dias de antecedência; € 10 se o pagamento for feito nos dias anteriores ou no próprio dia da visita.

Vista aérea panorâmica do centro histórico de Veneza e de sua icônica torre sineira na Praça de São Marcos.

Este sistema de preços dinâmicos visa incentivar o planejamento antecipado de viagens, permitindo que as autoridades prevejam melhor o fluxo de visitantes.

A taxa deve ser paga online através do site oficial cda.ve.it/es/faq. Após o pagamento, um código QR é gerado e pode ser exigido nos postos de controle de acesso à cidade. Caso você entre no centro histórico de Veneza sem ele, poderá ser multado em valores entre € 50 e € 300.

Quem deve pagar e quem está isento?

A taxa destina-se principalmente a visitantes que não pernoitam na cidade. Ou seja, quem visita Veneza durante o dia e retorna a outro destino deve pagar o valor correspondente se aceder ao centro histórico nas datas estipuladas.

Gondoleiros típicos navegando pelos canais de Veneza.

No entanto, existem várias exceções importantes:

Moradores da região de Vêneto , cuja capital é Veneza.

da região de , cuja capital é Veneza. Crianças menores de 14 anos .

. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

e seus acompanhantes. Turistas que pernoitam na cidade (já que pagam a taxa turística pela hospedagem).

Algumas áreas específicas também são excluídas do sistema, como zonas de trânsito ou ilhas próximas como Murano ou Burano, desde que os visitantes não entrem no centro histórico.

Uma tentativa de equilibrar turismo e sustentabilidade

O principal objetivo desta taxa não é a arrecadação de receitas, mas sim a regulamentação. Veneza recebe milhões de visitantes todos os anos, e estima-se que grande parte deles sejam turistas de um dia, o que gera uma pressão desproporcional sobre a infraestrutura e os serviços.

A belíssima Praça de São Marcos é um dos principais destinos turísticos do mundo.

Com esta medida, a câmara municipal de Veneza pretende:

Reduzir a superlotação durante períodos críticos.

durante períodos críticos. Melhorar a experiência do visitante.

do visitante. Proteger o patrimônio histórico e cultural.

histórico e cultural. Garantir uma convivência mais equilibrada com os moradores.

Desde a sua implementação, a iniciativa tem gerado debates. Enquanto alguns a consideram uma ferramenta necessária para preservar o equilíbrio da cidade, outros criticam o fato de que ela pode tornar Veneza um destino menos acessível ou mais elitista.

Um modelo a ser replicado em outras cidades?

A expansão do sistema em 2026 reforça a ideia de que Veneza se tornou um laboratório global para a gestão do turismo. Por esse motivo, outras cidades europeias que enfrentam problemas semelhantes de superlotação estão acompanhando de perto os resultados dessa política.

Embora ainda seja cedo para avaliar completamente seu impacto definitivo, a verdade é que a taxa de acesso já faz parte do novo paradigma do turismo urbano: um modelo em que viajar significa não apenas desfrutar do destino, mas também contribuir ativamente para sua sustentabilidade.

E ali, a bela Veneza continua liderando o caminho, adaptando as suas regras para sobreviver ao sucesso turístico que, durante décadas, tem sido tanto a sua maior força como o seu maior desafio.