Frente fria mantém 4 estados em alerta para chuvas intensas: volumes podem passar dos 100 em apenas 24h

Frente fria continua influenciando o tempo e mantendo alertas de chuvas intensas e temporais isolados em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso do Sul e São Paulo, com volumes passando de 100 mm no estado paranaense. Mais notícias: Após frio de quase -4°C, ar polar continua afetando o Brasil neste fim de mês; saiba o que esperar

A frente fria que está sobre o oceano Atlântico e já vem influenciando o tempo em parte das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, vai continuar mantendo condições para chuvas localmente intensas e volumosas nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo até o meio desta semana.

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O sistema frontal reforça uma área de baixa pressão atmosférica sobre o continente, trazendo também condições para temporais com rajadas de vento, descargas elétricas e risco de queda de granizo pontual nestes estados até amanhã (29), o que pode trazer transtornos à população, especialmente em áreas urbanas e vulneráveis. Os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros em apenas 24 horas (entre hoje (28) e a noite de quarta-feira (29)), em áreas do Paraná.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuva intensa, temporais e mais de 100 mm até o meio da semana

A área de baixa pressão (cavado) na média atmosfera, juntamente com a influência do sistema frontal, deixa alertas de chuvas moderadas a fortes, que podem ocorrer em forma de pancadas mais intensas e com temporais isolados até esta quarta-feira (29) nos 4 estados citados anteriormente.

Atenção: temporais com potencial para transtornos como danos na rede elétrica, alagamentos e queda de árvores em Santa Catarina, no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo (áreas de divisa com o Paraná) entre hoje (28) e amanhã (29). Maior potencial para queda de granizo no Paraná e em Santa Catarina.

Em Santa Catarina, entre a tarde e a noite desta terça-feira (28) é esperada chuva pontualmente intensa e volumosa e temporais isolados com raios, rajadas de vento e chance de queda de granizo no Litoral Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí. O risco é maior para temporais nas áreas de divisa com o Paraná.

Na quarta-feira (29), essas condições continuam atuando sobre estas áreas, mas atingem também o Oeste, Meio-Oeste e a Grande Florianópolis.

Previsão de densidade de raios para a quarta-feira (29) de manhã (11h) à esquerda e de tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de ocorrência de temporais.

No estado do Paraná, que também está em aviso para tempo bastante instável, a terça-feira (28) está sendo de bastante nebulosidade sobre o estado e com ocorrência de chuva ocasional, podendo atingir intensidade moderada ao longo da tarde, especialmente no leste, norte, nordeste e centro.

A quarta-feira (29) terá instabilidades em todas as regiões paranaenses. Ao longo do dia, pancadas de chuva com raios ocorrem, com possibilidade de temporais mais intensos, principalmente entre o noroeste, norte, Campos Gerais e leste. Maior potencial para fortes rajadas de vento no norte e de granizo no leste do estado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (29) à tarde (15h) à esquerda e à noite (21h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

São Paulo, que já teve chuvas ontem (27) pelo estado devido à influência da frente fria, hoje (28) ainda terá tempo instável. A previsão para esta terça-feira (28) é de chuva recorrente ao longo do dia em quase todo o estado (exceção do norte), inclusive na capital paulista, com períodos de chuva mais forte acompanhados de raios, principalmente durante a tarde. E há chance de queda de granizo pontual em áreas próximas à divisa com o Paraná. Na quarta-feira (29), as instabilidades começam a enfraquecer e teremos redução das chuvas, contudo, ainda podem ocorrer pancadas isoladas a partir da tarde em áreas da metade sul e do leste, inclusive na capital.

O Mato Grosso do Sul entre esta terça-feira (28) e a quarta-feira (29) terá muita nebulosidade e possibilidade de chuva isolada na porção norte do estado, enquanto o centro-sul terá condições para pancadas de chuva e temporais isolados a partir das tardes. E mesmo com potencial mais baixo, não dá para se descartar o risco de queda de granizo pontual no sul do estado.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (28) e a quinta-feira (30) à noite (23h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Até a noite (23h) de quarta-feira (29), os maiores acumulados de precipitação ficam concentrados entre o Litoral Norte catarinense, o Paraná, o sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, onde variam de 30 mm a 90 mm.

Contudo, os volumes podem pontualmente se aproximar dos 100 mm ou até ficar levemente acima disto em áreas do centro e do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, como por exemplo, em Formosa do Oeste (PR): 104 mm e Luiziana (PR): 105 mm.

A capital que terá a chuva mais significativa é Curitiba (PR), que acumulará até o final da quarta-feira (29) em torno de 38 milímetros.